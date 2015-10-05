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фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

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#<1 ... 554555556557 Додано: П'ят 13 чер, 2025 06:33 Hotab написав: Чергові дурниці.

Відносно «голодєн-не голодєн» звичайні вітальні потреби, ясна справа що людина чітко розуміє ці сигнали організму. Чергові дурниці.Відносно «голодєн-не голодєн» звичайні вітальні потреби, ясна справа що людина чітко розуміє ці сигнали організму. мы с тобой уже всё обсудили (к сожалению диалог потёрли), ты не принимаешь мои ценности и взгляды. Но стоп накого х... ты вступаешь со мной в дискуссию? тебе не хватает моего общения?



общайся с теми, чьи ценности и взгляды ты хотя бы в теории можешь принять. Или ты думаешь будешь не принимать, а с тобой будут общаться, что то тебе доказывать, объяснять? Общение это когда есть что то общее, по крайней мере люди хотят это общее найти.



Отказываешься от поиска общего, значит отказываешься от общения. Неужели так сложно?



Иначе получается как с тем уходом с форума, говорил что уходишь, но сам никуда не ушел. Элементарные вещи. Общение это принятие человека. Даже буллинг это принятие, хоть и в уродливой и унизительной форме.



Или ты присущей тебе неточностью выражений имел в виду, что готов меня принять на унизительных условиях, типа только ты и лад тут в чём то разбираются, а остальные пишут дурниці?



Спасибо нет, тогда тебя с ладом и бандерлогом не принимаю я. мир настолько разнообразный что на одно и тоже есть десятки точек зрения, зачем вам моя, чтобы спорить? Общайтесь с теми, чья точка зрения вам ближе. Даже можно найти психолога, который будет писать примерно что и ты. Кто ему это запретит?



Или вам нравится "не принимать", но это процесс в обе стороны. Я тоже могу вас не принимать, заигнорить и будете как дурачки писать письма в никуда.





Модерация принципиальный вопрос, прошу не удалять, я воздержался от неприятных оценок оппоненту. Может я единственный кто хотабу ладу и бандерлогу это говорит. мы с тобой уже всё обсудили (к сожалению диалог потёрли), ты не принимаешь мои ценности и взгляды. Но стоп накого х... ты вступаешь со мной в дискуссию? тебе не хватает моего общения?общайся с теми, чьи ценности и взгляды ты хотя бы в теории можешь принять. Или ты думаешь будешь не принимать, а с тобой будут общаться, что то тебе доказывать, объяснять?это когда есть что то, по крайней мере люди хотят этонайти.. Неужели так сложно?Иначе получается как с тем уходом с форума, говорил что уходишь, но сам никуда не ушел. Элементарные вещи. Общение это принятие человека. Даже буллинг это принятие, хоть и в уродливой и унизительной форме.Или ты присущей тебе неточностью выражений имел в виду, что готов меня принять на унизительных условиях, типа только ты и лад тут в чём то разбираются, а остальные пишут дурниці?Спасибо нет, тогда тебя с ладом и бандерлогом не принимаю я.мир настолько разнообразный что на одно и тоже есть десятки точек зрения, зачем вам моя, чтобы спорить? Общайтесь с теми, чья точка зрения вам ближе. Даже можно найти психолога, который будет писать примерно что и ты. Кто ему это запретит?Или вам нравится "не принимать", но это процесс в обе стороны. Я тоже могу вас не принимать, заигнорить и будете как дурачки писать письма в никуда.Модерация принципиальный вопрос, прошу не удалять, я воздержался от неприятных оценок оппоненту. Может я единственный кто хотабу ладу и бандерлогу это говорит. Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 чер, 2025 07:08, всього редагувалось 2 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 30354 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2517 раз. Подякували: 3501 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 чер, 2025 07:02 Wirująświatła



Я тоже могу вас не принимать, заигнорить и всю, будете как дурачки писать письма в никуда





Це твоє право. Я ж тебе не прошу ні читати, ні відповідати. Це твоє рішення.



І ще момент.

Порядність і професіоналізм психолога ходять поряд, але може ти чіткіше знаєш, в чому саме у тебе проблема з цих двох??

Вчора трохи назрівав конфлікт, який я не хотів роздмухувати (десь у мене є трохи поваги не тільки до військових, але і до їх батьків, поки вони не нівелюють це.. мій єдиний тобі лайк саме за це, якщо ти помітив ) . Але ти зовсім не як бджола прилетів на «гівно» і почав всіляко роздмухувати. Коли не вийшло, ти просто переніс цитату звідти сюди, щоб продовжити це тут. Щоправда знов не вийшло (доречі, ти прислав інвайт з посиланням на той пост Носову , щоб продовжити срач? Це ж так в твоєму стилі)))

Оце і є твоя вся професійність як психолога і твоя порядність))

Я не їм таке, ще раз тобі нагадую)) Це твоє право. Я ж тебе не прошу ні читати, ні відповідати. Це твоє рішення.І ще момент.Порядність і професіоналізм психолога ходять поряд, але може ти чіткіше знаєш, в чому саме у тебе проблема з цих двох??Вчора трохи назрівав конфлікт, який я не хотів роздмухувати (десь у мене є трохи поваги не тільки до військових, але і до їх батьків, поки вони не нівелюють це.. мій єдиний тобі лайк саме за це, якщо ти помітив ) . Але ти зовсім не як бджола прилетів на «гівно» і почав всіляко роздмухувати. Коли не вийшло, ти просто переніс цитату звідти сюди, щоб продовжити це тут. Щоправда знов не вийшло (доречі, ти прислав інвайт з посиланням на той пост Носову , щоб продовжити срач? Це ж так в твоєму стилі)))Оце і є твоя вся професійність як психолога і твоя порядність))Я не їм таке, ще раз тобі нагадую)) Hotab Повідомлень: 15392 З нами з: 15.02.09 Подякував: 395 раз. Подякували: 2412 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 554555556557 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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