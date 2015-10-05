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#<1 ... 594595596597 Додано: Чет 26 чер, 2025 13:52 Сибарит написав: Я понимаю, что такое стрим.

Под совмещением понимаю чередование форматов на одном канале.

Речь о том, что стример специально куда-то едет, изначально не шла. Вы приводили пример дальнобоев, которые стримят за рулем.



И да, я не о тех, кто сделал съёмки профессией. Это фальшиво и неинтересно. Я понимаю, что такое стрим.Под совмещением понимаю чередование форматов на одном канале.Речь о том, что стример специально куда-то едет, изначально не шла. Вы приводили пример дальнобоев, которые стримят за рулем.И да, я не о тех, кто сделал съёмки профессией. Это фальшиво и неинтересно. я думал это все понимают по дефолту



в случае с дальнобоем формат работы не позволяет менять маршрут "по совету зрителей", а в работу таксистов зрители иногда/часто вмешиваются, советуя где лучше маршрут или район где на тот момент выше кэфы. Или мойку/заправку. Просят поставить ту или иную музыку.



Тревел стримером может полностью управлять чат, куда идти направо или налево. Что именно показывать архитектуру или людей, узнавать какие то цены. Чат тревел стримеру советует куда пойти что посмотреть, где покушать, где переночевать. В этом смысл стрима, в вовлечении аудитории в сюжет. Можно всё тоже самое снять в виде блога, без учёта мнения аудитории.



В 1м случае Social skills маст хэв, а тревел блоги может снимать даже аутист. Собственно это хотел донести. Но конечно мир не чёрно-белый и какие-то варианты перемешать форматы есть, но никогда аутист не снимет тревел стрим. я думал это все понимают по дефолтув случае с дальнобоем формат работы не позволяет менять маршрут "по совету зрителей", а в работу таксистов зрители иногда/часто вмешиваются, советуя где лучше маршрут или район где на тот момент выше кэфы. Или мойку/заправку. Просят поставить ту или иную музыку.Тревел стримером может полностью управлять чат, куда идти направо или налево. Что именно показывать архитектуру или людей, узнавать какие то цены. Чат тревел стримеру советует куда пойти что посмотреть, где покушать, где переночевать. В этом смысл стрима, в вовлечении аудитории в сюжет. Можно всё тоже самое снять в виде блога, без учёта мнения аудитории.В 1м случае Social skills маст хэв, а тревел блоги может снимать даже аутист. Собственно это хотел донести. Но конечно мир не чёрно-белый и какие-то варианты перемешать форматы есть, но никогда аутист не снимет тревел стрим. Wirująświatła

Повідомлень: 30449 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2521 раз. Подякували: 3503 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 чер, 2025 14:06 rjkz Не берусь обсуждать с вами поведение темношкірих в США, вам виднее. Но для суждения было бы неплохо услышать мнения адекватных темношкірих. Так же, как при разводе стоит выслушивать мнение обеих сторон. В Союзе тоже могли рассказывать об отсутствии дискриминации евреев на основании того, что было непропорционально много учёных, врачей, инженеров, деятелей культуры. Но это было вопреки реально существовавшей дискриминации.

Ситуации с поступлением в вуз, аналогичные описанной вами (правда, не настолько вопиющие), тоже бывали. Когда городские ребята с более высокими баллами на вступительных экзаменах не проходили, а сельских принимали. Или представителей нацменьшинств. Или после армии. И не все из них потом усердно учились. Обычно это, правда, делалось не так явно - просто завышались оценки на вступительных экзаменах. Но подробностей уже не помню, хотя сам факт был.

Я, вообще-то, не сторонник преференций, считаю, что это неверное решение, надо обеспечивать равные возможности, но это сложнее. Хотя в реальной жизни преференции бывают необходимы. Пример из другой области - в любом государстве есть более и менее развитые территории. Республики Ср. Азии в Союзе, вост. Германия в ФРГ, Каталония развита лучше других регионов Испании, ... Для выравнивания уровней необходимы преференции - например, бОльшие бюджетные ассигнования на развитие этих территорий. Хотя это приводит к недовольству более развитых регионов.



Я не писал, что музыканты живут обеспеченной жизнью. Но ваш пример из украинской реальности, в которой так живут многие, а не только музыканты. В США/Европе, возможно, получше.



С миллиардерами я, наверное, несколько переборщил. Просто не знаю, о ком надо говорить - о людях, имеющих десятки? сотни миллионов? Но по ним я статистику вряд ли найду. Хотя, конечно, вероятность будет выше. Но даже если их в 100 раз больше, то вероятность будет 3*10^(-7). Тоже не впечатляет.

И всё же вряд ли "миллионер имеет примерно тот-же уровень комфорта и обеспеченности что и миллиардер" или даже владелец хотя бы сотни млн. Вы приводили пример женщины (УЗИ) - она миллионерша. Да, она, по-видимому, вполне обеспечена, но у неё обычный уровень комфорта - квартира, машина, что-то ещё. У владельца сотни млн. наверняка и возможности, и запросы другие.

Цели "стать миллиардером и стать великим спортсменом/музыкантом" сильно разнятся, согласен. Я сравнивал не цели, а вероятность добиться результата. ЛАД 2 Повідомлень: 34915 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 чер, 2025 14:09 Wirująświatła написав: но никогда аутист не снимет тревел стрим. но никогда аутист не снимет тревел стрим.

А блог снимет? А блог снимет? Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8494 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6452 раз. Подякували: 21584 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 чер, 2025 14:21 Сибарит написав: Wirująświatła написав: но никогда аутист не снимет тревел стрим. но никогда аутист не снимет тревел стрим.

А блог снимет? А блог снимет?

хороший вопрос! сравните этого мальчика с мальчиком из предыдущего видео.

viewtopic.php?p=5868231#p5868231

Надо было сразу 2 видео разместить чтобы все увидели разницу...

обратите внимание оба мальчика не очень умные. Но IQ с Social skills не связан никак. у первого это круто развито, у другого очень слабо (варианты "совсем не развиты" тоже бывают, но их я гуглить не захотел, т.к. они неинформативны, всегда можно сказать может он просто не хочет общаться, а его типа заставляют)



хороший вопрос! сравните этого мальчика с мальчиком из предыдущего видео.Надо было сразу 2 видео разместить чтобы все увидели разницу...обратите внимание оба мальчика не очень умные. Но IQ с Social skills не связан никак. у первого это круто развито, у другого очень слабо (варианты "совсем не развиты" тоже бывают, но их я гуглить не захотел, т.к. они неинформативны, всегда можно сказать может он просто не хочет общаться, а его типа заставляют) Wirująświatła

Повідомлень: 30449 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2521 раз. Подякували: 3503 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 чер, 2025 14:33 Сибарит написав: ЛАД написав: Для иммигрантов на Западе нет каких-то формальных ограничений и они часто добиваются хороших результатов, хотя не знаю больше ли, "чем большинство аборигенов".

Благодаря значительно бОльшим усилиям и есть ещё много других факторов. Для иммигрантов на Западе нет каких-тоограничений и они часто добиваются хороших результатов, хотя не знаю больше ли, "чем большинство аборигенов".Благодаря значительно бОльшим усилиям и есть ещё много других факторов.

Разумеется, усилий требуется больше. Для того, чтобы пробиваться, требуется выучить чужой язык до состояния почти родного. Это колоссальные усилия. Ещё больше усилий многим требуется, чтобы понять принципы взаимоотношений между людьми в новом обществе. Это все вполне естественно для иммиграции. Назвать это дискриминацией у меня язык не поворачивается.

..........

В чем Вы видите дискриминацию? Разумеется, усилий требуется больше. Для того, чтобы пробиваться, требуется выучить чужой язык до состояния почти родного. Это колоссальные усилия. Ещё больше усилий многим требуется, чтобы понять принципы взаимоотношений между людьми в новом обществе. Это все вполне естественно для иммиграции. Назвать это дискриминацией у меня язык не поворачивается...........В чем Вы видите дискриминацию? Я, вроде, не писал о дискриминации иммигрантов в США.

Если так прозвучало, то, возможно, я просто не точно выразился.

Вероятно, вы об этом: Для иммигрантов на Западе нет каких-то формальных ограничений и они часто добиваются хороших результатов, хотя не знаю больше ли, "чем большинство аборигенов".

Благодаря значительно бОльшим усилиям и есть ещё много других факторов.

Думаю, если бы вы хоть какое-то время побывали в шкуре дискриминируемых, вы лучше понимали бы эти вопросы. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5867998#p5867998

В том посте смешаны иммигранты и дискриминируемые (пусть и неформально или даже не намеренно, а в силу обстоятельств) группы. Но иммигранты здесь просто к тому, чтобы продемонстрировать, что им удаётся добиться успеха благодаря значительно бОльшим усилиям. Так вы об этом тоже пишете.

Точно так же обстоит дело с дискриминируемыми группами. При отсутствии формальных запретов отдельным представителям удаётся пробиться. Ценой значительно бОльших усилий. Но на это не у всех хватает сил и/или желаний даже при больших способностях. Желания и стремления ребёнка тоже формируются средой, в которой он растёт. В результате способный ребёнок может стать способным преступником или даже "талантливым" террористом. Я, вроде, не писал о дискриминации иммигрантов в США.Если так прозвучало, то, возможно, я просто не точно выразился.Вероятно, вы об этом:В том посте смешаны иммигранты и дискриминируемые (пусть и неформально или даже не намеренно, а в силу обстоятельств) группы. Но иммигранты здесь просто к тому, чтобы продемонстрировать, что им удаётся добиться успеха благодаря значительно бОльшим усилиям. Так вы об этом тоже пишете.Точно так же обстоит дело с дискриминируемыми группами. При отсутствиизапретов отдельным представителям удаётся пробиться. Ценой значительно бОльших усилий. Но на это не у всех хватает сил и/или желаний даже при больших способностях. Желания и стремления ребёнка тоже формируются средой, в которой он растёт. В результате способный ребёнок может стать способным преступником или даже "талантливым" террористом. ЛАД 2 Повідомлень: 34915 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 чер, 2025 15:26 ЛАД написав: Точно так же обстоит дело с дискриминируемыми группами. Точно так же обстоит дело с дискриминируемыми группами.

Осталось найти эти самые дискриминируемые группы 😁 Осталось найти эти самые дискриминируемые группы 😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8494 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6452 раз. Подякували: 21584 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 чер, 2025 15:52 Re: Психологія та саморозвиток Сибарит написав: ЛАД написав: Точно так же обстоит дело с дискриминируемыми группами. Точно так же обстоит дело с дискриминируемыми группами.

Осталось найти эти самые дискриминируемые группы Осталось найти эти самые дискриминируемые группы Білі гетеросексуали, нє? Білі гетеросексуали, нє? Faceless

Модератор Повідомлень: 36352 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1491 раз. Подякували: 8228 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 чер, 2025 16:25 Wirująświatła написав: rjkz написав: ЛАД написав: Или детские обиды, как у Виталика.

Или детские обиды, как у Виталика. к ЛАДу.



удобно наверное подгонять реальность под свои хотелки? Детские обиды быстро проходят и забываются. Я не общаюсь с людьми которые отрицают что я человек, мужчина, отец, психолог. Потому что это объективные факты, не требующие доказательств. Кто сомневается - милости просим на выход из моей жизни. Какие обиды...? меня не устраивает ваша точка зрения, почему я должен её глотать (в случае с форумом - читать). Я понимаю вам нужен вечный спор, чтобы с вами общались, потому что у вас дефицит общения, а кроме спора (с отрицанием реальности) никаких тем вы предложить не можете. Для тех у кого дефицита нет такой формат неинтересен, проще найти кого то без подобных бзыков.



В принципе вашей фразы что "психология не наука" уже было достаточно прекратить с вами любые обсуждения, но ради движения постов на ветке я терпел.. пока вы не выродили следующий перл, что я не психолог. И хз что дальше вы обо мне бы напридумали, если бы я не добавил вас в чс.



В следующий раз перед асоциальным поступком думайте, не перестанут ли вами общаться. Чтобы не обвинять оппонента в детских обидах. к ЛАДу.удобно наверное подгонять реальность под свои хотелки? Детские обиды быстро проходят и забываются. Я не общаюсь с людьми которые отрицают что я человек, мужчина, отец, психолог. Потому что это объективные факты, не требующие доказательств. Кто сомневается - милости просим на выход из моей жизни. Какие обиды...? меня не устраивает ваша точка зрения, почему я должен её глотать (в случае с форумом - читать). Я понимаю вам нужен вечный спор, чтобы с вами общались, потому что у вас дефицит общения, а кроме спора (с отрицанием реальности) никаких тем вы предложить не можете. Для тех у кого дефицита нет такой формат неинтересен, проще найти кого то без подобных бзыков.В принципе вашей фразы что "психология не наука" уже было достаточно прекратить с вами любые обсуждения, но ради движения постов на ветке я терпел.. пока вы не выродили следующий перл, что я не психолог. И хз что дальше вы обо мне бы напридумали, если бы я не добавил вас в чс.В следующий раз перед асоциальным поступком думайте, не перестанут ли вами общаться. Чтобы не обвинять оппонента в детских обидах.

Ваши цитаты только лишний раз доказывают, что пока что психология не наука. В отличие от нейропсихологии. И не потому, что у неё нет ответов на многие вопросы. В любой науке есть масса нерешённых вопросов. Но это не оскорбление. Искусство тоже не наука, но никто не отрицает его роль. И как это может мешать общению, не очень понимаю. По-моему, не больше, чем ваши опусы по поводу олимпиад и "примерных" детей, которые хорошо учатся.



То что вы вряд ли имеете высокую квалификацию психолога, вы регулярно подтверждаете своим поведением на форуме. Так что претензии можете предъявлять сами себе.

Вы регулярно пишете, что не надо переходить на личности и нельзя ставить диагнозы по форуму, но сами этим постоянно занимаетесь. Hotab не раз на это указывал. Да и здесь вы пытаетесь делать выводы на мой счёт.

То, что вы "человек, мужчина, отец, психолог" на форуме совсем не объективные факты. Достаточно вспомнить Оксану онахО.

Как можно "глотать" точку зрения даже не на форуме, а в жизни, даже представить себе не могу. Вы точку зрения ни с чем не путаете?

Асоциальные поступки на форуме просто невозможны. Возможно асоциальное поведение. Но вам не кажется, что это демонстрируете именно вы?

И каким образом: "И хз что дальше вы обо мне бы напридумали, если бы я не добавил вас в чс"? Как ваш чс мешает мне придумывать что-то о вас?

Я выпадов против вашей личности, вроде, не допускал. Один раз только написал, что, возможно, в жизни вы неплохой человек. Если вас это обидело, то прошу прощения.

Так что оставайтесь с детскими обидами. И это не обвинение, а констатация факта. Ваши цитаты только лишний раз доказывают, что пока что психология не наука. В отличие от нейропсихологии. И не потому, что у неё нет ответов на многие вопросы. В любой науке есть масса нерешённых вопросов. Но это не оскорбление. Искусство тоже не наука, но никто не отрицает его роль. И как это может мешать общению, не очень понимаю. По-моему, не больше, чем ваши опусы по поводу олимпиад и "примерных" детей, которые хорошо учатся.То что вы вряд ли имеете высокую квалификацию психолога, вы регулярно подтверждаете своим поведением на форуме. Так что претензии можете предъявлять сами себе.Вы регулярно пишете, что не надо переходить на личности и нельзя ставить диагнозы по форуму, но сами этим постоянно занимаетесь.не раз на это указывал. Да и здесь вы пытаетесь делать выводы на мой счёт.То, что вы "человек, мужчина, отец, психолог"совсем не объективные факты. Достаточно вспомнить Оксану онахО.Как можно "глотать" точку зрения даже не на форуме, а в жизни, даже представить себе не могу. Вы точку зрения ни с чем не путаете?Асоциальныена форуме просто невозможны. Возможно асоциальное поведение. Но вам не кажется, что это демонстрируете именно вы?И каким образом: "И хз что дальше вы обо мне бы напридумали, если бы я не добавил вас в чс"? Как ваш чс мешает мне придумывать что-то о вас?Я выпадов против вашей личности, вроде, не допускал. Один раз только написал, что, возможно, в жизни вы неплохой человек. Если вас это обидело, то прошу прощения.Так что оставайтесь с детскими обидами. И это не обвинение, а констатация факта. ЛАД 2 Повідомлень: 34915 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 чер, 2025 17:07 Сибарит написав: ЛАД написав: Точно так же обстоит дело с дискриминируемыми группами. Точно так же обстоит дело с дискриминируемыми группами.

Осталось найти эти самые дискриминируемые группы 😁 Осталось найти эти самые дискриминируемые группы 😁 Я уже не раз написал, что формальной дискриминации в развитых странах уже нет. Кстати, если говорить о неграх в США, то совсем недавно по историческим меркам. Да и по человеческим тоже - ещё живы люди, которые её помнят и ощущали лично. При этом неформальная дискриминация сохраняется значительно дольше. Ещё раз - о ситуации в США судить не берусь, недостаточно знаком.

Не надо искать эти группы, просто не надо закрывать глаза на существующие различия в возможностях. Напомню, что разговор начался именно с возможностей , а не с дискриминации .

У нас сейчас точно нет дискриминируемых групп. Но вряд ли вы станете доказывать, что сельские дети имеют меньшие возможности, чем городские. Государственные школы в среднем хуже частных, а далеко не у всех есть возможность платить за обучение в частных школах и, например, за внешкольное обучение английскому языку. Внучка сейчас занимается онлайн английским. Стоит это 350 грн за занятие. 2 раза в неделю выходит 3000. Вроде, не очень много. Но и не так уж мало для очень многих. Сейчас ещё немного подрастёт внук и его тоже надо будет учить. Выйдет уже 6000 в месяц. Для вас это, вероятно, "нормально", как вы писали о ценах. Но при средней зарплате 20000 на руки уже не так и мало для очень многих. Но английский не единственное, чем стоит заниматься ребёнку.

Тут писали о низких зарплатах учителей и о том, что они добирают репетиторством. Но не у всех родителей на это хватает денег.

Между прочим, rjkz писал о том, что забрал ребёнка из государственной школы и отдал в частную. Хорошо, что у него на это хватает средств. И он же пишет о "чёрных" школах. Не берусь судить о причинах и методах их улучшения, но, может, государству стоит больше тратить на них больше средств? Или ещё как-то решать этот вопрос.

Кстати, вопрос к rjkz - сколько в США стоит обучение в частной школе? Просто интересно. Я уже не раз написал, чтов развитых странах уже нет. Кстати, если говорить о неграх в США, то совсем недавно по историческим меркам. Да и по человеческим тоже - ещё живы люди, которые её помнят и ощущали лично. При этом неформальная дискриминация сохраняется значительно дольше. Ещё раз - о ситуации в США судить не берусь, недостаточно знаком.Не надо искать эти группы, просто не надо закрывать глаза на существующие различия в возможностях. Напомню, что разговор начался именно с, а не сУ нас сейчас точно нет дискриминируемых групп. Но вряд ли вы станете доказывать, что сельские дети имеют меньшие возможности, чем городские. Государственные школы в среднем хуже частных, а далеко не у всех есть возможность платить за обучение в частных школах и, например, за внешкольное обучение английскому языку. Внучка сейчас занимается онлайн английским. Стоит это 350 грн за занятие. 2 раза в неделю выходит 3000. Вроде, не очень много. Но и не так уж мало для очень многих. Сейчас ещё немного подрастёт внук и его тоже надо будет учить. Выйдет уже 6000 в месяц. Для вас это, вероятно, "нормально", как вы писали о ценах. Но при средней зарплате 20000 на руки уже не так и мало для очень многих. Но английский не единственное, чем стоит заниматься ребёнку.Тут писали о низких зарплатах учителей и о том, что они добирают репетиторством. Но не у всех родителей на это хватает денег.Между прочим,писал о том, что забрал ребёнка из государственной школы и отдал в частную. Хорошо, что у него на это хватает средств. И он же пишет о "чёрных" школах. Не берусь судить о причинах и методах их улучшения, но, может, государству стоит больше тратить на них больше средств? Или ещё как-то решать этот вопрос.Кстати, вопрос к- сколько в США стоит обучение в частной школе? Просто интересно. ЛАД 2 Повідомлень: 34915 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 594595596597 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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