RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Які країни приносять найбільше
виторгу українському ІТ...

Які країни приносять найбільше виторгу українському ІТ...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 18:09

Які країни приносять найбільше виторгу українському ІТ...

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг річного ІТ-експорту у 2024-му вдруге за останні роки не зріс, а впав — на понад 4%. Також зменшилася частка IT в загальному експорті послуг.

Дивися повний текст
Які країни приносять найбільше виторгу українському ІТ (інфографіка)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100273
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 18:09

ІТ-експорт знижується і це цілком очікувано. Держава наче навмисно робить все можливе для цього. Спеціалісти цієї галузі (говорю саме про ІТ-експорт, а не про ІТ-спеціалістів взагалі) мають майже нульові шанси на отримання броні від мобілізації і їх з задоволенням мобілізують, не беручи до уваги ні зароблену для держави дорогоцінну валюту, ні сплачені податки. А за кордон (там де живе замовник) не можна виїздити навіть в дуже короткочасні відрядження. Зрозуміло, що проекти просто виводяться в закордонні офіси або замовник втрачається.
Держава розставила пріоритети. Абсолютно незрозуміло в чому різниця між футболістом і ІТ-інженером. Чому перший звільнений від мобілізації, йому дозволено виїздити на тренувальні збори за кордон і підписувати контракти з закордонними клубами, а другому – безальтернативна дорога тільки в ТЦК...
systemalert
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.02.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У яких регіонах ЄС люди найбільше схильні до ризику...
R2 » Чет 02 січ, 2025 11:58
1 500
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 січ, 2025 11:58
stokoz
Країни G7 розглядають зниження «стелі цін» для...
R2 » П'ят 20 гру, 2024 16:50
1 434
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 гру, 2024 16:51
linkov_panels
Зростання зарплат в Україні: кому платять найбільше...
R2 » Чет 19 гру, 2024 18:49
1 692
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 гру, 2024 18:49
anton_vasiliiev7

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7473)
12.02.2025 17:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.