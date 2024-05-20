RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Яка ситуація з бронюванням
в ІТ — досвід компаній

Яка ситуація з бронюванням в ІТ — досвід компаній
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 17:48

Яка ситуація з бронюванням в ІТ — досвід компаній

Пропонуємо до обговорення:
В Україні вже понад пів року діє оновлена система бронювання військовозобов’язаних. Згідно з новими правилами, компанії можуть бронювати більше працівників, якщо серед їхніх співробітників є мобілізовані після 18 травня 2024 року.

Дивися повний текст
Яка ситуація з бронюванням в ІТ — досвід компаній
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100393
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гетманцев розповів, скільки компаній потрапили до «клубу...
R2 » Вів 17 гру, 2024 12:44
1 790
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 гру, 2024 12:44
CounterUrbanizer
Коли покращиться ситуація з відключеннями світла:... 1, 2, 3
R2 » Вів 16 лип, 2024 12:32
20 2958
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лип, 2024 18:12
moveton
Керівників компаній каратимуть за неявку їхніх...
R2 » Пон 20 тра, 2024 15:53
6 2272
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 тра, 2024 01:47
hxbbgaf

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.