Якщо Україна та росія досягнуть домовленостей щодо припинення вогню, це все одно не означатиме скасування воєнного стану.
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Припинення вогню не означатиме скасування воєнного стану в Україні — Веніславський
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Додано: Вів 18 лют, 2025 13:38
Припинення вогню не означатиме скасування воєнного стану...
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Припинення вогню не означатиме скасування воєнного стану в Україні — Веніславський
Додано: Вів 18 лют, 2025 13:38
Якщо не буде бойових дій, буде підписана угода і відведені війська, то відмова скасовувати военний стан буде розцінена всім світом як узурпація влади - по-моєму, це очевидно.
Додано: Вів 18 лют, 2025 13:48
Re: Припинення вогню не означатиме скасування воєнного стану
Скасування воєнного стану в принципі може і не бути, питання тільки в його черговому подовженні. От саме для подовження підстав вже не буде.
А так - ну дочекатися закінчення 3 місяців з попереднього подовження і все
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