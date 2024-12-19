Обсяг річного ІТ-експорту у 2024-му вдруге за останні роки не зріс, а впав — на понад 4%. Також зменшилася частка IT в загальному експорті послуг.
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Які країни приносять найбільше виторгу українському ІТ (інфографіка)
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Додано: Сер 12 лют, 2025 18:09
Які країни приносять найбільше виторгу українському ІТ...
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Дивися повний текст
Які країни приносять найбільше виторгу українському ІТ (інфографіка)
Додано: Сер 12 лют, 2025 18:09
ІТ-експорт знижується і це цілком очікувано. Держава наче навмисно робить все можливе для цього. Спеціалісти цієї галузі (говорю саме про ІТ-експорт, а не про ІТ-спеціалістів взагалі) мають майже нульові шанси на отримання броні від мобілізації і їх з задоволенням мобілізують, не беручи до уваги ні зароблену для держави дорогоцінну валюту, ні сплачені податки. А за кордон (там де живе замовник) не можна виїздити навіть в дуже короткочасні відрядження. Зрозуміло, що проекти просто виводяться в закордонні офіси або замовник втрачається.
Держава розставила пріоритети. Абсолютно незрозуміло в чому різниця між футболістом і ІТ-інженером. Чому перший звільнений від мобілізації, йому дозволено виїздити на тренувальні збори за кордон і підписувати контракти з закордонними клубами, а другому – безальтернативна дорога тільки в ТЦК...
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