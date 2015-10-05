В том, что для кого-то "досить дешево", а для кого-то неподъёмно.Faceless написав:А в чому нерівність можливостей, якщо на контракт можна вступити практично будь кому? І ціна буде рівною для всіх контрактників.ЛАД написав:Тогда возвращаемся к вопросу о "равенстве возможностей".
"Дешевий" - для кого как.Сегодня, по-моему, то, о чём пишет будивельник - "наслідки совка". Сохраняем и расширяем (?) вузы, которые были тогда. Хотя в результате 30-летнего "развития экономики" потребности сильно сократились.Щодо відпрацювання. Ніби це активно намагалися впроваджувати, особливо в педуніверах, але щодо значної кількості спеціальностей в державних установах в принципі немає таких посад, а якщо і є - немає стільки вакансій. Хоча якби мало б бути, інакше не зрозуміло, в чому суть "держзамовлення". Але що є то є.
Поэтому я и написал "расширяем" с вопросом.Щодо ВНЗ - їхня кількість, нібито, скоротилась ( і ще до повномасштабної війни скорочувалася).
Деякі ВНЗ розширилися за рахунок поглинання залишків інших. Наприклад, у НБУ було кілька учбових закладів, інститути банківської справи. Їх ще в 2015 відділили від НБУ і передали в підпорядкування іншим, деякі пізніше закрилися. Так Сумська УАБД стала частиною СумДУ, Черкаський інститут став підрозділом Львівського університету Франка, Київський взагалі закрився.
Щоб вести мову, розширюємо чи ні, треба навести якусь офіційну статистику для початку. Не шукав, тож однозначно не скажу.
Щодо наслідків совку в ВНЗ теж вже складно сказати, ВНЗ пережили чимало змін і реформ, зʼявилися десятки приватних закладів.
"наслідки совка" я имел ввиду "сохранение и расширение (?) вузов, которые были тогда", хотя потребности сильно сократились.
Поэтому я об этом и не говорю.Як я вже писав, частина бюджетних місць має залишатися. Тому є купа причин, і потреби самої держави (бюджетних установ і підприємств), і підтримка талановитих студентів, які не взмозі оплачувати контракт, бо замовлення від бізнесу це не близька перспектива. В Україні є компанії, які самі мають програми навчання, беруть студентів, безкоштовно навчають, дають практику, і влаштовують на роботу, але це не багаторічні програми, як ВО, і це одиничні приклади.