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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 606607608609
Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 22:39

  Успіх написав:
  Hotab написав:Ти ж за 20хв можеш 500 грн «як з куща»))
І це тільки на масажі... ;)

Але ти і далі можеш думати, що я охороняю склад з рибою, чи чищу каналізації🤣🤣🤣

Мені подобається як ти намагаєшся вистрибнути з трусів , щоб довести, що ти не рибу охороняєш.
Навіщо? Навіть якщо паяєш пвх-труби.. я собі якось попаяв всю розводку в 3к на 90 метрів, 2-3 дні.. : вода холодна/гаряча, батареї .. Проклав каналью, все це сховав в стіни (з можливістю терморозширення)
Я нанюхався так цього плавленого пластику, що потім бОшка ще 3 дні боліла. Це точно спосіб заробітку??
Тому .. це раз.. в принципі все одно , ти на складі з рибою, чи пробиваєш каналью… Все це ручна праця , горбом і здоровʼям. Вміти зробити це собі самому - це прекрасно (я до прикладу вмію, але не факт що з нинішніми доходами стану робити) . Заробляти цим - ну таке… Але якщо освіти 8 класів - то в добрий путь. Ібаш!))
І да, мене підмітач аеродрому влаштовує. Що не так з охоронцем складу з рибою? 🥲
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 22:43

Шах і мат!©

  Hotab написав:складу з рибою?
Ну, риба так риба...


Хто не хоче все дивитись(хоча там багато цікавого) - гляньте хоч 5хв!
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 22:47

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гляньте хоч


Не опускайся до рівня Віталіка.
Скоро почнеш казати «якщо ви не цікавитесь (не дивитись) те що я, то ви всі асоціальні.
Залиш нам право цікавитись тим що нам цікаво (тавтологія), та ігнорити контент від тих, кого вважаєм «нерозумними» 😅
Hotab
 
Повідомлень: 15566
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  #<1 ... 606607608609
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