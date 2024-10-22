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У SoftServe назвали найбільш
затребувані вакансії в ІТ

У SoftServe назвали найбільш затребувані вакансії в ІТ
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 13:20

У SoftServe назвали найбільш затребувані вакансії в ІТ

Пропонуємо до обговорення:
У 2024 році український ринок IT дещо стабілізувався — про це свідчить активний найм спеціалістів та зростання зарплат у ключових напрямках.

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У SoftServe назвали найбільш затребувані вакансії в ІТ
R2
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 13:20

Круто,що Айті зростає! Хоч я і не в цій сфері, але я радий за спеціалістів!
dyuminvlad
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 16:56

dyuminvlad

Нема ніякого зростання в Україні
Воно шаленими темпами зростає в Індії та Латинській Америці
А в Україні лише один з напрямків - датаінжинирінг тримається на плаву

Люди які приносять країні валюту не експлуатуючі її ресурси , позбавлені права на відпочинок і базове суспільне життя, є об'єктом остракізму як євреї у 3му рейху.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 17:43

Re: У SoftServe назвали найбільш затребувані вакансії в ІТ

Круто,що Айті зростає! Зарплати ростуть і все таке!!
Тут раніше написав інше, але цензура в вільній демократичній Україні забороняє писати погані новини.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 18:13

До слова, обсяг річного ІТ-експорту у 2024-му вдруге за останні роки не зріс, а впав — на понад 4%. Також зменшилася частка IT в загальному експорті послуг. :oops: :oops:
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