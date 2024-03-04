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З якими проблемами під час працевлаштування стикаються...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 січ, 2025 13:07
Пропонуємо до обговорення:
Майже половина спеціалістів (45%), що перебуває у активному пошуку роботи чи планує змінити місце праці найближчим часом, говорять про те, що не можуть знайти роботу з гідним розміром заробітної плати.
Дивися повний текст З якими проблемами під час працевлаштування стикаються українці: результати опитування
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Додано: Сер 29 січ, 2025 13:08
Шановні форумчани, поділіться, будь ласка, своїм досвідом працевлаштування
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