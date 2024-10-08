RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Зеленський зробив нову заяву
про правила мобілізації

Зеленський зробив нову заяву про правила мобілізації
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:05

Зеленський зробив нову заяву про правила мобілізації

Пропонуємо до обговорення:
В Україні, згідно з законодавством, мобілізують чоловіків віком від 25 років. Військові мають право на ротації та відпустки, однак демобілізація наразі неможлива.

Дивися повний текст
Зеленський зробив нову заяву про правила мобілізації
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100275
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:05

Нас всіх вже нудить від його нескінченних порожніх заяв.
salvydas
 
Повідомлень: 146
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський: дуже хочеться зменшити податки, після війни...
R2 » Вів 07 січ, 2025 21:12
2 300
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 січ, 2025 21:27
konstantin kirovograd
Зеленський: мільярд євро з доходів від заморожених...
R2 » Пон 02 гру, 2024 15:56
1 602
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 гру, 2024 15:56
leoiskander
Зеленський підписав указ про надання гуманітарної...
R2 » Вів 08 жов, 2024 18:23
2 596
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 18:30
smdtranz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7377)
30.01.2025 17:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.