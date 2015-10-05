Додано: Чет 03 лип, 2025 12:56

Faceless написав: Banderlog написав: Wirująświatła написав: кукусик любые фобии это эмоциональные дефициты. убираешь эмоциональный дефицит и с улыбкой на 32 зуба идёшь к людям просить что угодно. Если ты не цыган и не бомж адекватные люди на просьбы реагируют нормально, спрашивают что случилось и т.д. иногда помогают. кукусик любые фобии это эмоциональные дефициты. убираешь эмоциональный дефицит и с улыбкой на 32 зуба идёшь к людям просить что угодно. Если ты не цыган и не бомж адекватные люди на просьбы реагируют нормально, спрашивают что случилось и т.д. иногда помогают.

навєрно. Но це не мій вибір.

Мій страх, кукусіку, я прєпочітаю лічити тим що гроші в мене є. На роботу цим кабанам треба, а не улибатись і просити.

Я не адекватний і їм би не дав навіть снігу зимою)

Іще одне питання , в чому інтерес стріми дивитись? Чому не в записі? навєрно. Но це не мій вибір.Мій страх, кукусіку, я прєпочітаю лічити тим що гроші в мене є. На роботу цим кабанам треба, а не улибатись і просити.Я не адекватний і їм би не дав навіть снігу зимою)Іще одне питання , в чому інтерес стріми дивитись? Чому не в записі? Сніг зимою щас дефіцит Сніг зимою щас дефіцит

ответ для бандерлогаинтерес в том что я принимаю участие в том что происходит на стриме.то что ты нарисовал себе картину мира где ты с деньгами и люди тебе не нужны - ок. Следующий шаг иди жить куда то в лес или в горы. Всё равно ты за деньги покупаешь плоды чьего-то труда, тот же интернет, то есть принимаешь от людей помощь. Некоторые вещи за деньги не купишь , например дружбу, если тебе её дать не готовы. Так что деньги это иллюзия независимости. Даже с деньгами ты зависим от начальства, от наркомана с ножом, от семейных неурядиц, от инфляции, от грабителей и т.д. Мало того ты ещё зависим от своих денег и от своих ментальных установок не принимать помощь. Кто то зависим от того что делит людей на сорта, на друзей и врагов. Все эти аддикции виляют вами, как хвост виляет собакой.вот тут на видео случайные прохожие помогли стримеру сложить велик и на 90й секунде дали ему 300 рублей. да такое бывает... есть такие люди и их довольно много. не все жмоты. они еще потом знакомились с чатом. Прикольные открытые для общения люди.