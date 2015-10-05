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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 592593594595
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 12:15

  flyman написав:то якісь брахміни
попроси адресок.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 13:30

Ну нарешті!!!

Нарешті мій будинок вже здали!!!
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Але в мене Єпитання >>>
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 13:54

  rjkz написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Не согласны, что для того чтобы пробиться, даже в сегодняшних демократических США какому-нибудь негру, чтобы пробиться, надо приложить значительно больше усилий, чем белому, тем более, белому из обеспеченной семьи? Что для эмигранта это тоже заметно сложнее, чем коренному жителю (по крайней мере, в Европе, в США, возможно, не так)?

Я, конечно, на другой стороне шарика, но по моим представлениям о сегодняшних США, пробиться, при прочих равных, легче негру.
Самым дискриминируемым в США является здоровый белый мужчина традиционной ориентации.
У иммигрантов возникают определенные трудности, связанные с необходимостью адаптации, но достаточно многие добиваются большего, чем большинство аборигенов, ибо мотивированы. Про какие-то искусственные препятствия, кроме запрета занимать должность президента, Я не слышал.


+1
Так и есть.
Собственно, это в основном относится к демоштатам.
Патологическое стремление выискивать и "защищать" дискриминируемые группы населения привело к тому, что единственная недискриминируемая, а, КАК СЛЕДСТВИЕ по ИХ псевдологике, дискриминирующая группа - таки БЕЛЫЙ ЗДОРОВЫЙ СРЕДНИХ лет МУЖЧИНА традиционной ориентации. То есть, для некоторых вообще не вопрос в том, что человек может быть толерантен к другим социальным группам являясь якобы не дискриминируемым.
Любой/любая представитель иной социальной группы чуть что орет о дискриминации и звонит на горячие линии социальных служб, которые с радостью кидаются защищать угнетенных.
Сибарит, я, вроде, и написал, что формально равенство возможностей уже обеспечено и "искусственных препятствий" нет.
Не берусь судить о ситуации в США, но, тем не менее, по факту по-прежнему бОльшую (непропорционально) часть бедных составляют негры, а богатых белые. Точно так же, если говорить о доле известных людей.
В Союзе для обеспечения равенства тоже использовали предоставление каких-то преимуществ - были льготы (иногда неофициальные/неформальные) для некоторых категорий
при поступлении. Например, для детей из сельской местности, для нацменьшинств. Были квоты для женщин в выборных органах. Это в какой-то мере помогало, но не спасало положение и не обеспечивало равенство возможностей.
И обратный пример - в Союзе были формально негласные (но всем известные) ограничения для евреев. Тем не менее их доля среди учёных (уж не говоря о врачах) была несоразмерно велика. Думаю, именно благодаря тому, что с детства вбивалось: "Ты должен быть намного лучше других". Опять процитирую Сибарита: "Отсутствие необходимости пробиваться расслабляет".
Для иммигрантов на Западе нет каких-то формальных ограничений и они часто добиваются хороших результатов, хотя не знаю больше ли, "чем большинство аборигенов".
Благодаря значительно бОльшим усилиям и есть ещё много других факторов.
Думаю, если бы вы хоть какое-то время побывали в шкуре дискриминируемых, вы лучше понимали бы эти вопросы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 14:01

  Wirująświatła написав:
Дорогие друзья!

Эту книгу написали два автора – человек, рожденный с диагнозом СДВГ, и врач, который это заболевание лечит. Мы решили ее написать, потому что:

– Как говорит мой коллега, во всем мире это расстройство диагностируют у 5–10 % детей.
.......
Интересно, если сложить все проценты расстройств по мнению психиатров (а если ещё добавить и других врачей) то не получится ли сумма значительно больше 100% и найдутся ли вообще нормальные и здоровые люди?
Или подтвердится высказывание: "Нет здоровых людей, есть недообследованные"? :)
ЛАД
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  #<1 ... 592593594595
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