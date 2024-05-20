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Яка ситуація з бронюванням в ІТ — досвід компаній
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 чер, 2025 17:48
Пропонуємо до обговорення:
В Україні вже понад пів року діє оновлена система бронювання військовозобов’язаних. Згідно з новими правилами, компанії можуть бронювати більше працівників, якщо серед їхніх співробітників є мобілізовані після 18 травня 2024 року.
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