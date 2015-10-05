Додано: Сер 02 лип, 2025 01:44

Сибарит написав: ЛАД написав: Возможно, как вариант, стоило бы рассмотреть советскую систему распределения выпускников-бюджетников. Предположительно, они лучше, хотя бы потому, что сумели поступить и учиться бесплатно. Хотя сегодня и это не факт. Возможно, как вариант, стоило бы рассмотреть советскую систему распределения выпускников-бюджетников. Предположительно, они лучше, хотя бы потому, что сумели поступить и учиться бесплатно. Хотя сегодня и это не факт.

Совсем не факт. Отличник, блестяще поступивший на бюджет, вполне может потерять интерес к учебе, влюбиться, забухать, ... В итоге он как-то получит диплом, но весьма сомнительного качества. А троечник, поступивший платно, может слегка повзрослеть (Я помню, что подростками мы теперь считается до пенсии), взяться за ум под впечатлением от стоимости обучения и стать приличным специалистом. При этом, способность соображать трудно сравнить в бюрократической системе. Совсем не факт. Отличник, блестяще поступивший на бюджет, вполне может потерять интерес к учебе, влюбиться, забухать, ... В итоге он как-то получит диплом, но весьма сомнительного качества. А троечник, поступивший платно, может слегка повзрослеть (Я помню, что подростками мы теперь считается до пенсии), взяться за ум под впечатлением от стоимости обучения и стать приличным специалистом. При этом, способность соображать трудно сравнить в бюрократической системе.

Советская система не трудоустраивала лучших, она создавала кабалу для всех, часто случайным образом. Ну и работало это, когда все предприятия принадлежали одному собственнику. А как прикажете разделить лучших выпускников между конкурентами?

В "цивилизованном" мире существует система, адаптированная под рынок. Серьезные предприятия сотрудничают с учебными заведениями, на ранних стадиях выявляют подходящих им студентов и заключают контракт, согласно которому оплачивают учебу (стипендию) под обязательство у них поработать.

У нас заключать подобные контракты, насколько я знаю, ничего не мешает. А вот механизма заставить бизнес это делать нет и быть не должно.

Выход я вижу только один - смириться с тем, что рынки не дают абсолютной рациональности. Это хаос, из которого получается нечто достаточно устойчивое.

чересчур

Согласен, не факт.Бывает всяко. И, кстати, не гарантировано, что отличник, даже закончивший учёбу в вузе тоже на отлично, окажется хорошим специалистом. Но в среднем всё-таки это работает.Советская система не трудоустраивала лучших, она трудоустраивала всех. Для кого-то это была кабала, для кого-то нет. Лучшим выпускникам можно предоставить право первоочередного выбора между конкурентами. Но я не утверждаю, что советская система была идеальной. Это далеко не так. Но сегодня нет никакой системы (возможно, ошибаюсь).Не такое уж устойчивое. Кризисы случаются достаточно регулярно.У вас, по-моему, слишком сильна вера в чудодейственную "силу рынка".Допускаю, что у меня онаслаба.