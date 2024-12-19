Президент США Дональд Трамп заявив, що планує співпрацювати з республіканцями в Конгресі, щоб значно знизити податки для громадян і компаній.
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В США планують значне скорочення податків — Трамп
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Додано: Чет 20 лют, 2025 14:10
В США планують значне скорочення податків — Трамп
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Дивися повний текст
В США планують значне скорочення податків — Трамп
Додано: Чет 20 лют, 2025 14:10
Виходить що не такий вже Трамп "тупий ковбой-барига"? А ми в цей же час, у воюючій країні, задонативши всім миром півсотні мільярдів гривень сидимо та трусимось внідряючі все нові та нові забаганки Гетьманцева, який, як завжди почав не з закручування гайок олігархам та казнокрадам, а з ловлі блох.
В невеликому місті (25 тис) в магазині канцтоварів, з номенклатурою в 15000 одиниць товару та днівним виторгом в 1000 грн спочатку касовий апарат, а тепер треба штріх-коди на все. На кожну окремо 500 ручок, 400 гумок, 500карандашів і т.д.
Навіщо йому і таким як він ці рулони чеків, да десятки часів кодувань та штрихувань? Не знаєте? Я скажу: там не помилитись може тільки робот із ШІ, а значить всі ...на гачку.
Та й красти легше одним чохом з бюджету чи Укрзалізниці, чи оборонки. Правду кажуть..."не так страшні російські воші, як українськи гниди"
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