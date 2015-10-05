Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 612613614615> Додано: Чет 03 лип, 2025 07:44 Сибарит





Совершенно очевидно, и Вы это не скрываете, что Вы здесь ради Виталия





До свого стиду , правда. Щоб його хейтити

Надто навʼязливо він пихає свою «соціалізацію», як єдино вірну.

Взагалі, якесь дивне невміння визнати помилку, не вперше бачу від нього .

То він помилку свою пояснює «я шутіл», то «чтобы взбодрить форум», то вишукує якісь мілкі співпадіння (як з ляпом про «помощь до лєта 23») , замість просто сказати «помилився».



Зараз інколи проскакує «я ізучал реакції».

Це все мало б право на життя, якби від цього «ізучал» був би якийсь правдивий реалвстичний вихлоп, тобто він на основі своїх вивчень зумів би сформувати більш - менш адекватні психологічні портрети , давав реальні характеристики. І він же дає!!! Але такі штанги, що просто пздц!! Просто діаметрально мимо!! Повна нездатність читати людей! До свого стиду , правда. Щоб його хейтитиНадто навʼязливо він пихає свою «соціалізацію», як єдино вірну.Взагалі, якесь дивне невміння визнати помилку, не вперше бачу від нього .То він помилку свою пояснює «я шутіл», то «чтобы взбодрить форум», то вишукує якісь мілкі співпадіння (як з ляпом про «помощь до лєта 23») , замість просто сказати «помилився».Зараз інколи проскакує «я ізучал реакції».Це все мало б право на життя, якби від цього «ізучал» був би якийсь правдивий реалвстичний вихлоп, тобто він на основі своїх вивчень зумів би сформувати більш - менш адекватні психологічні портрети , давав реальні характеристики. І він же дає!!! Але такі штанги, що просто пздц!! Просто діаметрально мимо!! Повна нездатність читати людей! Востаннє редагувалось Hotab в Чет 03 лип, 2025 08:03, всього редагувалось 2 разів. Hotab Повідомлень: 15584 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2420 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лип, 2025 07:48 Wirująświatła написав: rjkz написав: Сразу скажу, что это видео я не смотрел.

Честно скажу, что не понимаю зачем выпрашивать 50 да еще и рублей. Сразу скажу, что это видео я не смотрел.Честно скажу, что не понимаю зачем выпрашивать 50 да еще и рублей. эти пацаны могли бы спросить зачем эмигрировать в США. Что то вам надо, а им нет и наоборот. Мир не ограничивается вашим пониманием оного.



По "странному стечению обстоятельств" многие писатели этой ветки страдают таким непониманием. (один фейслес аккуратно подметил, что все "уличные пацаны" +/- так себя ведут)



Причина в том что в 12-18 (период когда формируется социальность) вы (не лично вы, а многие форумчане) мало с кем





Формальные учебки и прочие заведения для социализации плохо подходят, потому что распределением ролей там занимаются педагоги (тогда на первых местах оказываются "любимчики") или действует "право силы" (в народе "дедовщина"). Всё это работает потому что человеку из школы/учебки некуда деться, поэтому его "социализируют" с искажениями общечеловеческих ценностей. Вместо дружбы навязываются авторитеты и прочее. Вот такой социализации нужно бояться, а не уличной, где всё добровольно.



Разместил здесь эти видео чтобы увидеть асоциальные реакции. я их увидел.



Зачем выпрашивать? если коротко, показать всем что ты это можешь. Кон эти пацаны могли бы спросить зачем эмигрировать в США. Что то вам надо, а им нет и наоборот. Мир не ограничивается вашим пониманием оного.По "странному стечению обстоятельств" многие писатели этой ветки страдают таким непониманием. (один фейслес аккуратно подметил, что все "уличные пацаны" +/- так себя ведут)Причина в том что в 12-18 (период когда формируется социальность) вы (не лично вы, а многие форумчане) мало с кемФормальные учебки и прочие заведения для социализации плохо подходят, потому что распределением ролей там занимаются педагоги (тогда на первых местах оказываются "любимчики") или действует "право силы" (в народе "дедовщина"). Всё это работает потому что человеку из школы/учебки некуда деться, поэтому его "социализируют" с искажениями общечеловеческих ценностей. Вместо дружбы навязываются авторитеты и прочее. Вот такой социализации нужно бояться, а не уличной, где всё добровольно.Разместил здесь эти видео чтобы увидеть асоциальные реакции. я их увидел.Зачем выпрашивать? если коротко, показать всем что ты это можешь. Кон



Віталій, ми якось як в різному світі жили. Може якісь иакі компанії є в великих містах в бідних районах...

Не був я якось в "неформальних групах" я з сільських биків, в нас підліткова група була ієрархічна, певна "демократичність" хіба в відношенні до дівчат.

В чернівцях мож чуть інакше, но в принципі чернівці теж велике село.

Доречі зараз помічаю що в сучасних підлітків ієрархічності менше.

Но тут мені здається якраз вони менше соціалізовані.

Щодо випрошування для здорового бугая це в моїй системі координат падіння нижче плінтуса.

В нас коли ми дорослішали гонору було...

Не менше ніж в Кіси Воробянінова Віталій, ми якось як в різному світі жили. Може якісь иакі компанії є в великих містах в бідних районах...Не був я якось в "неформальних групах" я з сільських биків, в нас підліткова група була ієрархічна, певна "демократичність" хіба в відношенні до дівчат.В чернівцях мож чуть інакше, но в принципі чернівці теж велике село.Доречі зараз помічаю що в сучасних підлітків ієрархічності менше.Но тут мені здається якраз вони менше соціалізовані.Щодо випрошування для здорового бугая це в моїй системі координат падіння нижче плінтуса.В нас коли ми дорослішали гонору було...Не менше ніж в Кіси Воробянінова Banderlog

Повідомлень: 3078 З нами з: 24.06.14 Подякував: 112 раз. Подякували: 88 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лип, 2025 08:10 Banderlog



в нас підліткова група була ієрархічна, певна "демократичність" хіба в відношенні до дівчат.





Всюди так.

Це доречі ще одна якась несуразна помилка Віталія «в школє все зарегулировано, любимчики, учителя говорят кого уважать, а вот в дворовой компании все равны, никого не унижают, иначе он уйдет».



Чушь собача! І уніжають слабаков, і не уйдет він скоріше за все нікуди. Бо нема куди йти. А «сидіти дома самому» не хоче. Тому терпить тролінг і трансформується. Вчиться бути сильнішим, а не жертвою. Доказує собі і іншим.

Нема груп без лідера, який в неформальній групі ясно що не назначений вчителем. Але лідери і аутсайдери є все одно. Завжди і всюди.

Група без лідера недієздатна.

В групі море бути хоч кожен «експертом», але без лідера десятки ідей залишаться лише ідеями. Ніхто не організує їх виконання. Не складе план, не розподілить обовʼязки. Не спитає за виконання. І по факту нібуя не буде зроблено.







У складі неформальних підліткових груп зазвичай виділяють певні неформальні ролі. Ось найпоширеніші з них:

1. Лідер — найвпливовіший учасник групи, часто ініціатор ідей, дій, норм поведінки.

2. Експерт (інтелектуальний лідер) — авторитет у сфері знань, дає поради, пропонує раціональні рішення.

3. Організатор (активіст) — відповідає за реалізацію ідей лідера, організовує діяльність групи.

4. Улюбленець (душа компанії) — створює емоційну атмосферу, часто гуморист, підтримує настрій.

5. Послідовники (рядові учасники) — приймають правила групи, йдуть за лідером.

6. Опозиціонер (критик) — може неформально протистояти лідеру, пропонує альтернативи.

7. Ізгой (маргінал) — учасник, який не приймається більшістю, іноді об’єкт глузувань або ігнорування.



Ці ролі можуть змінюватися з часом, і одна людина може поєднувати кілька з них залежно від ситуації.









Оце я знаю ще зі школи (вчили в теорії) , і це є на практиці.

У тебе ж якісь цікаві групи були.



Зараз саме час сказати, що ти «шутіл», що у вас в групі всі були рівні Всюди так.Це доречі ще одна якась несуразна помилка Віталія «в школє все зарегулировано, любимчики, учителя говорят кого уважать, а вот в дворовой компании все равны, никого не унижают, иначе он уйдет».Чушь собача! І уніжають слабаков, і не уйдет він скоріше за все нікуди. Бо нема куди йти. А «сидіти дома самому» не хоче. Тому терпить тролінг і трансформується. Вчиться бути сильнішим, а не жертвою. Доказує собі і іншим.Нема груп без лідера, який в неформальній групі ясно що не назначений вчителем. Але лідери і аутсайдери є все одно. Завжди і всюди.Група без лідера недієздатна.В групі море бути хоч кожен «експертом», але без лідера десятки ідей залишаться лише ідеями. Ніхто не організує їх виконання. Не складе план, не розподілить обовʼязки. Не спитає за виконання. І по факту нібуя не буде зроблено.Оце я знаю ще зі школи (вчили в теорії) , і це є на практиці.У тебе ж якісь цікаві групи були.Зараз саме час сказати, що ти «шутіл», що у вас в групі всі були рівні Hotab Повідомлень: 15584 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2420 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лип, 2025 08:41 Banderlog написав: В нас коли ми дорослішали гонору було...

Не менше ніж в Кіси Воробянінова В нас коли ми дорослішали гонору було...Не менше ніж в Кіси Воробянінова

Так может смысл социализации и состоит в том, чтобы сбить гонор и научиться общаться без соперничества или хотя бы без агрессии? Так может смысл социализации и состоит в том, чтобы сбить гонор и научиться общаться без соперничества или хотя бы без агрессии? Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8531 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6452 раз. Подякували: 21585 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лип, 2025 08:51 Re: Психологія та саморозвиток ЛАД написав: Faceless написав: ..........

То вже за вуха притягнуто, так можна і до вступних іспитів доколупатися, бо комусь ніпадйомно.

Рівність можливостей не означає відсутність якихось вимог. Умови вступу відомі і доволі прозорі і однакові для всіх (якщо ми про контракт).

Або є варіанти бюджету, але тут будьте ласкаві виграйте конкуренцію ..........То вже за вуха притягнуто, так можна і до вступних іспитів доколупатися, бо комусь ніпадйомно.Рівність можливостей не означає відсутність якихось вимог. Умови вступу відомі і доволі прозорі і однакові для всіх (якщо ми про контракт).Або є варіанти бюджету, але тут будьте ласкаві виграйте конкуренцію

Hotab написав: Не треба шукати абсолютну рівність в правах. Вимоги - це вже не рівність. Хтось їм відповідає, а хтось ні.

А вимоги можуть бути розумові, здоровʼя, психологічний відбір, професійний (психомоторика) та інші. Хтось їм відповідає, хтось ні. Вже нерівність. Так само і фінансові вимоги Не треба шукати абсолютну рівність в правах. Вимоги - це вже не рівність. Хтось їм відповідає, а хтось ні.А вимоги можуть бути розумові, здоровʼя, психологічний відбір, професійний (психомоторика) та інші. Хтось їм відповідає, хтось ні. Вже нерівність. Так само і фінансові вимоги Согласен, абсолютного равенства не существует и я тоже писал об этом. Люди отличаются друг от друга по многим параметрам.

И я в который раз повторю, я говорю о равенстве возможностей для человека.

Вступні іспити - проверка личных качеств человека.

Если вас не возьмут, к примеру, в лётное училище по здоровью или психомоторике, это одно. А если вас не приняли, а приняли человека с худшими показателями или знаниями только потому, что у него (точнее, у его родителей) больше денег, это несколько другое. И воспринимается иначе. И для общества это хуже.

К тому же, обычно у таких родителей и связи получше. Соответственно, после окончания смогут пристроить ребёнка на лучшую работу. Не знаю, как с этим на Западе, но у нас пока так. В результате на лучших работах оказываются не лучшие люди. А порой и просто худшие. Результаты мы хорошо видим. Согласен, абсолютного равенства не существует и я тоже писал об этом. Люди отличаются друг от друга по многим параметрам.И я в который раз повторю, я говорю о равенстведля человека.Вступні іспити - проверка личных качеств человека.Если вас не возьмут, к примеру, в лётное училище по здоровью или психомоторике, это одно. А если вас не приняли, а приняли человека с худшими показателями или знаниями только потому, что у него (точнее, у его родителей) больше денег, это несколько другое. И воспринимается иначе. И для общества это хуже.К тому же, обычно у таких родителей и связи получше. Соответственно, после окончания смогут пристроить ребёнка на лучшую работу. Не знаю, как с этим на Западе, но у нас пока так. В результате на лучших работах оказываются не лучшие люди. А порой и просто худшие. Результаты мы хорошо видим.



Цікаво, умову "з гіршими знаннями" ви додали чисто для драматизму?

Бо от як воно насправді: якщо у вас непересічні знання, ви зможете і на бюджет поступити.

З посередніми знаннями - зможете поступити на контракт, разом і з тими студентами, хто з багатших сімей, і з бідніших, аби потягнули навчання.

Якщо і знання посередні і грошей немає - вочевидь ВО не для вас.

Тому взагалі не бачу, на що скаржитися.

Оця волинка про багатих батьків зі зв'язками вже якось набридла. Заможні батьки "пристроїти" хіба у власний бізнес зможуть.

Я за всю скажімо так кар' єру насправді жодного разу не стикався з отакими кого влаштували б по блату, можливо тому, що там працювати треба, і некомпетентність видно одразу. В держструктурах не працював, може всі ці приблатньонні там Цікаво, умову "з гіршими знаннями" ви додали чисто для драматизму?Бо от як воно насправді: якщо у вас непересічні знання, ви зможете і на бюджет поступити.З посередніми знаннями - зможете поступити на контракт, разом і з тими студентами, хто з багатших сімей, і з бідніших, аби потягнули навчання.Якщо і знання посередні і грошей немає - вочевидь ВО не для вас.Тому взагалі не бачу, на що скаржитися.Оця волинка про багатих батьків зі зв'язками вже якось набридла. Заможні батьки "пристроїти" хіба у власний бізнес зможуть.Я за всю скажімо так кар' єру насправді жодного разу не стикався з отакими кого влаштували б по блату, можливо тому, що там працювати треба, і некомпетентність видно одразу. В держструктурах не працював, може всі ці приблатньонні там Faceless

Модератор Повідомлень: 36402 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1491 раз. Подякували: 8228 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лип, 2025 08:51 Сибарит



Так может смысл социализации и состоит в том, чтобы сбить гонор и научиться общаться без соперничества или хотя бы без агрессии?





А оце вже сфера відповідальності iq))

Розум і життєвий досвід підказує колись підліткам, що поважати треба всіх людей (поки не заслужено зворотнє) , незалежно від його ієрархічного положення. Але де взятись цьому iq у підлітків)) А оце вже сфера відповідальності iq))Розум і життєвий досвід підказує колись підліткам, що поважати треба всіх людей (поки не заслужено зворотнє) , незалежно від його ієрархічного положення. Але де взятись цьому iq у підлітків)) Hotab Повідомлень: 15584 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2420 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лип, 2025 08:55 Hotab написав: До свого стиду , правда. Щоб його хейтити До свого стиду , правда. Щоб його хейтити

Да, общение, как и симпатия, иногда приобретают причудливые формы 😁

Главное - небезразличие. Да, общение, как и симпатия, иногда приобретают причудливые формы 😁Главное - небезразличие. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8531 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6452 раз. Подякували: 21585 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лип, 2025 08:56 Сибарит написав: Banderlog написав: В нас коли ми дорослішали гонору було...

Не менше ніж в Кіси Воробянінова В нас коли ми дорослішали гонору було...Не менше ніж в Кіси Воробянінова

Так может смысл социализации и состоит в том, чтобы сбить гонор и научиться общаться без соперничества или хотя бы без агрессии? Так может смысл социализации и состоит в том, чтобы сбить гонор и научиться общаться без соперничества или хотя бы без агрессии?

смысл социализации - принять другого подростка таким каким он есть, с интересом к нему, научиться дружбе и общению. С этими суперспособностями не рождаются и где-то им нужно научиться. IRL стримы открыли окно в жизнь уличных подростков "без прикрас", хотя это закрытое сообщество куда не впускают родителей, психологов и телевидение. У меня десятки часов уникального видеоматериала как проходит уличная социализация в 2025г. То что я разместил здесь - крохи от общего объёма. смысл социализации - принять другого подростка таким каким он есть, с интересом к нему, научиться дружбе и общению. С этими суперспособностями не рождаются и где-то им нужно научиться. IRL стримы открыли окно в жизнь уличных подростков "без прикрас", хотя это закрытое сообщество куда не впускают родителей, психологов и телевидение. У меня десятки часов уникального видеоматериала как проходит уличная социализация в 2025г. То что я разместил здесь - крохи от общего объёма. Wirująświatła

Повідомлень: 30473 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2522 раз. Подякували: 3503 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лип, 2025 09:04 Hotab написав: Сибарит



Так может смысл социализации и состоит в том, чтобы сбить гонор и научиться общаться без соперничества или хотя бы без агрессии?





А оце вже сфера відповідальності iq))

Розум і життєвий досвід підказує колись підліткам, що поважати треба всіх людей (поки не заслужено зворотнє) , незалежно від його ієрархічного положення. Але де взятись цьому iq у підлітків)) А оце вже сфера відповідальності iq))Розум і життєвий досвід підказує колись підліткам, що поважати треба всіх людей (поки не заслужено зворотнє) , незалежно від його ієрархічного положення. Але де взятись цьому iq у підлітків))

Вот тут не уверен.

Если речь о том, чтобы вести себя в рамках установленных приличий и не срываться на мат там, где это не уместно, это сфера IQ.

А вот то, насколько легко и естественно это получается - это вопрос направления EQ в правильное русло.



ЗЫ Метод попрошайничества как способ воспитания мне тоже не нравится. Уж слишком он асоциален сам по себе. Вот тут не уверен.Если речь о том, чтобы вести себя в рамках установленных приличий и не срываться на мат там, где это не уместно, это сфера IQ.А вот то, насколько легко и естественно это получается - это вопрос направления EQ в правильное русло.ЗЫ Метод попрошайничества как способ воспитания мне тоже не нравится. Уж слишком он асоциален сам по себе. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8531 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6452 раз. Подякували: 21585 раз. Профіль 132 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 лип, 2025 09:06 ЛАД написав: Недавно на военной ветке обсуждалось сокращение рабочего времени и почему этого не происходит.

Попалась интересная статья - "У британцев всего 23 часа «по-настоящему свободного» времени в неделю — вот вам и трудосберегающие технологии" . https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/jun/18/britons-free-time-labour-saving-technology-ai-work Прошу прощения за длинные цитаты, но просто не знал, как сократить сильнее, чтобы всё же было понятно, о чём речь.



Фабрика Kellogg's в Батл-Крик, штат Мичиган, была тем местом, где в начале 20-го века впервые зародилась мечта о мире, свободном от работы и богатом отдыхом, и даже, в течение нескольких коротких светлых лет, взлетела. В 1930 году движение за «управляемое сокращение труда», стремящееся воспользоваться ростом производительности, который стал возможен благодаря автоматизации, чтобы открыть золотой век досуга, нашло влиятельного сторонника в лице У. К. Келлогга.



Заинтригованный утопическими возможностями, Келлогг решил сократить рабочий день на своей фабрике с восьми часов до шести и увеличить количество смен с трех до четырех. 30-часовая рабочая неделя была широко принята американскими деловыми лидерами как разумная и прогрессивная стратегия — не только защита от угрозы массовой безработицы, вызванной механизацией, но и распространение выгод. Журнал Forbes сообщил в следующем году, что «думающие люди в промышленности говорят… «Короткие часы для людей и длинные часы для машин».



К президентским выборам в США 1932 года шестичасовой рабочий день был предпочтительным решением проблемы безработицы в стране, и ожидалось, что рабочие часы продолжат сокращаться по всей стране. «Никто не думал, что это прекратится», — говорит историк Бенджамин Клайн Ханникатт, автор книги «Шестичасовой рабочий день и свободное время Келлога: забытая американская мечта». «По большей части люди были настроены оптимистично: определением прогресса были более высокие зарплаты и более короткие рабочие часы». Никогда об этом раньше не слышал.

Данные ОЭСР показывают , что среднее время, потраченное на досуг, сократилось с 1980-х годов, даже в экономиках (например, Великобритании), которые выросли за это время. Официальная статистика использования времени показывает, что отдых сокращается даже с 2020 года, особенно среди женщин, молодых людей и людей с низкими доходами.



..... Недавнее исследование Lloyds Bank показало, что у среднестатистического британца есть только 23 « по-настоящему свободных » часа в неделю (из 168). А 86% респондентов заявили, что им нужно больше. Интересно, сколько у нас?

Сейчас обещают сокращение рабочего времени благодаря ИИ.

Но идет ли сэкономленное время на большее количество свободного времени или большее количество работы?



Соучредитель Microsoft Билл Гейтс предсказал, что ИИ заменит людей «в большинстве вещей» в течение десятилетия, что приведет к двухдневной рабочей неделе (и пятидневным выходным). И все же, прямо сейчас даже четырехдневная рабочая неделя кажется несбыточной мечтой, не говоря уже о радикальных мерах (таких как всеобщий базовый доход ), которые потребуются, чтобы поглотить шок от массового увольнения.

........люди используют ChatGPT не для того, чтобы заканчивать раньше или даже вовремя, а для того, чтобы успевать больше и держаться на высоте своей, казалось бы, бесконечной рабочей нагрузки.



Столетие назад существовало коллективное желание и воля использовать технологии для управления работой, подкрепленные верой в то, что досуг сродни свободе. Предполагалось, что люди будут делать выбор, чтобы освободить больше времени для семьи или своих хобби. Но это видение было проверено — и в конечном итоге разрушено — формирующимся представлением о прогрессе как о большем количестве денег, на которые можно купить больше вещей, и о работе как о «центре жизни». В конце концов, в 1983 году рабочие Kellogg's проголосовали за отказ от шестичасовой смены, поддавшись угрозе увольнений — и обещанию повышения заработной платы. Сверхурочная работа широко рассматривалась как справедливая плата за меньшее количество досуга. Как выразился один несогласный сотрудник: «Работающие свиньи победили».



Позиция автора статьи понятна: "если мы не будем бороться за наше свободное время, мы просто найдем больше способов тратить его на работе". Для Гардиан вполне естественно и ожидаемо.

Интересно мнение форумчан (если вопрос интересен). Недавно на военной ветке обсуждалось сокращение рабочего времени и почему этого не происходит.Попалась интересная статья -Прошу прощения за длинные цитаты, но просто не знал, как сократить сильнее, чтобы всё же было понятно, о чём речь.Никогда об этом раньше не слышал.Интересно, сколько у нас?Сейчас обещают сокращение рабочего времени благодаря ИИ.Позиция автора статьи понятна: "если мы не будем бороться за наше свободное время, мы просто найдем больше способов тратить его на работе". Для Гардиан вполне естественно и ожидаемо.Интересно мнение форумчан (если вопрос интересен).

я приводив відео з графіком росту продуктивності праці vs росту з.п. в Канаді/США,

також інформацію про те, що зараз рівень споживання далекий від рівня виживання, навіть при падінні ВВП на душу населення в 10х разів споживання залишиться вище рівня "на прожиття". Бушмени витрачають 2-3 години вдень "на роботу" і нічого так собі живуть. Так що то маніпуляції "в користь бідних" (насправді ні).

Можу відмітити, що ковідломанія дала можливість працювати багатьом віддалено, і мати враження від роботи без потреби ходити в офіс та умовно в режимі з 9 до 5. Зараз ідуть намагання вернути "як було", поступово через так званий гібридний режим.

Думаю, що ШІ переформатує тему роботи ще більше, і не так як зараз це описують "візіонери". я приводив відео з графіком росту продуктивності праці vs росту з.п. в Канаді/США,також інформацію про те, що зараз рівень споживання далекий від рівня виживання, навіть при падінні ВВП на душу населення в 10х разів споживання залишиться вище рівня "на прожиття". Бушмени витрачають 2-3 години вдень "на роботу" і нічого так собі живуть. Так що то маніпуляції "в користь бідних" (насправді ні).Можу відмітити, що ковідломанія дала можливість працювати багатьом віддалено, і мати враження від роботи без потреби ходити в офіс та умовно в режимі з 9 до 5. Зараз ідуть намагання вернути "як було", поступово через так званий гібридний режим.Думаю, що ШІ переформатує тему роботи ще більше, і не так як зараз це описують "візіонери". flyman

Повідомлень: 39972 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1603 раз. Подякували: 2842 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 612613614615> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Сибарит Wirująświatła і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4678

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34