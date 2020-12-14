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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12378123791238012381>
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 09:23

  Investor_K написав:Ого. А де ці 800000 євро взяти простомуу охоронцю?


Там родина всі професори, думаю відсотків 30 мали власних коштів, на все інше кредит.
Кредити в банках на нерухомість під 2 або 3 відсоки, можна тягнути.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 10:50

  Frant написав:Даражай вночі був знатний. Всі зайняли черги у відділах продаж????

Та в нас шахеди години дві літали. Було чути декілька вибухів
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 13:17

Бетон https://blackboxosint.com/yak-konsul-ru ... valyutoyu/
asin
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 14:28


Вы хотите, чтобы я окончательно потерял веру в нацию), дон
Хотя, дон, не ..уёвый дон бизнес план))
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 14:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Барабашов. Ответь-ка, пожалуйста, на такой вопросик. Правда, что к вам бимба прилетала?
Вестница дорожаю.

Кстати, знакомые купили хату в грейт перед войной по моей, так сказать, наводке (пацаны я свой брательник из 90х). Щас её продадут.
А вот новострой в Днепре продать не могут несколько лет. Где-то в районе тёщиного языка, я хз чё это)
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 14:34

  Бетон написав:Барабашов. Ответь-ка, пожалуйста, на такой вопросик. Правда, что к вам бимба прилетала?


Куда прилетала, в Турцию ?

как мне написал житель Днепра "кто-то сам придумал, сам написал, сам обосрался, сам включил заднюю. Но было громко"
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 14:45

  Бетон написав:«Я більше ні копійки не буду інвестувати в Київ. Вони чисті, с*ка, відморозки», – бізнесмен Удянський розповів, як команда Кличка тисне на бізнес і займається рекетом.

Особливо це стосується інвестицій і інтеграцій бізнеса. Спочатку видають дозвіл, а потім його просто «скасовують» і приходять вимагати.

Всі деталі обіцяє розповісти з понеділка.

Ну а че там, с Аркадой получилось же. Обкатали на практике - работает, почему бы и далее не применять?
Damien
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 15:06

  Бетон написав:«Я більше ні копійки не буду інвестувати в Київ. Вони чисті, с*ка, відморозки», – бізнесмен Удянський розповів, як команда Кличка тисне на бізнес і займається рекетом.

Особливо це стосується інвестицій і інтеграцій бізнеса. Спочатку видають дозвіл, а потім його просто «скасовують» і приходять вимагати.

Всі деталі обіцяє розповісти з понеділка.

Бетон, ты ещё не выехал, а синдром крымчака у тебя ещё с прошлого года, во всей красе

Синдром крымчака:
- постоянно убеждать себя, что в Украине всё плохо. (убеждение себя в правильности выбора)
- желать Украине уничтожения как государства. (чтобы по ночам совесть не мучала)
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 15:12

Бетон
Барабашов. Ответь-ка, пожалуйста, на такой вопросик. Правда, что к вам бимба прилетала?


В Стамбул періодично прилітає ФАБ-120.. Але не розривається. Летить додому.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 15:55

  Hotab написав:Бетон
Барабашов. Ответь-ка, пожалуйста, на такой вопросик. Правда, что к вам бимба прилетала?


В Стамбул періодично прилітає ФАБ-120.. Але не розривається. Летить додому.

Я, конечно, поменьше бомба, но от Стамбула бы не отказался. Обещаю не разрываться, вести себя прилежно, в рамках приличия, этикета.
Инвалидов прошу писать в личку. Я знаю, вас много. Колитесь, грязные решалы. Протяните руку помощи форумчанам
Бетон
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