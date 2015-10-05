Hotab написав:



в нас підліткова група була ієрархічна, певна "демократичність" хіба в відношенні до дівчат.







У складі неформальних підліткових груп зазвичай виділяють певні неформальні ролі. Ось найпоширеніші з них:

1. Лідер — найвпливовіший учасник групи, часто ініціатор ідей, дій, норм поведінки.

2. Експерт (інтелектуальний лідер) — авторитет у сфері знань, дає поради, пропонує раціональні рішення.

3. Організатор (активіст) — відповідає за реалізацію ідей лідера, організовує діяльність групи.

4. Улюбленець (душа компанії) — створює емоційну атмосферу, часто гуморист, підтримує настрій.

5. Послідовники (рядові учасники) — приймають правила групи, йдуть за лідером.

6. Опозиціонер (критик) — може неформально протистояти лідеру, пропонує альтернативи.

7. Ізгой (маргінал) — учасник, який не приймається більшістю, іноді об’єкт глузувань або ігнорування.



Ці ролі можуть змінюватися з часом, і одна людина може поєднувати кілька з них залежно від ситуації.





Всюди так.Це доречі ще одна якась несуразна помилка Віталія «в школє все зарегулировано, любимчики, учителя говорят кого уважать, а вот в дворовой компании все равны, никого не унижают, иначе он уйдет».Чушь собача! І уніжають слабаков, і не уйдет він скоріше за все нікуди. Бо нема куди йти. А «сидіти дома самому» не хоче. Тому терпить тролінг і трансформується. Вчиться бути сильнішим, а не жертвою. Доказує собі і іншим.Нема груп без лідера, який в неформальній групі ясно що не назначений вчителем. Але лідери і аутсайдери є все одно. Завжди і всюди.Група без лідера недієздатна.В групі море бути хоч кожен «експертом», але без лідера десятки ідей залишаться лише ідеями. Ніхто не організує їх виконання. Не складе план, не розподілить обовʼязки. Не спитає за виконання. І по факту нібуя не буде зроблено.Оце я знаю ще зі школи (вчили в теорії) , і це є на практиці.У тебе ж якісь цікаві групи були.Зараз саме час сказати, що ти «шутіл», що у вас в групі всі були рівні