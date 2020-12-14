RSS
Суб 09 сер, 2025 09:52

  Investor_K написав:У разі припинення вогню або ж настання миру.

На скільки взлетять цвни на КРЖН? Як зміниться оренда?

Отложенный спрос в столице - очень серьёзный.
м2 должен быть от 2500$.
Х2 будет минимум.

Но прошу всех успокоиться и не волноваться. Никакого перемирия не будет. Будет хуже, так что всё будет хорошо
Суб 09 сер, 2025 10:04

Звідки дані ? Інсайд чи ваші спостереження ?
Бачу шо агресор дуже сильно економічно ослаблений. Так що перемиря я б не відкидав, принайсні тимчасового.
З Ічкерією вони колись підписали.......
Суб 09 сер, 2025 10:28

Дід наразі на відпочинку на морі. Бронювати треба з червня. Все забито. Одеса. У дешевіння не вірю! Чому Одеса? Бо патріот. Поки зрадники валізами валюту за кордон вивозять.
Суб 09 сер, 2025 10:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хотаб, тобі зайнятись нічим?
навіщо ти годуєш тролів?
1
Суб 09 сер, 2025 10:46


Дід наразі на відпочинку на морі. Бронювати треба з червня. Все забито. Одеса.


Це у вас з хорватським вінтажним геєм УА сьогодні пєдомост «від моря до моря - всі барви веселки»?
Ну забавляйтесь, тим більше у нього є валюта, за якою ти стогнеш 😀
Суб 09 сер, 2025 11:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хто на відпочинку, помните, я вам завидую и, откровенно говоря, не могу пожелать хорошего отдыха.
Зато я честный
Суб 09 сер, 2025 11:06

Кого не спроси, у всех есть знакомые, отложившие покупку квартиры
Суб 09 сер, 2025 14:23

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Якщо тему спочатку почитати, то може скластися враження, що топікстартер теж отак відклав покупку. Ще з 2009. Назавжди
Суб 09 сер, 2025 14:53

скажите плиз - если сделка приходит по еОсели (гривна на банковский счёт) - можно же эту гривну безлимитно разбросать в течении пары дней по своим счетам в других укр банках по IBAN ? Лимит в 150 тыс тут не применяется ?
Суб 09 сер, 2025 15:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

baraka написав:скажите плиз - если сделка приходит по еОсели (гривна на банковский счёт) - можно же эту гривну безлимитно разбросать в течении пары дней по своим счетам в других укр банках по IBAN ? Лимит в 150 тыс тут не применяется ?
А це цікаве питання.
Взагалі-то чітко сказано про те, що оці 150к стосуються переказів на чужі рахунки. Перекази на свої не мають враховуватися в цьому ліміті. Проте напочатку унікали рахували і перекази на свої рахунки в інших банках в ліміт, той же Сенс, хоча через місяць роздуплилися. Але деякі досі потєряшкі типу УкрСиба.
Тому відповідь на ваше питання залежить в першу чергу в який банк надійде оплата за угоду. Має бути цілком безпроблемно розкидати, якщо банк не прибацаний.
