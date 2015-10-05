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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 554555556557
Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 06:33

  Hotab написав:Чергові дурниці.
Відносно «голодєн-не голодєн» звичайні вітальні потреби, ясна справа що людина чітко розуміє ці сигнали організму.
мы с тобой уже всё обсудили (к сожалению диалог потёрли), ты не принимаешь мои ценности и взгляды. Но стоп накого х... ты вступаешь со мной в дискуссию? тебе не хватает моего общения?

общайся с теми, чьи ценности и взгляды ты хотя бы в теории можешь принять. Или ты думаешь будешь не принимать, а с тобой будут общаться, что то тебе доказывать, объяснять? Общение это когда есть что то общее, по крайней мере люди хотят это общее найти.

Отказываешься от поиска общего, значит отказываешься от общения. Неужели так сложно?

Иначе получается как с тем уходом с форума, говорил что уходишь, но сам никуда не ушел. Элементарные вещи. Общение это принятие человека. Даже буллинг это принятие, хоть и в уродливой и унизительной форме.

Или ты присущей тебе неточностью выражений имел в виду, что готов меня принять на унизительных условиях, типа только ты и лад тут в чём то разбираются, а остальные пишут дурниці?

Спасибо нет, тогда тебя с ладом и бандерлогом не принимаю я. :D мир настолько разнообразный что на одно и тоже есть десятки точек зрения, зачем вам моя, чтобы спорить? Общайтесь с теми, чья точка зрения вам ближе. Даже можно найти психолога, который будет писать примерно что и ты. Кто ему это запретит?

Или вам нравится "не принимать", но это процесс в обе стороны. Я тоже могу вас не принимать, заигнорить и будете как дурачки писать письма в никуда.


Модерация принципиальный вопрос, прошу не удалять, я воздержался от неприятных оценок оппоненту. Может я единственный кто хотабу ладу и бандерлогу это говорит.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 13 чер, 2025 07:08, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 07:02

Wirująświatła

Я тоже могу вас не принимать, заигнорить и всю, будете как дурачки писать письма в никуда


Це твоє право. Я ж тебе не прошу ні читати, ні відповідати. Це твоє рішення.

І ще момент.
Порядність і професіоналізм психолога ходять поряд, але може ти чіткіше знаєш, в чому саме у тебе проблема з цих двох??
Вчора трохи назрівав конфлікт, який я не хотів роздмухувати (десь у мене є трохи поваги не тільки до військових, але і до їх батьків, поки вони не нівелюють це.. мій єдиний тобі лайк саме за це, якщо ти помітив ) . Але ти зовсім не як бджола прилетів на «гівно» і почав всіляко роздмухувати. Коли не вийшло, ти просто переніс цитату звідти сюди, щоб продовжити це тут. Щоправда знов не вийшло (доречі, ти прислав інвайт з посиланням на той пост Носову , щоб продовжити срач? Це ж так в твоєму стилі)))
Оце і є твоя вся професійність як психолога і твоя порядність))
Я не їм таке, ще раз тобі нагадую))
Hotab
 
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  #<1 ... 554555556557
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