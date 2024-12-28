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ТОП-10 найбагатших країн
світу: рейтинг ВВП на душу...

ТОП-10 найбагатших країн світу: рейтинг ВВП на душу...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 23:23

ТОП-10 найбагатших країн світу: рейтинг ВВП на душу...

Пропонуємо до обговорення:
Люксембург лідирує у світовому рейтингу ВВП на душу населення, випереджаючи такі країни, як Ірландія та САР Макао. Про це пише jagranjosh.com.

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ТОП-10 найбагатших країн світу: рейтинг ВВП на душу населення (інфографіка)
R2
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