Додано: Чет 03 лип, 2025 09:46

Сибарит написав: Метод попрошайничества как способ воспитания мне тоже не нравится. Уж слишком он асоциален сам по себе. Метод попрошайничества как способ воспитания мне тоже не нравится. Уж слишком он асоциален сам по себе.

очень социален. такой кейс вам 14-16, вы в чужом городе где никого не знаете, в течении нескольких часов вам нужно завести круг оффлайн общения. Варианты просто сидеть на лавочке ждать когда все придут к вам, ходить с фразой "можно ли с вами познакомится" (в случае с противоположным полом может сработать но вряд ли, в голове 1я мысль а для чего он хочет познакомиться, ?) а тут вроде и не знакомство, просят мелочь, вежливо и культурно, попутно можно ещё что то спросить/рассказать и уже знакомство состоялось. А если ещё вы друг другу интересны, то можно сказать круг общения появился.В следующих кейсах мы продаём прохожим велосипед, старый, пошарпаный. Все видят что это пранк (человек с смартфоном, группа поддержки 10 человек) и этот вайб вызывает положительные эмоции, которые при желании можно конвертировать в обмен тг, подпиской на тик-ток или просто знакомство. Социализация 86 уровня. У нас был малой Макс 12л который пытался обменивать одноразку (а потом наушники), его так цепанули девушки 18+ из другого города, что мы с трудом его за уши вернули к теме стрима. Они там почти любовный роман закрутили. Даже слепой бы увидел как он тем девушкам понравился.