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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 610611612613
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 18:50

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:......
Що таке "досить дороге" питання складне, але я про вартість і контракту теж. В нас досить дешевий в контракт, може окрім буквально кількох топ-дорогих закладів.
Тогда возвращаемся к вопросу о "равенстве возможностей".
"Дешевий" - для кого как.
Щодо відпрацювання. Ніби це активно намагалися впроваджувати, особливо в педуніверах, але щодо значної кількості спеціальностей в державних установах в принципі немає таких посад, а якщо і є - немає стільки вакансій. Хоча якби мало б бути, інакше не зрозуміло, в чому суть "держзамовлення". Але що є то є.
Сегодня, по-моему, то, о чём пишет будивельник - "наслідки совка". Сохраняем и расширяем (?) вузы, которые были тогда. Хотя в результате 30-летнего "развития экономики" потребности сильно сократились.
А в чому нерівність можливостей, якщо на контракт можна вступити практично будь кому? І ціна буде рівною для всіх контрактників.
В том, что для кого-то "досить дешево", а для кого-то неподъёмно.

Щодо ВНЗ - їхня кількість, нібито, скоротилась ( і ще до повномасштабної війни скорочувалася).
Деякі ВНЗ розширилися за рахунок поглинання залишків інших. Наприклад, у НБУ було кілька учбових закладів, інститути банківської справи. Їх ще в 2015 відділили від НБУ і передали в підпорядкування іншим, деякі пізніше закрилися. Так Сумська УАБД стала частиною СумДУ, Черкаський інститут став підрозділом Львівського університету Франка, Київський взагалі закрився.
Щоб вести мову, розширюємо чи ні, треба навести якусь офіційну статистику для початку. Не шукав, тож однозначно не скажу.
Щодо наслідків совку в ВНЗ теж вже складно сказати, ВНЗ пережили чимало змін і реформ, зʼявилися десятки приватних закладів.
Поэтому я и написал "расширяем" с вопросом.
"наслідки совка" я имел ввиду "сохранение и расширение (?) вузов, которые были тогда", хотя потребности сильно сократились.

Як я вже писав, частина бюджетних місць має залишатися. Тому є купа причин, і потреби самої держави (бюджетних установ і підприємств), і підтримка талановитих студентів, які не взмозі оплачувати контракт, бо замовлення від бізнесу це не близька перспектива. В Україні є компанії, які самі мають програми навчання, беруть студентів, безкоштовно навчають, дають практику, і влаштовують на роботу, але це не багаторічні програми, як ВО, і це одиничні приклади.
Поэтому я об этом и не говорю.
ЛАД
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