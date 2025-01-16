Китайський автомобільний концерн Great Wall готує до виходу новий кросовер під маркою Haval. Йдеться про оновлений Haval Xiaolong Max, передає CarNewsChina.
Дивися повний текст
Haval показав новий гібридний кросовер, який може з’явитися в Україні
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 лют, 2025 23:25
Haval показав новий гібридний кросовер, який може...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Haval показав новий гібридний кросовер, який може з’явитися в Україні
Додано: П'ят 21 лют, 2025 23:26
Звісно, дуже важливо, що робить компанія, яка не засуджує агресію проти України і продовжує працювати на росії
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|