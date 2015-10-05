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#<1 ... 610611612613 Додано: Сер 02 лип, 2025 18:50 Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав: ......

Що таке "досить дороге" питання складне, але я про вартість і контракту теж. В нас досить дешевий в контракт, може окрім буквально кількох топ-дорогих закладів. ......Що таке "досить дороге" питання складне, але я про вартість і контракту теж., може окрім буквально кількох топ-дорогих закладів. Тогда возвращаемся к вопросу о "равенстве возможностей".

"Дешевий" - для кого как.

Щодо відпрацювання. Ніби це активно намагалися впроваджувати, особливо в педуніверах, але щодо значної кількості спеціальностей в державних установах в принципі немає таких посад, а якщо і є - немає стільки вакансій. Хоча якби мало б бути, інакше не зрозуміло, в чому суть "держзамовлення". Але що є то є. Сегодня, по-моему, то, о чём пишет будивельник - "наслідки совка". Сохраняем и расширяем (?) вузы, которые были тогда. Хотя в результате 30-летнего "развития экономики" потребности сильно сократились. Тогда возвращаемся к вопросу о "равенстве возможностей"."Дешевий" - для кого как.Сегодня, по-моему, то, о чём пишет будивельник - "наслідки совка". Сохраняем и расширяем (?) вузы, которые были тогда. Хотя в результате 30-летнего "развития экономики" потребности сильно сократились. А в чому нерівність можливостей, якщо на контракт можна вступити практично будь кому? І ціна буде рівною для всіх контрактників. якщо на контракт можна вступити практично будь кому? І ціна буде рівною для всіх контрактників. В том, что для кого-то "досить дешево", а для кого-то неподъёмно.



Щодо ВНЗ - їхня кількість, нібито, скоротилась ( і ще до повномасштабної війни скорочувалася).

Деякі ВНЗ розширилися за рахунок поглинання залишків інших. Наприклад, у НБУ було кілька учбових закладів, інститути банківської справи. Їх ще в 2015 відділили від НБУ і передали в підпорядкування іншим, деякі пізніше закрилися. Так Сумська УАБД стала частиною СумДУ, Черкаський інститут став підрозділом Львівського університету Франка, Київський взагалі закрився.

Щоб вести мову, розширюємо чи ні, треба навести якусь офіційну статистику для початку. Не шукав, тож однозначно не скажу.

Щодо наслідків совку в ВНЗ теж вже складно сказати, ВНЗ пережили чимало змін і реформ, зʼявилися десятки приватних закладів. Поэтому я и написал "расширяем" с вопросом.

"наслідки совка" я имел ввиду "сохранение и расширение (?) вузов, которые были тогда", хотя потребности сильно сократились.



Як я вже писав, частина бюджетних місць має залишатися. Тому є купа причин, і потреби самої держави (бюджетних установ і підприємств), і підтримка талановитих студентів, які не взмозі оплачувати контракт, бо замовлення від бізнесу це не близька перспектива. В Україні є компанії, які самі мають програми навчання, беруть студентів, безкоштовно навчають, дають практику, і влаштовують на роботу, але це не багаторічні програми, як ВО, і це одиничні приклади. Поэтому я об этом и не говорю. В том, что для кого-то "досить дешево", а для кого-то неподъёмно.Поэтому я и написал "расширяем" с вопросом."наслідки совка" я имел ввиду "сохранение и расширение (?) вузов, которые были тогда", хотя потребности сильно сократились.Поэтому я об этом и не говорю. ЛАД 2 Повідомлень: 35040 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5340 раз. Подякували: 4854 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 610611612613 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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