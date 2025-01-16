RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Haval показав новий гібридний
кросовер, який може...

Haval показав новий гібридний кросовер, який може...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2025 23:25

Haval показав новий гібридний кросовер, який може...

Пропонуємо до обговорення:
Китайський автомобільний концерн Great Wall готує до виходу новий кросовер під маркою Haval. Йдеться про оновлений Haval Xiaolong Max, передає CarNewsChina.

Дивися повний текст
Haval показав новий гібридний кросовер, який може з’явитися в Україні
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100292
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2025 23:26

Звісно, дуже важливо, що робить компанія, яка не засуджує агресію проти України і продовжує працювати на росії
l_e_x
 
Повідомлень: 151
З нами з: 04.07.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рухи китів вказують, що монета за $0,0004 може досягти...
R2 » Пон 10 лют, 2025 09:48
1 378
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 лют, 2025 09:48
wolod250
Гривня може девальвувати до 47 грн/$ - думка банкіра
R2 » Чет 30 січ, 2025 10:09
1 574
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 січ, 2025 10:10
Investor_K
Німеччина виділила новий пакет допомоги Україні
R2 » Чет 16 січ, 2025 13:52
1 435
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2025 13:53
khortvladimir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.