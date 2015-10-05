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Психологія та саморозвиток
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Додано: Сер 02 лип, 2025 12:47
Барабашовське «с запахом филиппинской селедки»
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 02 лип, 2025 12:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 02 лип, 2025 12:51
ЛАД написав: Сибарит написав: ЛАД написав:
Распределять можно не только на бюджетные места - по заявкам предприятий.
А такие заявки точно будут в достаточном количестве?
Насколько я могу судить, сегодня в частном бизнесе мало кто хочет иметь дело с новичками. Всем подавай опыт работы.
А если ещё и попросят заплатить за обучение предлагаемого специалиста... С какого бодуна ВУЗы должны готовить кадры для частного бизнеса бесплатно?
Как-то же в тех же США корпорации спонсируют вузы.
У нас, правда, крупных корпораций, которые могут себе это позволить, маловато.
Не захотят платить - не получат специалистов. Пусть ждут, пока они отработают по распределению и приобретут опыт. Платить им после этого придётся побольше.
Но ещё раз, я прекрасно понимаю недостатки такого варианта и не настаиваю на нём.
Но, с другой стороны, затраты государства на высшее образование людей, которые потом пойдут "менеджерами по продажам", согласитесь, тоже как-то не очень.
Ликвидировать полностью бюджетное обучение? Вы, возможно, одобрите, но ...
Імхо, має бути і держбюджет, і програми від корпорацій, і контракт
Держбюджет:
- на підготовку спеціалістів, що потрібні в державних і комунальних підприємствах, з обовʼязком відпрацьовувати певний час або оплатити навчання (з індексацією) в разі відмови. Але ще треба врегулювати ситуації, якщо раптом немає вакансій
- для талановитих студентів, типу державних грантів і омобливих держ стипендій
- програми від компаній, що по суті контракт, тільки оплачується роботодавцем. Все приблизно так само - умова пропрацювати або повернути гроші за навчання і стипендії з індексацією
- звичайний собі контракт для всіх інших. З можливістю переходу в іншу категорію за певних умов.
Навчання має бути досить дорогим, але і відповідати більш жорстким стандартам. Це зокрема мало б і скоротити частину студентів, які ВО отримують "а щоб було".
І сприяти відкриттю (можливо в структурі університетів) закладів нижчої акредитації, для профтехосвіти, коледжів. Але знадобиться робота на тим, щоб ця освіта не сприймалася роботодавцями, як щось другосортне, як зараз. Бо ринок перенасичений студіозами з корочками аби була, і відповідно і роботодавці пхають вимогу ВО де треба і не треба.
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Додано: Сер 02 лип, 2025 12:58
ЛАД написав:
Ликвидировать полностью бюджетное обучение? Вы, возможно, одобрите, но ...
Вы удивитесь, но не одобрю. 😁
Я против вмешательства государства в дела бизнеса, но не против существования государства как такового и исполнения им своих функций. Поддержка образования - одна из них.
Может быть, мы тоже придем к тому, что бизнес начнет заботиться о подготовке кадров, но пока такой стадии развития мы не достигли.
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Додано: Сер 02 лип, 2025 13:13
Faceless написав:
..........Навчання має бути досить дорогим
, але і відповідати більш жорстким стандартам. Це зокрема мало б і скоротити частину студентів, які ВО отримують "а щоб було".
.........
Яке?
Ви ж не хочете ліквідувати бюджет.
Сибарит написав: ЛАД написав:
Ликвидировать полностью бюджетное обучение? Вы, возможно, одобрите, но ...
Вы удивитесь, но не одобрю. 😁
........
Вы удивитесь, но, действительно, слегка удивлюсь.
После нашего разговора о "равенстве возможностей" и о равенстве, вообще.
"Поддержка образования - одна из них" - поддержка общественно необходимого образования. На сегодня это, по-моему, пока что среднее образование. Высшее в сегодняшней Украине - необходимо в достаточно (весьма?) ограниченных масштабах.
Кто хочет заниматься наукой, уезжают на Запад. Инженеры в очень небольших количествах - зачем они нужны при постепенной деиндустриализации? Разве что учителя и врачи. Ну м, конечно, юристы-экономисты и психологи.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 02 лип, 2025 13:43, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 02 лип, 2025 13:23
ЛАД написав: Faceless написав:
..........Навчання має бути досить дорогим
, але і відповідати більш жорстким стандартам. Це зокрема мало б і скоротити частину студентів, які ВО отримують "а щоб було".
.........
Яке?
Ви ж не хочете ліквідувати бюджет.
Я ж ніби описав вище. По суті все навчання - платне. Просто той контракт може оплачувати держава, компанії або самі студіози. Воно й зараз так є просто навчання саме по собі відносно дешеве, а частка міст, що сплачуються за рахунок бюджету, досить висока.
Так оція "базова" вартість і має бути чималою, якщо вимагати від освіти і якість.
Частка "бюджетних" місця має бути скорочена на спеціальностях, на які в держави немає потреби, до невеликого рівня "підтримки талановитих студентів". Десь може бути й розширена - там, де потреба в спеціалістах для бюджетних підприємств є.
Звісно, бюджет не має бути зовсім ліквідовано, бо в певному сенсі ці вкладення в освіту студентів це інвестиції в платників податків. Я от вчився на бюджеті, але ніколи не працював на направленням (його й не було), проте освіта дозволила отримати нормальну спеціальність і працювати офіційно, податками я повернув ті вкладення в мою освіту вже десятки разів.
Проте й тисячі студентів, що ще зі старту і не збираються працювати за спеціальністю, на яку вчилися - це абсурд і марнування ресурсів
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Додано: Сер 02 лип, 2025 13:42
Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав:
..........Навчання має бути досить дорогим
, але і відповідати більш жорстким стандартам. Це зокрема мало б і скоротити частину студентів, які ВО отримують "а щоб було".
.........
Яке?
Ви ж не хочете ліквідувати бюджет.
Я ж ніби описав вище. По суті все навчання - платне. Просто той контракт може оплачувати держава, компанії або самі студіози. Воно й зараз так є просто навчання саме по собі відносно дешеве, а частка міст, що сплачуються за рахунок бюджету, досить висока.
Так оція "базова" вартість і має бути чималою, якщо вимагати від освіти і якість.
.........
Я от вчився на бюджеті, але ніколи не працював на направленням (його й не було), проте освіта дозволила отримати нормальну спеціальність і працювати офіційно, податками я повернув ті вкладення в мою освіту вже десятки разів.
Проте й тисячі студентів, що ще зі старту і не збираються працювати за спеціальністю, на яку вчилися - це абсурд і марнування ресурсів
Что такое "досить дороге"?
Сколько это? Как сегодняшний контракт?
Податки это относительно незначительная часть того, что приносит работник.
Хотаб тоже мог бы сказать после училища: " Отпустите меня из армии, я пойду в гражданскую авиацию и быстро налогами верну все затраты на обучение десятикратно". Но его обязывали отработать минимальный контракт 5 лет. Возможно, следовало бы так делать и в отношении гражданских специалистов. Правда, следовало бы им платить хотя бы относительно прилично. Не знаю, сколько сегодня зарплата у начинающего инженера/учёного.
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Додано: Сер 02 лип, 2025 14:42
ЛАД написав: Faceless написав: ЛАД написав:
Яке?
Ви ж не хочете ліквідувати бюджет.
Я ж ніби описав вище. По суті все навчання - платне. Просто той контракт може оплачувати держава, компанії або самі студіози. Воно й зараз так є просто навчання саме по собі відносно дешеве, а частка міст, що сплачуються за рахунок бюджету, досить висока.
Так оція "базова" вартість і має бути чималою, якщо вимагати від освіти і якість. В тому ж КНУ зараз це трохи більше 1000 дол за рік наприклад.
.........
Я от вчився на бюджеті, але ніколи не працював на направленням (його й не було), проте освіта дозволила отримати нормальну спеціальність і працювати офіційно, податками я повернув ті вкладення в мою освіту вже десятки разів.
Проте й тисячі студентів, що ще зі старту і не збираються працювати за спеціальністю, на яку вчилися - це абсурд і марнування ресурсів
Что такое "досить дороге"?
Сколько это? Как сегодняшний контракт?
Податки это относительно незначительная часть того, что приносит работник.
Хотаб тоже мог бы сказать после училища: " Отпустите меня из армии, я пойду в гражданскую авиацию и быстро налогами верну все затраты на обучение десятикратно". Но его обязывали отработать минимальный контракт 5 лет. Возможно, следовало бы так делать и в отношении гражданских специалистов. Правда, следовало бы им платить хотя бы относительно прилично. Не знаю, сколько сегодня зарплата у начинающего инженера/учёного.
Що таке "досить дороге" питання складне, але я про вартість і контракту теж. В нас досить дешевий в контракт, може окрім буквально кількох топ-дорогих закладів.
Щодо відпрацювання. Ніби це активно намагалися впроваджувати, особливо в педуніверах, але щодо значної кількості спеціальностей в державних установах в принципі немає таких посад, а якщо і є - немає стільки вакансій. Хоча якби мало б бути, інакше не зрозуміло, в чому суть "держзамовлення". Але що є то є.
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Додано: Сер 02 лип, 2025 14:46
ЛАД
Возможно, следовало бы так делать и в отношении гражданских специалистов.
Наче є таке. Проте способів випетляти чимало.
Это многим удавалось и при Советах, а уж сейчас...
Хотаб тоже мог бы сказать после училища: " Отпустите меня из армии, я пойду в гражданскую авиацию и быстро налогами верну все затраты на обучение десятикратно". Но его обязывали отработать минимальный контракт 5 лет.
В манямірку Флайманів це ще більше цмудив і винен ще більше 😀
На сьогодні для пілотів вже 10р перший контракт
По Флайману: загнати ще більше в борги 😅
Обязательства растут.
Скоро придём к тому, что было в Союзе.
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Додано: Сер 02 лип, 2025 14:54
Faceless написав:
......
Що таке "досить дороге" питання складне, але я про вартість і контракту теж. В нас досить дешевий в контракт
, може окрім буквально кількох топ-дорогих закладів.
Тогда возвращаемся к вопросу о "равенстве возможностей".
"Дешевий" - для кого как.
Щодо відпрацювання. Ніби це активно намагалися впроваджувати, особливо в педуніверах, але щодо значної кількості спеціальностей в державних установах в принципі немає таких посад, а якщо і є - немає стільки вакансій. Хоча якби мало б бути, інакше не зрозуміло, в чому суть "держзамовлення". Але що є то є.
Сегодня, по-моему, то, о чём пишет будивельник - "наслідки совка". Сохраняем и расширяем (?) вузы, которые были тогда. Хотя в результате 30-летнего "развития экономики" потребности сильно сократились. Вузы, правда, уже и при Союзе, по-моему, были избыточными.
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Додано: Сер 02 лип, 2025 15:05
ЛАД написав: Faceless написав:
......
Що таке "досить дороге" питання складне, але я про вартість і контракту теж. В нас досить дешевий в контракт
, може окрім буквально кількох топ-дорогих закладів.
Тогда возвращаемся к вопросу о "равенстве возможностей".
"Дешевий" - для кого как.
Щодо відпрацювання. Ніби це активно намагалися впроваджувати, особливо в педуніверах, але щодо значної кількості спеціальностей в державних установах в принципі немає таких посад, а якщо і є - немає стільки вакансій. Хоча якби мало б бути, інакше не зрозуміло, в чому суть "держзамовлення". Але що є то є.
Сегодня, по-моему, то, о чём пишет будивельник - "наслідки совка". Сохраняем и расширяем (?) вузы, которые были тогда. Хотя в результате 30-летнего "развития экономики" потребности сильно сократились.
А в чому нерівність можливостей, якщо на контракт можна вступити практично будь кому? І ціна буде рівною для всіх контрактників.
Щодо ВНЗ - їхня кількість, нібито, скоротилась ( і ще до повномасштабної війни скорочувалася).
Деякі ВНЗ розширилися за рахунок поглинання залишків інших. Наприклад, у НБУ було кілька учбових закладів, інститути банківської справи. Їх ще в 2015 відділили від НБУ і передали в підпорядкування іншим, деякі пізніше закрилися. Так Сумська УАБД стала частиною СумДУ, Черкаський інститут став підрозділом Львівського університету Франка, Київський взагалі закрився.
Щоб вести мову, розширюємо чи ні, треба навести якусь офіційну статистику для початку. Не шукав, тож однозначно не скажу.
Щодо наслідків совку в ВНЗ теж вже складно сказати, ВНЗ пережили чимало змін і реформ, зʼявилися десятки приватних закладів.
Як я вже писав, частина бюджетних місць має залишатися. Тому є купа причин, і потреби самої держави (бюджетних установ і підприємств), і підтримка талановитих студентів, які не взмозі оплачувати контракт, бо замовлення від бізнесу це не близька перспектива. В Україні є компанії, які самі мають програми навчання, беруть студентів, безкоштовно навчають, дають практику, і влаштовують на роботу, але це не багаторічні програми, як ВО, і це одиничні приклади.
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