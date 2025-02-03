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  #<123
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2025 15:39

Re: YouTube

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Що там управляти, пауза, плей і гучність
а между видео как переключаетесь? поиск? я все способы перепробовал кроме клавиатуры, пока самый удачный это с планшета. на телеке Tizen OS если шо.
Та в мене теж тізен. Ну пошук то дійсно складно, краще на тіліпоні і додати в список на перегляд.
Faceless
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