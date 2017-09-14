RSS
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 13:40

  Shaman написав:

  Shaman написав:
  Banderlog написав: можно якось розгорнутіше писати? Які гарантії мають надати сторони переговорів?

гарантії руських - це дійсно туалетний папір, це ні про що. але тоді виходить, що вони вимагають віддати території в обмін на що? ні на що? непоганий розвод лохів...

а ще є надійні гарантії - іноземні війська десь в Харкові та Запоріжжі - але тут вже в ЛАДа та Бандерлога істерика почнеться :D
нічого в мене не почнеться. Якщо іноземне набу є то чому б не бути іноземним військам?
Я іще в минулому році коли макрон ляпнув, що введе французькі війська то писав, що треба погоджуватись.
тоді потужний заявив, що ми не потребуєм військ франції, що в нас свого мяса хоть жо пой жуй. І підримували тоді заяви Потужного не Лад і Бандерлог, а Шаман Песікіт і професорша економіки пані флер. Схоже і цього разу потужний буде мішати переговорам, тому його і не кликали... Переговори ідуть між трампом і рф.
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 13:43

  thenewepic написав:
  Banderlog написав:а які в цім ділі взагалі можуть бути гарантії?
ну для того і треба працювати владі, напружувати мізки. Щоб продумати, які гарантії можуть бути.
Як мінімум, має бути одночасно випущений указ про зупинку мобілізації і демобілізацію. І у нас, і у раші. І не колись у майбутньому після того, як Україна виведе війська з Донецької області, а одночасно з цим.
Ще один обовʼязковий пункт - ніяких військових обмежень для України. В НАТО нас при Трампі 100% не візьмуть, але двосторонні домовленості і допомога від західних держав поза НАТО не повинна обмежуватися ніяк.
Ну і миротворці з інших держав на лінії зіткнення теж потрібні.

Про "допомогу" можете не переживать - Трамп не зря финансирование от Европы выбивал.
Миротворцев - не будет: там даже Франция на попятную пошла :(
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 14:30

  fox767676 написав:
  Schmit написав:Не розумію, як це все заважало нам йти останнім шляхом, особливо відкриття величезних ринків країн ЄС, де так, є квоти на різну сировинну продукцію, а от на продукцію машинобудування - ніяких, лише відповідність стандартам та регламентам ЄС.

У України від'ємний торгівельний баланс з ЄС
Східні ринки втрачено через балаканину о демократії

Крім рфії ніякі східні ринки не втрачено, та й до рфії он Богуслаєв продавав вертолітні двигуни аж до вторгнення.
Щодо балансу - все ще гірше, бо з нашої сторони і досі сировина чи в кращому випадку напівфабрикати, а від них - готові вироби.
Але є одне але. Майже усі ці готові вироби від відомих брендів ЄС - made in China, в кращому випадку Turkey. То хто нам заважав перехопити цю ініціативу і виготовляти продукцію для ЄС з шильдиками Bosch чи Indesit у нас? корупція, відкати, дибільна податкова систма...? Так хто ж нам лікар.
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 15:39

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: можно якось розгорнутіше писати? Які гарантії мають надати сторони переговорів?

гарантії руських - це дійсно туалетний папір, це ні про що. але тоді виходить, що вони вимагають віддати території в обмін на що? ні на що? непоганий розвод лохів...

а ще є надійні гарантії - іноземні війська десь в Харкові та Запоріжжі - але тут вже в ЛАДа та Бандерлога істерика почнеться :D
нічого в мене не почнеться. Якщо іноземне набу є то чому б не бути іноземним військам?

У тебе вже почалось )

Якщо вже почав брехати про "іноземне" набу
  Banderlog написав: Я іще в минулому році коли макрон ляпнув, що введе французькі війська то писав, що треба погоджуватись.
тоді потужний заявив, що ми не потребуєм військ франції, що в нас свого мяса хоть жо пой жуй. І підримували тоді заяви Потужного не Лад і Бандерлог, а Шаман Песікіт і професорша економіки пані флер.

І знову набрехав
Віруюча людина, а бреше, як дише )
  Banderlog написав: Схоже і цього разу потужний буде мішати переговорам, тому його і не кликали... Переговори ідуть між трампом і рф.

Це ж повна радість московитів, щоб Путін з Трампом перетер все, а до Зеленського тільки довели результат
московитське ІПСО )
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 15:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

СБУ дронами уразила термінал зберігання "шахедів" у Татарстані – відео
Вранці 9 серпня далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України вразили логістичний хаб у республіці Татарстан, де росіяни зберігають готові дрони. Про це повідомила пресслужба СБУ.

На складі, що розташований у населеному пункті Кзил-Юл, також зберігалися іноземні компоненти до "шахедів".

На відео, яке облетіло соцмережі, видно, як дрони СБУ влучають безпосередньо в будівлю логістичного хабу. Після вибуху сталася пожежа, інші наслідки наразі невідомі.
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 15:49

  pesikot написав:

  pesikot написав:Це ж повна радість московитів, щоб Путін з Трампом перетер все, а до Зеленського тільки довели результат
московитське ІПСО )
а який ти бачиш вихід з ситуації? Зеленський не хоче миру бо після миру доведеться іти на вибори.
Боюсь, що наша влада постарається зірвати переговори...
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 15:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:а який ти бачиш вихід з ситуації? Зеленський не хоче миру бо після миру доведеться іти на вибори.
Боюсь, що наша влада постарається зірвати переговори...

На яких умовах ти бачиш мир? Яка лінія кордону? По Дніпру? По лінії Керзона?
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 16:00

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Це ж повна радість московитів, щоб Путін з Трампом перетер все, а до Зеленського тільки довели результат
московитське ІПСО )
а який ти бачиш вихід з ситуації? Зеленський не хоче миру бо після миру доведеться іти на вибори.
Боюсь, що наша влада постарається зірвати переговори...


Всім Здоров,я .
Гарного дня .

.....я перепрошую що заліз в вашу бесіду

Нам пропонують поміняти нашу землю на іншу нашу землю , війну ніхто не зупинить .
Я не вірю ні "рудому чубчику"ні "ясноісторику". Про нас буде розмова але нас не запросили .....
В чем правда , .................брат ?
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 16:01

  Banderlog написав:? Зеленський не хоче миру бо після миру доведеться іти на вибори.
Боюсь, що наша влада постарається зірвати переговори...


це руснява брехня
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 16:05

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Це ж повна радість московитів, щоб Путін з Трампом перетер все, а до Зеленського тільки довели результат
московитське ІПСО )
а який ти бачиш вихід з ситуації? Зеленський не хоче миру бо після миру доведеться іти на вибори.
Боюсь, що наша влада постарається зірвати переговори...

Знов полізло іпсо від тебе, що Зеленський не хоче миру ...

А Путін хоче миру ?
Може ти, нарешті, відповіси на це просте питання
