|
|
|
Психологія та саморозвиток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Чет 03 лип, 2025 09:15
трохи про рептилоїдну і когнітивну частину інетелекту (EQ -IQ)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39972
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1603 раз.
- Подякували: 2842 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Чет 03 лип, 2025 09:18
Wirująświatła написав:
смысл социализации - принять другого подростка таким каким он есть, с интересом к нему, научиться дружбе и общению.
Это цель, а я попытался чуть-чуть копнуть в сторону методов достижения.
По поводу стримов я бы не обольщался. В таком возрасте подростки уже вполне умеют фильтровать информацию так, чтобы и внимание привлечь, и свой мирок оставить закрытым.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8532
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6452 раз.
- Подякували: 21585 раз.
-
-
Профіль
-
-
132
82
38
2
Додано: Чет 03 лип, 2025 09:22
Banderlog написав:
Щодо випрошування для здорового бугая це в моїй системі координат падіння нижче плінтуса.
В нас коли ми дорослішали гонору було...
Не менше ніж в Кіси Воробянінова
Як там у православії щодо гордині?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39972
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1603 раз.
- Подякували: 2842 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Чет 03 лип, 2025 09:26
в 1965 году шестеро мальчиков, сбежавших из католической школы, попали на необитаемый остров и застряли там больше чем на год. и животными они не стали. им удалось все это время поддерживать огонь, собирать воду и тому подобное. когда один сломал ногу, остальные соорудили шину в распределили между собой его работу. выжили все.
Hotab написав:Banderlog
в нас підліткова група була ієрархічна, певна "демократичність" хіба в відношенні до дівчат.
Всюди так.
Це доречі ще одна якась несуразна помилка Віталія «в школє все зарегулировано, любимчики, учителя говорят кого уважать, а вот в дворовой компании все равны, никого не унижают, иначе он уйдет».
Чушь собача! І уніжають слабаков, і не уйдет він скоріше за все нікуди. Бо нема куди йти. А «сидіти дома самому» не хоче. Тому терпить тролінг і трансформується. Вчиться бути сильнішим, а не жертвою. Доказує собі і іншим.
Нема груп без лідера, який в неформальній групі ясно що не назначений вчителем. Але лідери і аутсайдери є все одно. Завжди і всюди.
Група без лідера недієздатна.
В групі море бути хоч кожен «експертом», але без лідера десятки ідей залишаться лише ідеями. Ніхто не організує їх виконання. Не складе план, не розподілить обовʼязки. Не спитає за виконання. І по факту нібуя не буде зроблено.
У складі неформальних підліткових груп зазвичай виділяють певні неформальні ролі. Ось найпоширеніші з них:
1. Лідер — найвпливовіший учасник групи, часто ініціатор ідей, дій, норм поведінки.
2. Експерт (інтелектуальний лідер) — авторитет у сфері знань, дає поради, пропонує раціональні рішення.
3. Організатор (активіст) — відповідає за реалізацію ідей лідера, організовує діяльність групи.
4. Улюбленець (душа компанії) — створює емоційну атмосферу, часто гуморист, підтримує настрій.
5. Послідовники (рядові учасники) — приймають правила групи, йдуть за лідером.
6. Опозиціонер (критик) — може неформально протистояти лідеру, пропонує альтернативи.
7. Ізгой (маргінал) — учасник, який не приймається більшістю, іноді об’єкт глузувань або ігнорування.
Ці ролі можуть змінюватися з часом, і одна людина може поєднувати кілька з них залежно від ситуації.
Оце я знаю ще зі школи (вчили в теорії) , і це є на практиці.
У тебе ж якісь цікаві групи були.
Зараз саме час сказати, що ти «шутіл», що у вас в групі всі були рівні
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39972
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1603 раз.
- Подякували: 2842 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Чет 03 лип, 2025 09:42
flyman
в 1965 году шестеро мальчиков,
Цей факт щось підтверджує чи спростовує? У них була (не було) ієрархічна структура, розподіл обовʼязків? Чи всі «хто в ліс, хто по дрова»?
Факт цікавий, тільки до чого він?
По поводу стримов я бы не обольщался.
Крім того, ці стріми показують «унікальне життя» (Віталік) лише одного виду груп , по типу «вуличних банд». Вони взагалі більшість, меншість? Доречні по ним робити висновки «підлітки в 2025 році соціалізуються саме отак»??
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 03 лип, 2025 09:49, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15584
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 2420 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
Додано: Чет 03 лип, 2025 09:46
Сибарит написав:
Метод попрошайничества как способ воспитания мне тоже не нравится. Уж слишком он асоциален сам по себе.
очень социален. такой кейс вам 14-16, вы в чужом городе где никого не знаете, в течении нескольких часов вам нужно завести круг оффлайн общения. Варианты просто сидеть на лавочке ждать когда все придут к вам, ходить с фразой "можно ли с вами познакомится" (в случае с противоположным полом может сработать но вряд ли, в голове 1я мысль а для чего он хочет познакомиться, ?) а тут вроде и не знакомство, просят мелочь, вежливо и культурно, попутно можно ещё что то спросить/рассказать и уже знакомство состоялось. А если ещё вы друг другу интересны, то можно сказать круг общения появился.
В следующих кейсах мы продаём прохожим велосипед, старый, пошарпаный. Все видят что это пранк (человек с смартфоном, группа поддержки 10 человек) и этот вайб вызывает положительные эмоции, которые при желании можно конвертировать в обмен тг, подпиской на тик-ток или просто знакомство. Социализация 86 уровня. У нас был малой Макс который пытался обменивать одноразку (а потом наушники), его так цепанули девушки 18+ из другого города, что мы с трудом его за уши вернули к теме стрима. Они там почти любовный роман закрутили.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 03 лип, 2025 09:51, всього редагувалось 1 раз.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30473
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2522 раз.
- Подякували: 3503 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Чет 03 лип, 2025 09:51
Как пройти в библиотеку?
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8532
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6452 раз.
- Подякували: 21585 раз.
-
-
Профіль
-
-
132
82
38
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|4678
|
|