мы с тобой уже всё обсудили (к сожалению диалог потёрли), ты не принимаешь мои ценности и взгляды. Но стоп накого х... ты вступаешь со мной в дискуссию? тебе не хватает моего общения?
общайся с теми, чьи ценности и взгляды ты хотя бы в теории можешь принять. Или ты думаешь будешь не принимать, а с тобой будут общаться, что то тебе доказывать, объяснять? Общение это когда есть что то общее, по крайней мере люди хотят это общее найти.
Отказываешься от поиска общего, значит отказываешься от общения. Неужели так сложно?
Иначе получается как с тем уходом с форума, говорил что уходишь, но сам никуда не ушел. Элементарные вещи. Общение это принятие человека. Даже буллинг это принятие, хоть и в уродливой и унизительной форме.
Или ты присущей тебе неточностью выражений имел в виду, что готов меня принять на унизительных условиях, типа только ты и лад тут в чём то разбираются, а остальные пишут дурниці?
Спасибо нет, тогда тебя с ладом и бандерлогом не принимаю я. мир настолько разнообразный что на одно и тоже есть десятки точек зрения, зачем вам моя, чтобы спорить? Общайтесь с теми, чья точка зрения вам ближе. Даже можно найти психолога, который будет писать примерно что и ты. Кто ему это запретит?
Или вам нравится "не принимать", но это процесс в обе стороны. Я тоже могу вас не принимать, заигнорить и будете как дурачки писать письма в никуда.
Модерация принципиальный вопрос, прошу не удалять, я воздержался от неприятных оценок оппоненту. Может я единственный кто хотабу ладу и бандерлогу это говорит.