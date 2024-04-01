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Як захищені кошти на банківській картці
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Додано: Сер 12 лют, 2025 01:13
Як захищені кошти на банківській картці
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Як захищені кошти на банківській картці
Додано: Сер 12 лют, 2025 01:13
Але виплата буде з кожного рахунку окремо.
Наприклад, у вас на кредитці було 15 грн власних грошей і 250 грн на дебетці.
Вам Фонд поверне не 265 грн, а 250+15. Два платежі, не один.
Але не менше 10 грн. На рахунку було 6.39 грн або 8.72 грн? Їх Фонд не поверне.
Ну так всі банки і є учасниками Фонду, навіть державний Ощад. (Раніше під Ощад була окрема гарантія, без ФГВ) А ось хто не підпадає під гарантію, так це небанківські установи. Зараз це NovaPay. Хоча це й не банк.
А ще не забувайте, що ФГВФО відшкодовує кошти в гривні.
А ось валюту він поверне гривнею по курсу, що був перед ТА банку.
Скоріше за все це буде непривабливий курс, невигідний для користувача.
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