Минулого року резиденти «Дія.City» поповнили бюджет України більш ніж на ₴18 мільярдів.
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Резиденти «Дія.City», які сплатили найбільше податків: лідери рейтингу
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Додано: Нед 16 лют, 2025 13:19
Резиденти «Дія.City», які сплатили найбільше податків:...
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Резиденти «Дія.City», які сплатили найбільше податків: лідери рейтингу
Додано: Нед 16 лют, 2025 13:19
Але люди, які працюють на згаданих умовах, не можуть бути заброньовані навіть на умовах 50-відсоткового бронювання військовозобов'язаних. Тому абсолютно точно не варто розраховувати, що вказана цифра зросте в цьому році.
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