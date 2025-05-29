RSS
Трамп планує інтегрувати
криптовалюти в економіку США

Трамп планує інтегрувати криптовалюти в економіку США
Суб 09 сер, 2025 13:13

Трамп планує інтегрувати криптовалюти в економіку США

Пропонуємо до обговорення:
Адміністрація Дональда Трампа закликала всі державні установи США якнайшвидше оновити регуляторні підходи до криптовалюти та забезпечити її повноцінне впровадження в національну економіку.

Трамп планує інтегрувати криптовалюти в економіку США
