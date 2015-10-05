Додано: Сер 25 чер, 2025 13:54

rjkz написав: Сибарит написав: ЛАД написав: Не согласны, что для того чтобы пробиться, даже в сегодняшних демократических США какому-нибудь негру, чтобы пробиться, надо приложить значительно больше усилий, чем белому, тем более, белому из обеспеченной семьи? Что для эмигранта это тоже заметно сложнее, чем коренному жителю (по крайней мере, в Европе, в США, возможно, не так)? Не согласны, что для того чтобы пробиться, даже в сегодняшних демократических США какому-нибудь негру, чтобы пробиться, надо приложить значительно больше усилий, чем белому, тем более, белому из обеспеченной семьи? Что для эмигранта это тоже заметно сложнее, чем коренному жителю (по крайней мере, в Европе, в США, возможно, не так)?

Я, конечно, на другой стороне шарика, но по моим представлениям о сегодняшних США, пробиться, при прочих равных, легче негру.

Самым дискриминируемым в США является здоровый белый мужчина традиционной ориентации.

У иммигрантов возникают определенные трудности, связанные с необходимостью адаптации, но достаточно многие добиваются большего, чем большинство аборигенов, ибо мотивированы. Про какие-то искусственные препятствия, кроме запрета занимать должность президента, Я не слышал. Я, конечно, на другой стороне шарика, но по моим представлениям о сегодняшних США, пробиться, при прочих равных, легче негру.Самым дискриминируемым в США является здоровый белый мужчина традиционной ориентации.У иммигрантов возникают определенные трудности, связанные с необходимостью адаптации, но достаточно многие добиваются большего, чем большинство аборигенов, ибо мотивированы. Про какие-то искусственные препятствия, кроме запрета занимать должность президента, Я не слышал.



+1

Так и есть.

Собственно, это в основном относится к демоштатам.

Патологическое стремление выискивать и "защищать" дискриминируемые группы населения привело к тому, что единственная недискриминируемая, а, КАК СЛЕДСТВИЕ по ИХ псевдологике, дискриминирующая группа - таки БЕЛЫЙ ЗДОРОВЫЙ СРЕДНИХ лет МУЖЧИНА традиционной ориентации. То есть, для некоторых вообще не вопрос в том, что человек может быть толерантен к другим социальным группам являясь якобы не дискриминируемым.

Любой/любая представитель иной социальной группы чуть что орет о дискриминации и звонит на горячие линии социальных служб, которые с радостью кидаются защищать угнетенных. +1Так и есть.Собственно, это в основном относится к демоштатам.Патологическое стремление выискивать и "защищать" дискриминируемые группы населения привело к тому, что единственная недискриминируемая, а, КАК СЛЕДСТВИЕ по ИХ псевдологике, дискриминирующая группа - таки БЕЛЫЙ ЗДОРОВЫЙ СРЕДНИХ лет МУЖЧИНА традиционной ориентации. То есть, для некоторых вообще не вопрос в том, что человек может быть толерантен к другим социальным группам являясь якобы не дискриминируемым.Любой/любая представитель иной социальной группы чуть что орет о дискриминации и звонит на горячие линии социальных служб, которые с радостью кидаются защищать угнетенных.

формально

искусственных

формальных

, я, вроде, и написал, чторавенство возможностей уже обеспечено и "препятствий" нет.Не берусь судить о ситуации в США, но, тем не менее, по факту по-прежнему бОльшую (непропорционально) часть бедных составляют негры, а богатых белые. Точно так же, если говорить о доле известных людей.В Союзе для обеспечения равенства тоже использовали предоставление каких-то преимуществ - были льготы (иногда неофициальные/неформальные) для некоторых категорийпри поступлении. Например, для детей из сельской местности, для нацменьшинств. Были квоты для женщин в выборных органах. Это в какой-то мере помогало, но не спасало положение и не обеспечивало равенство возможностей.И обратный пример - в Союзе были формально негласные (но всем известные) ограничения для евреев. Тем не менее их доля среди учёных (уж не говоря о врачах) была несоразмерно велика. Думаю, именно благодаря тому, что с детства вбивалось: "Ты должен быть намного лучше других". Опять процитирую: "Отсутствие необходимости пробиваться расслабляет".Для иммигрантов на Западе нет каких-тоограничений и они часто добиваются хороших результатов, хотя не знаю больше ли, "чем большинство аборигенов".Благодаря значительно бОльшим усилиям и есть ещё много других факторов.Думаю, если бы вы хоть какое-то время побывали в шкуре дискриминируемых, вы лучше понимали бы эти вопросы.