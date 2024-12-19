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Резиденти «Дія.City», які
сплатили найбільше податків:...

Резиденти «Дія.City», які сплатили найбільше податків:...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 13:19

Резиденти «Дія.City», які сплатили найбільше податків:...

Пропонуємо до обговорення:
Минулого року резиденти «Дія.City» поповнили бюджет України більш ніж на ₴18 мільярдів.

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Резиденти «Дія.City», які сплатили найбільше податків: лідери рейтингу
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Але люди, які працюють на згаданих умовах, не можуть бути заброньовані навіть на умовах 50-відсоткового бронювання військовозобов'язаних. Тому абсолютно точно не варто розраховувати, що вказана цифра зросте в цьому році.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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