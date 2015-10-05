Wirująświatła написав:Успіх мда зачёт канешна.
у меня японская гитара ямаха, вдобавок я поспиливал в ноль все лады, купил самые мягкие нейлоновые струны и то так играть как он не могу, пальцы быстро стираются в кровь. недавно установил программу на планшет там всё тоже самое, но без нейлона. может научусь. с другой стороны зачем? пишешь нейросети ноты или аккорды . Скоро нейросети будут встраивать в гитару. показал пальцами на грифе что ты от неё хочешь и дальше она играет без тебя). Нечто похожее уже продаётся, сенсорный гриф, но стоит пока ещё немало.
эконом вариант
Що тільки не видумають