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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 551552553554>
Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 19:16

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:У меня на компе напечатать "ґ" не получается, копировал вашу букву.

Помнится, Я когда-то случайно ее находил. У меня под рукой клавиатуры нет, но попробуйте поискать ее на клавише с тильдой (слева от единицы)

в мене там таке ₴
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 19:22

  flyman написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:У меня на компе напечатать "ґ" не получается, копировал вашу букву.

Помнится, Я когда-то случайно ее находил. У меня под рукой клавиатуры нет, но попробуйте поискать ее на клавише с тильдой (слева от единицы)

в мене там таке ₴

Это специальная клавиатура для самых меркантильных 😁

Я вполне мог и перепутать. Давно не подходил к компу с украинской раскладкой.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 19:30

Психологія та саморозвиток

ЛАД написав:
  Faceless написав:Слів було набагато більше, просто за совку мову підганяли до російської
Я доречі регулярно користуюсь. Це здоровий ґлузд і підґрунтя відродження української мови
Було.
Колись.
У праслов'янській мові всі слова вимовлялися з [ɡ] («ґ»)[джерело?1]. Потім [коли?] у деяких слов'янських мовах він перейшов у гортанний задньоязиковий приголосний, фарингальний звук («г»): чи [ɦ] (в українській, у чеській, у словацькій, у верхньолужицькій), чи [ɣ] (у білоруській, південних російських діалектах). На думку В. І. Абаєва, у південно-східних слов'янських говірках (українських і південноросійських) цей перехід стався внаслідок субстратного впливу скіфо-сарматської мови (разом з низкою інших іновацій)[2].

Але звук [ɡ] залишився у деяких українських словах (напр., якби [йаґби́]), а згодом в українську мову почали потрапляти іншомовні слова і виникла потреба відтворювати цей проривний звук, відрізняючи його від фрикативного [ɦ], що позначався літерою г.

На думку сучасних дослідників, в українську мову фонема /ɡ/ проникла завдяки численним германізмам. З. В. Рожченко розглядає як запозичення з їдишу, зокрема, такі слова: ґанок, ґвалт, ґрати, ґешефт та ін.[3] (згідно з ЕСУМ, ґешефт запозичене прямо з німецької, ґанок і ґвалт — через польське посередництво, а ґрати — запозичення з польської)[4]. З німецької мови в свою чергу запозичені ґаблі, ґонт, ґрунт, з угорської — ґазда, ґандж, леґінь, з польської — аґрус, ґедзь, ґніт, ґрати, ґудзик, з румунської — ґирлиґа, ґринджоли, мамалиґа, ремиґати[4].
.........
Професор І. Р. Вихованець так описує місце фонеми /ɡ/ в українській фонологічній системі: «Фонема ґ посідає периферійне місце в сукупності фонем української мови, що засвідчує її використання в порівняно небагатьох словах звуконаслідувального та іншомовного походження. Проте вона функціонує в українській мові, що і сприяло закріпленню літери ґ. Звичайно, ідеться здебільшого про іншомовні слова»
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90
На практике, не знаю, как на западе, но в остальной части Украины звук ґ не используется, везде произносят фрикативный г. Зачем усложнять и заставлять запоминать слова со звуком ґ?
И, как видите, никакого "здорового ґлузду і підґрунтя відродження української мови".
У меня на компе напечатать "ґ" не получается, копировал вашу букву.
Мог бы привести и ещё цитаты об истории этой буквы и звука, но, думаю, достаточно триггернул вас, если захотите, найдёте сами. Язык меняется, и если этот звук употреблялся 500 лет назад, то это не значит, что его нужно возрождать сегодня.
І якраз "жива українська мова" це фрикативний звук "г"
Це не "мова міняється" і не 500 років тому, ще в 19ст картина була зовсім інша. Це результат цілеспрямованого впливу з стирання особливостей мови, здійснений відносно не так давно (в історичних масштабах). Ваше відношення скоріше є наслідком оцього впливу.
На клавіатурі ґ розташували зліва від "я", в українській розширеній розкладці, просто наклейка часто відсутня
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 19:33

Психологія та саморозвиток

ЛАД написав:
  Faceless написав:
Успіх написав:Тут - перестарались ;)

Все таки частіше пишеться і вживається "глузд", а не "ґлузд"!
Частіше тільки тому, що за совку українські слова підганяли, щоб позбутися унікальних звуків і букв. А насправді- ґлузд. То бачте, як радянська політика навіть вас змусила думати, що то є якесь чужерідне і чудернацьке, відгородивши вас ґратами зросійщення від живої української мови

Политика не меняет произношение. Или влияет, но очень слабо.
Політика, що визначає редакції словників, офіційні правила граматики, орфографії, шкільні програми, цензурує книжки - якраз і визначає вимову, з часом.
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 19:33

Re: Психологія та саморозвиток

Сибарит написав:
  ЛАД написав:У меня на компе напечатать "ґ" не получается, копировал вашу букву.

Помнится, Я когда-то случайно ее находил. У меня под рукой клавиатуры нет, но попробуйте поискать ее на клавише с тильдой (слева от единицы)
Там російка "йо" (в мене вже російської розкладки нема)
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 19:43

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  flyman написав:ґей, ґотаб, ґордон, ґулять-так-ґулять, ґриби, ґомеопатія, ґвалт
юмор канеш специфический. но признаю, смешно.

як психолух ти би мав відати що таке асоціативний ряд. ґаньба!

п.с.
для будівельника: ґенделик

Генделик слово запозичене. Чи про чистоту мови можно говорити лише як відмову від російської? Польська і німецька то рідні нам? :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 19:52

  flyman написав:
  Banderlog написав:Генделик слово запозичене. Чи про чистоту мови можно говорити лише як відмову від російської? Польська і німецька то рідні нам? :lol:

то шо з ґе воно всьо запозичене, нема в істинних укро-аріїв ніякого ґе, щелепа не та
в мене багато на ф). Фіртка фіст файно. Но для української ф тож не характерне. Так шо і ф туда ж за ґ. Будем говорити в етері :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 19:53

  Banderlog написав: Польська і німецька то рідні нам? :lol:

Не знаю, но родной гвинтокрил на гелікоптер зачем-то заменили 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 20:04

  Сибарит написав:
  Banderlog написав: Польська і німецька то рідні нам? :lol:

Не знаю, но родной гвинтокрил на гелікоптер зачем-то заменили 😁

і дозволили индика. За якою логікою не понятно. В нас ніби більше нема слів щоб на и починаль етимологія теж ніби від індії)
Реформи правопису точно робить якийсь фуліган.
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Повідомлення Додано: Чет 12 чер, 2025 20:05

Re: Психологія та саморозвиток

Banderlog написав:
  flyman написав:
  Wirująświatła написав:юмор канеш специфический. но признаю, смешно.

як психолух ти би мав відати що таке асоціативний ряд. ґаньба!

п.с.
для будівельника: ґенделик

Генделик слово запозичене. Чи про чистоту мови можно говорити лише як відмову від російської? Польська і німецька то рідні нам? :lol:
Гетьман - слово теж запозичене з німецької. По своєму рідні:)
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