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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 614615616617>
Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 10:34

Главное в профессии психолога - вовремя смыться 😁

Простите. Не удержался 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 10:35

Re: Психологія та саморозвиток

Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:Это не противоречит идее социализации подростков без участия взрослых?
они не знают что я взрослый) я общаюсь на их сленге, а узнавать что то кроме имени на стримах не принято.
Так вони вас взагалі не бачать чи що? Хіба по мармизі не видно 40+ річного дядька?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 10:47

Синій кит

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:Это не противоречит идее социализации подростков без участия взрослых?
они не знают что я взрослый) я общаюсь на их сленге, а узнавать что то кроме имени на стримах не принято.

Живих дітей не дали. Знайшов кого «виховувати» онлайн
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 10:49

  Faceless написав:А є таке пекло соціялізації, як гуртожиток
это не замкнутое пространство
  Faceless написав:, що на відкритому просторі ризиків немає- у мене для вас погані новини:)
вы думаете 13ти летний пацан который ездил по польшам не встречал гопстоп или пьяных с ножом? на открытом пространстве я от них уходил (по пустырям и заброшкам не лазил) а вот в условном туалете с большой вероятностью могли прирезать или гопнуть. туалет была проблема. в плане безопасности. один стоит на входе никого не пускает, остальные гопают. Мы шли толпой в польское кафе и там ходили на толчок.
  Сибарит написав:Главное в профессии психолога - вовремя смыться
а вы предпочитаете подружится с гопником? )
  Faceless написав:Так вони вас взагалі не бачать чи що?
нет конечно. я же выложил скрин чата. в видео про 50 рублей. они видят только чат и то что снимает их камера. посмотрите первые 3 секунды
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 11:02

  flyman написав:
  Banderlog написав:Щодо випрошування для здорового бугая це в моїй системі координат падіння нижче плінтуса.
В нас коли ми дорослішали гонору було...
Не менше ніж в Кіси Воробянінова :lol:

Як там у православії щодо гордині?

Тобі правда цікаво? Чи ти вже маєш відповіді і питання риторичне?)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 11:06

с 14й минуты

Я обещал видос как чуваку задонатили 6500USDT. Вообще крупные донаты не редкость. Другим пытались задонатить 5куе за кое какое задание но я пацанов отговорил принять этот донат (долярчику рассказывал эту историю). Есть люди с большим баблом которые так развлекаются.



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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 11:39

  Wirująświatła написав:
бандерлог будет тонуть всё равно не попросит его спасти, пфф что дети останутся без отца (какая мелочь) главное не упасть ниже плинтуса. Если здоровый бугай тонет - он должен утонуть, заболеет - умереть от болезни. К врачам за помощью я так понимаю обращаться тоже нельзя, или это другое? асоциальность в чи

в принципі ти правий.
Я не люблю бути безпомічним. Це напевно один з базових страхів моєї свідомості. Ну як є люди що бояться павуків, змій, висоти, толпи, бути зїденим чи згвалтованим. :lol:
В мене воно- бути слабким і без грошей,
І да, я боюсь бути слабим ніщім дідом.
не люблю хворіти. Дуже не люблю.
Тому стараюсь бути здоровим.) Нащот топитись то якось не доводилось, а спасати доводилось і неодноразово.
Сама ситуація бути без грошей, без діла, без знайомих абсурдна)
страх бути не готовим один з основних мотивів.
Помню, тут Сібаріт питав колись, що брати в армію.. ..
Сам я скупив все що міг, не було вогнепальної зброї, і плит до бронежилета)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 12:11

кукусик любые фобии это эмоциональные дефициты. убираешь эмоциональный дефицит и с улыбкой на 32 зуба идёшь к людям просить что угодно. Если ты не цыган и не бомж адекватные люди на просьбы реагируют нормально, спрашивают что случилось и т.д. иногда помогают. Все люди братья, у нас один предок и один Бог. А когда ты не принимаешь помощь тем самым ты лишаешь человека возможности сделать добро.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 03 лип, 2025 12:17, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 12:16

Faceless


Я зрозумів, що ви боїтеся саме замкненого простору, проте якщо ви думаєте, що на відкритому просторі


Життя в інтернеті. Нуль ризиків. Вимкнув комп і ти врятований
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 12:23

  Wirująświatła написав:кукусик любые фобии это эмоциональные дефициты. убираешь эмоциональный дефицит и с улыбкой на 32 зуба идёшь к людям просить что угодно. Если ты не цыган и не бомж адекватные люди на просьбы реагируют нормально, спрашивают что случилось и т.д. иногда помогают.

навєрно. Но це не мій вибір.
Мій страх, кукусіку, я прєпочітаю лічити тим що гроші в мене є. На роботу цим кабанам треба, а не улибатись і просити.
Я не адекватний і їм би не дав навіть снігу зимою)
Іще одне питання , в чому інтерес стріми дивитись? Чому не в записі?
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