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#<1 ... 622623624625> Додано: П'ят 04 лип, 2025 17:30 ЛАД написав: rjkz написав: ........

Прекрасный сюжет. Прекрасные актеры. Прекрасная музыка Эннио Морриконе.

Оскар кажется фильм получил.

Очень рекомендую. ........Оскар кажется фильм получил.Очень рекомендую. Так вам понравилось это?

Но вы задавали вопрос: "Может кто-то скажет что объединяет эти произведения?" Так вам понравилось это?Но вы задавали вопрос: "Может кто-то скажет что объединяет эти произведения?"



Мне понравилось это, но не это объединяет разные произведения.

Повторюсь, я заметил, что интерес к персонажу О.Бендеру имеет разную природу.

Ответ я пока не дал.

Жду, может кто-то увидит очевидные, на мой взгляд, вещи.

Для меня было несколько неожиданным понимание того, что именно привлекло Виталия. Мне понравилось это, но не это объединяет разные произведения.Повторюсь, я заметил, что интерес к персонажу О.Бендеру имеет разную природу.Ответ я пока не дал.Жду, может кто-то увидит очевидные, на мой взгляд, вещи.Для меня было несколько неожиданным понимание того, что именно привлекло Виталия. rjkz

Повідомлень: 17594 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8638 раз. Подякували: 5434 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лип, 2025 17:34 ЛАД написав: rjkz написав: ...........

Во время событий в Израиле, ВВС тоже отражали атаки или нет? Это вопрос, я не в курсе. ...........Во время событий в Израиле, ВВС тоже отражали атаки или нет? Это вопрос, я не в курсе. Отражали.

Для ПВО используются все наличные средства, но каждое в своих целях.



Кстати, я встречал публикации, что Украине было передано только 6 самолетов.

Потеряно 3. Вы ошибаетесь.

6 или 7 это была только первая партия. Позже были ещё. Сколько всего, не отслеживал.

Не много, но и не 6-7. Отражали.Для ПВО используются все наличные средства, но каждое в своих целях.Вы ошибаетесь.6 или 7 это была только первая партия. Позже были ещё. Сколько всего, не отслеживал.Не много, но и не 6-7.



Спасибо, что сказали.

Да, современные истребители кроме всего прочего ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для ПВО.

Имеют очень мощные радары и ракеты воздух=воздух.

Про остальные истребители было много анонсов поставок, вплоть до десятков, но ни разу не встречал упоминания о получении. Собственно это и лишнее во время войны. Спасибо, что сказали.Да, современные истребители кроме всего прочего ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для ПВО.Имеют очень мощные радары и ракеты воздух=воздух.Про остальные истребители было много анонсов поставок, вплоть до десятков, но ни разу не встречал упоминания о получении. Собственно это и лишнее во время войны. rjkz

Повідомлень: 17594 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8638 раз. Подякували: 5434 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:18 rjkz написав: Banderlog написав: rjkz написав:

Я смотрю, тут многие чтят незабвенного Остапа-Сулеймана-Берта-Марию Бендер-Бея.



Борцов и борцунов с системой много. И про них много и написано и снято. Один из них якобы сказал "Мы пойдем другим путем", после того как его брат неудачно покущался на царя. Я смотрю, тут многие чтят незабвенного Остапа-Сулеймана-Берта-Марию Бендер-Бея.Борцов и борцунов с системой много. И про них много и написано и снято. Один из них якобы сказал "Мы пойдем другим путем", после того как его брат неудачно покущался на царя.

Ілліч боровся з системою за общєчєловєчєське щастя а бендер за лічне не ламая систему. Або навіть встроївшись в неї, в золотому тєльонку він став слєдоватєлєм і бюрократом.

Дякую, фільм гляну . Після війни. Мало часу. Та і емоційно вигорівший, мене іще треба на сімю і батьків берегти)

Раз ви вже вождя зачепили скажу що читав за нього. І розумію що він взяв владу не случайно. Це голова світового маштабу, він розбирався що таке держава. Язара більш документалки люблю. Їх можна дивитись відриваючись. З перервами. Ілліч боровся з системою за общєчєловєчєське щастя а бендер за лічне не ламая систему. Або навіть встроївшись в неї, в золотому тєльонку він став слєдоватєлєм і бюрократом.Дякую, фільм гляну . Після війни. Мало часу. Та і емоційно вигорівший, мене іще треба на сімю і батьків берегти)Раз ви вже вождя зачепили скажу що читав за нього. І розумію що він взяв владу не случайно. Це голова світового маштабу, він розбирався що таке держава. Язара більш документалки люблю. Їх можна дивитись відриваючись. З перервами. Banderlog

Повідомлень: 3099 З нами з: 24.06.14 Подякував: 112 раз. Подякували: 88 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:18 ЛАД написав: Не помню, здесь или на эмигрантской ветке обсуждался жилищный вопрос на Западе.

Доступна ли арендная плата в Амстердаме? Нет, если вы новичок - https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/jun/30/rents-amsterdam-affordable-newcomers-social-housing .

Когда-то этот город был вершиной инклюзивности: в социальном жилье жили как представители рабочего класса, так и среднего класса. А потом появились частные арендодатели

........За прошедшие годы Амстердам превратился из вершины инклюзивности и прогрессивной жилищной политики в один из самых недоступных рынков Европы. За последний год цены на жилье в Нидерландах выросли более чем на 10% , бездомность выросла более чем на 20% , а арендная плата в частном секторе аренды выросла более чем на 7%.

........ За последние 40 лет общее направление жилищной политики Амстердама изменилось: от приоритета социального жилья к частному. Недостаточно инвестировалось в доступное жилье для малообеспеченных слоев населения и был преднамеренный переход к рыночному жилью, ориентированному на состоятельных людей.

........исторически низкие процентные ставки, легкий доступ к кредитам и налоговые вычеты по процентам по ипотеке, предлагающие четкие стимулы для покупки, означали, что владение домом было достижимой целью для многих голландцев. Однако, поскольку средние цены на недвижимость в Амстердаме выросли за пределы того, что могли себе позволить даже образованные специалисты, усилия по привлечению и размещению среднего класса сместились от владения домом к трансформации сектора аренды.



Около 70% населения города арендует жилье, но сектор социального жилья, где арендная плата ограничена €900 в месяц , неуклонно сокращается. Социальное жилье составляло почти 60% арендного жилья города в конце 1980-х годов, и большинство новых построек предназначалось для этого сегмента. Однако десятилетия распродаж, сносов и ограничений в новом строительстве сократили предложение социального жилья на треть с того момента. Теперь многие местные органы власти изо всех сил пытаются достичь 30%-ного целевого показателя социального жилья в новых жилищных проектах, где большинство новых построек нацелены на жителей с более высокими доходами.

.......Молодые амстердамцы могли зарегистрироваться на социальное жилье в 18 лет и рассчитывать на получение постоянного жилья в течение нескольких лет — роскошь, которая кажется невообразимой для сегодняшних новичков, ищущих доступное жилье в городе.

........За последние два десятилетия частный сектор аренды в Амстердаме увеличился более чем втрое . Ключевой стратегией расширения было ослабление регулирования: краткосрочная аренда заменила пожизненные договоры аренды, а для растущей доли объектов недвижимости были сняты ценовые потолки.

........в последнее время предпринимаются попытки успокоить сектор аренды и ограничить покупки инвесторов. Такие меры, как ограничение краткосрочных договоров аренды и ограничение аренды домов ниже определенной стоимости, имели определенный успех в побуждении некоторых инвесторов к продаже. Хотя это может освободить недвижимость для малоимущих жителей и покупателей, покупающих жилье впервые, пока неясно, насколько далеко они пойдут в решении проблем цен на жилье и постоянного роста стоимости аренды.

........Неудивительно, что истории о молодых людях, которые не могут съехать из родительского дома, живут вместе до 30 лет или откладывают окончание учебы, чтобы сохранить студенческое жилье, стали обычным явлением. Для тех, кто не может найти доступное жилье , жилищная политика касается не только экономики — она формирует всю их жизнь. Она тормозит независимость, лишает стабильности и ставит будущее на паузу.



Жилищный кризис имеет и политические последствия. Правые партии мобилизовали массовое недовольство жильем, чтобы подстегнуть расистские и антимиграционные настроения. Это было отчетливо видно в преддверии выборов в ноябре 2023 года , которые привели к первой победе крайне правых в новейшей истории. Герт Вилдерс , лидер антиисламской партии «Свобода», обвинил трудовых мигрантов, просителей убежища и иностранных студентов в монополизации предложения жилья и росте цен.

Выделения мои.

Я понимаю, что равенство невозможно, социализм никуда не годится и т.д.

Но в Нидерландах ни 20, ни 40 лет назад ни социализма, ни большевиков не было. Был чистейшей воды капитализм.

Так что изменилось?

И надо ли брать это за образец? Чтобы потом пытаться исправить допущенные ошибки. Или не ошибки? Не помню, здесь или на эмигрантской ветке обсуждался жилищный вопрос на Западе.Выделения мои.Я понимаю, что равенство невозможно, социализм никуда не годится и т.д.Но в Нидерландах ни 20, ни 40 лет назад ни социализма, ни большевиков не было. Был чистейшей воды капитализм.Так что изменилось?И надо ли брать это за образец? Чтобы потом пытаться исправить допущенные ошибки. Или не ошибки?

Вы должно быть не совсем в контексте понимания что такое социальное жилье.

Наверное, это особенно касается Европы. Но и в США это есть.

И что такое регулирование со стороны государства рынка аренды, предоставляемого частными арендодателями.

Изначально социальное жилье создавалось с благими намерениями и воображение рисовало счастливого пенсионера, который платит до 30% своих доходов в обеспечение рента, а остальное платит секшн 8.

На практике, представители разных социальных групп, проявляющие асоциальное (в трактовании общества) поведение, но, возможно, очень социализированные с точки зрения психологии, стали получать это самое социальное жилье.

В результате, эти комплексы стали превращаться в гетто.

Полюбопытствуйте историей Прюит-Иггоу.

Что касается рынка частной аренды.

Это дико мило заботиться о сирых и обездоленных, только это приводит к тому, что арендодателям не выгодно ни инвестировать в арендный бизнес ни поддерживать арендные квартиры на приемлемом уровне. В результате это приводит к дефициту жилья, а то что есть превращается (самими арендаторами) в гадюшник.

Вы себе представить не можете какой ужас сдается в НЙ в нижней ценовой категории. И это еще и очень сложно выцепить, а приемлемое что-то найти в нижнем ценовом сегменте = просто дикая удача. И если такое случается, то люди стараются из этого уже не выезжать десятилетиями.

В Европе-же, на это накладывается нашествие мусульман и африканцев, которые засев в соцжилье и получив полный набор госбенефитов, очень некисло курят дурь, принимают тяжелые наркотики, совершают разного рода преступления, включая сексуальные, социализируются, одним словом. Работать, естественно, не входит в круг их интересов да и это сродни тому, что стрелять себе в ногу. Пойдешь работать - снимут социал, в тч соцжилье.

Так что соцжилье - это для тех, кого я ошибочно считал асоциальными.

И именно создание тепличных условий плодит таковых. Вы должно быть не совсем в контексте понимания что такое социальное жилье.Наверное, это особенно касается Европы. Но и в США это есть.И что такое регулирование со стороны государства рынка аренды, предоставляемого частными арендодателями.Изначально социальное жилье создавалось с благими намерениями и воображение рисовало счастливого пенсионера, который платит до 30% своих доходов в обеспечение рента, а остальное платит секшн 8.На практике, представители разных социальных групп, проявляющие асоциальное (в трактовании общества) поведение, но, возможно, очень социализированные с точки зрения психологии, стали получать это самое социальное жилье.В результате, эти комплексы стали превращаться в гетто.Полюбопытствуйте историей Прюит-Иггоу.Что касается рынка частной аренды.Это дико мило заботиться о сирых и обездоленных, только это приводит к тому, что арендодателям не выгодно ни инвестировать в арендный бизнес ни поддерживать арендные квартиры на приемлемом уровне. В результате это приводит к дефициту жилья, а то что есть превращается (самими арендаторами) в гадюшник.Вы себе представить не можете какой ужас сдается в НЙ в нижней ценовой категории. И это еще и очень сложно выцепить, а приемлемое что-то найти в нижнем ценовом сегменте = просто дикая удача. И если такое случается, то люди стараются из этого уже не выезжать десятилетиями.В Европе-же, на это накладывается нашествие мусульман и африканцев, которые засев в соцжилье и получив полный набор госбенефитов, очень некисло курят дурь, принимают тяжелые наркотики, совершают разного рода преступления, включая сексуальные, социализируются, одним словом. Работать, естественно, не входит в круг их интересов да и это сродни тому, что стрелять себе в ногу. Пойдешь работать - снимут социал, в тч соцжилье.Так что соцжилье - это для тех, кого я ошибочно считал асоциальными.И именно создание тепличных условий плодит таковых. rjkz

Повідомлень: 17594 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8638 раз. Подякували: 5434 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:47 Wirująświatła написав: rjkz написав: от нехер делать от нехер делать общение для вас нехерделание? согласитесь бы быть немым, зато полностью в работе с самой высокой зп в НЙ?



или общение внутри вашей семьи это ням-няшно, а если пацаны вышли постримить и пообщаться с прохожими это фу-фуфло?



у вас есть какие то другие механизмы социализации подростков 15-16 лет? книжку вслух читать? в компутер играть? критикуя предлагайте. а то как то предложений от вас ноль, а критики чемодан с авоськой. Не могу поймать вашу точку зрения, кроме "всёфуфло" и "всёниззя"



Учтите, предложение должно быть интересно пацанам, а не вам и бюджет 1$ + интернет безлим в телефоне. предлагайте (гитары их не прут, велики/скейты тоже) на работу грузчиками или в клининг всех устроить? это было интересно комсомольцам БАМа. в юнармию всех отправить, чтобы строем ходили? общение для вас нехерделание? согласитесь бы быть немым, зато полностью в работе с самой высокой зп в НЙ?или общение внутри вашей семьи это ням-няшно, а если пацаны вышли постримить и пообщаться с прохожими это фу-фуфло?у вас есть какие то другие механизмы социализации подростков 15-16 лет? книжку вслух читать? в компутер играть? критикуя предлагайте. а то как то предложений от вас ноль, а критики чемодан с авоськой. Не могу поймать вашу точку зрения, кроме "всёфуфло" и "всёниззя"Учтите, предложение должно быть интересно пацанам, а не вам и бюджет 1$ + интернет безлим в телефоне. предлагайте (гитары их не прут, велики/скейты тоже) на работу грузчиками или в клининг всех устроить? это было интересно комсомольцам БАМа. в юнармию всех отправить, чтобы строем ходили?

С чего я должен думать как социализировать беспризорных?

Я в своем детстве просто выходил во двор с мячем и пару раз стучал им об асфальт.

Через полчаса как минимум играли 3 на 3 или вчетвером в квадрат.

И так с утра до полной темноты.



Шел в спортзал - там социализация тоже была хоть и немного.

Гулял с собакой - у собачников тоже социализация.

Без приставания к прохожим и по Киеву гуляли.

Когда на пляж, когда в кино. Когда просто по Кресту или Подолу.

Иногда квесты по городу делали - куда как добраться и что там можно делать.

Вплоть до того, что фактически, некоторые игры были сродни 3-д бродилкам. Искали интересные нычки.

В старом центре гонялись, друг за другом. Знали где проходные дворы, в каких подъездах можно пройти через черный ход, где в заборах есть отогнутые прутья (мы их не гнули) и можно пролезть между домами. Домофонов не было.

По Днепру на пароходиках катались, хоть это и быстро приелось.

На велосипедах по городу ездили (правда машин было намного меньше).

В Пушу выбирались.

Как-то задалбывать прохожих не приходило в голову.

Ну, были шалости, типа едем компанией через мост Метро. Кто-то стоит возле двери, остальные сидят. Тут стоящий возле двери начинает что-то высматривать на поверхности воды. Потом удивленно "дельфины!" Те кто сидел начинают подходить "Точно, дельфины!" потом остальные "дельфины!, а вон еще". Тут уже начинают пассажиры смотреть в окна и некоторые даже начинают "видеть" дельфинов.

В принципе и проблем с "социализацией" не было и нас вообще не парило, что нам надо "социализироваться" и мы какие-то не правильные.

Но если задаться целью, то можно и проблему увидеть там, где ее нет. Главное, убедить в этом остальных. "О! Дельфины!" С чего я должен думать как социализировать беспризорных?Я в своем детстве просто выходил во двор с мячем и пару раз стучал им об асфальт.Через полчаса как минимум играли 3 на 3 или вчетвером в квадрат.И так с утра до полной темноты.Шел в спортзал - там социализация тоже была хоть и немного.Гулял с собакой - у собачников тоже социализация.Без приставания к прохожим и по Киеву гуляли.Когда на пляж, когда в кино. Когда просто по Кресту или Подолу.Иногда квесты по городу делали - куда как добраться и что там можно делать.Вплоть до того, что фактически, некоторые игры были сродни 3-д бродилкам. Искали интересные нычки.В старом центре гонялись, друг за другом. Знали где проходные дворы, в каких подъездах можно пройти через черный ход, где в заборах есть отогнутые прутья (мы их не гнули) и можно пролезть между домами. Домофонов не было.По Днепру на пароходиках катались, хоть это и быстро приелось.На велосипедах по городу ездили (правда машин было намного меньше).В Пушу выбирались.Как-то задалбывать прохожих не приходило в голову.Ну, были шалости, типа едем компанией через мост Метро. Кто-то стоит возле двери, остальные сидят. Тут стоящий возле двери начинает что-то высматривать на поверхности воды. Потом удивленно "дельфины!" Те кто сидел начинают подходить "Точно, дельфины!" потом остальные "дельфины!, а вон еще". Тут уже начинают пассажиры смотреть в окна и некоторые даже начинают "видеть" дельфинов.В принципе и проблем с "социализацией" не было и нас вообще не парило, что нам надо "социализироваться" и мы какие-то не правильные.Но если задаться целью, то можно и проблему увидеть там, где ее нет. Главное, убедить в этом остальных. "О! Дельфины!" rjkz

Повідомлень: 17594 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8638 раз. Подякували: 5434 раз. Профіль 9 5 7 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:48 rjkz написав: .

Так что соцжилье - это для тех, кого я ошибочно считал асоциальными.

И именно создание тепличных условий плодит таковых. Так что соцжилье - это для тех, кого я ошибочно считал асоциальными.И именно создание тепличных условий плодит таковых. в сша вродь все територіально рознесено. А як в європі вдається відгороджуватись від жителів геттто? в сша вродь все територіально рознесено. А як в європі вдається відгороджуватись від жителів геттто? Banderlog

Повідомлень: 3099 З нами з: 24.06.14 Подякував: 112 раз. Подякували: 88 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:52 Ну що люди-дельфіни, шах і мат?))

Успіх написав: Колеги-військові(або і не військові), а напишіть, будь ласка відповідь до наступного питання - от так сталось, що ви потрапили в полон... і ще й до реальних відморозків!

От вони трохи познущались з вас, а тоді кажуть - зараз запишемо з вами відео, де ви кажете, що любите рф і пу, а свою країну - ненавидите.

В іншому разі - продовжать жорстокі і принизливі знущання...



Зробите/скажете на відео все, що вони забажають, чи...?





Але чесно, панове! Колеги-військові(або і не військові), а напишіть, будь ласка відповідь до наступного питання - от так сталось, що ви потрапили в полон... і ще й до реальних відморозків!От вони трохи познущались з вас, а тоді кажуть - зараз запишемо з вами відео, де ви кажете, що любите рф і пу, а свою країну - ненавидите.В іншому разі - продовжать жорстокі і принизливі знущання...Зробите/скажете на відео все, що вони забажають, чи...?Але чесно, панове! Невже я цим питанням - ВСІМ мат поставив?)) >>> Успіх

Повідомлень: 8344 З нами з: 18.03.21 Подякував: 273 раз. Подякували: 1007 раз. Профіль 4 8 1 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:53 Banderlog написав: rjkz написав: Banderlog написав:

Ілліч боровся з системою за общєчєловєчєське щастя а бендер за лічне не ламая систему. Або навіть встроївшись в неї, в золотому тєльонку він став слєдоватєлєм і бюрократом.

Дякую, фільм гляну . Після війни. Мало часу. Та і емоційно вигорівший, мене іще треба на сімю і батьків берегти)

Раз ви вже вождя зачепили скажу що читав за нього. І розумію що він взяв владу не случайно. Це голова світового маштабу, він розбирався що таке держава. Язара більш документалки люблю. Їх можна дивитись відриваючись. З перервами. Ілліч боровся з системою за общєчєловєчєське щастя а бендер за лічне не ламая систему. Або навіть встроївшись в неї, в золотому тєльонку він став слєдоватєлєм і бюрократом.Дякую, фільм гляну . Після війни. Мало часу. Та і емоційно вигорівший, мене іще треба на сімю і батьків берегти)Раз ви вже вождя зачепили скажу що читав за нього. І розумію що він взяв владу не случайно. Це голова світового маштабу, він розбирався що таке держава. Язара більш документалки люблю. Їх можна дивитись відриваючись. З перервами.



Да, для фильма надо иметь натхнення. На бегу лучше не смотреть. Надо отслеживать сюжет.

В одной из главных ролей Том Беренджер. Да, для фильма надо иметь натхнення. На бегу лучше не смотреть. Надо отслеживать сюжет.В одной из главных ролей Том Беренджер. rjkz

Повідомлень: 17594 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8638 раз. Подякували: 5434 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:01 Banderlog написав: rjkz написав: .

Так что соцжилье - это для тех, кого я ошибочно считал асоциальными.

И именно создание тепличных условий плодит таковых. Так что соцжилье - это для тех, кого я ошибочно считал асоциальными.И именно создание тепличных условий плодит таковых. в сша вродь все територіально рознесено. А як в європі вдається відгороджуватись від жителів геттто? в сша вродь все територіально рознесено. А як в європі вдається відгороджуватись від жителів геттто?



После истории с Прюит-Иггоу, стали у застройщиков часть жилья отбирать под аффордбл хаузинг и селить туда самых "социальных" персонажей.

В частности, недалеко от меня дом 2018 года постройки, с бассейном, тренажерным залом, многоуровневым паркингом, модными МОПами, закрытой территорией. Там народ покупает квартиры по 1+млн баксов. И часть квартир отдали нуждающимся. Теперь народ недоумевает - как так? Мы купили за лимон+ квартиры, а в лифте у наших детей "социализируют" их айфоны! И шприцы валяются. После истории с Прюит-Иггоу, стали у застройщиков часть жилья отбирать под аффордбл хаузинг и селить туда самых "социальных" персонажей.В частности, недалеко от меня дом 2018 года постройки, с бассейном, тренажерным залом, многоуровневым паркингом, модными МОПами, закрытой территорией. Там народ покупает квартиры по 1+млн баксов. И часть квартир отдали нуждающимся. Теперь народ недоумевает - как так? Мы купили за лимон+ квартиры, а в лифте у наших детей "социализируют" их айфоны! И шприцы валяются. rjkz

Повідомлень: 17594 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8638 раз. Подякували: 5434 раз. Профіль 9 5 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:04 rjkz написав: Но если задаться целью, то можно и проблему увидеть там, где ее нет. Но если задаться целью, то можно и проблему увидеть там, где ее нет. правильнее сказать заболтать. но ок, принимается. Перекоса что у вас "всё было правильно", а у этих пацанов "всё неправильно" не видите? с этого и начинается деспотизм. С желания навязать своё понимание и стандарты. То что сейчас всё вами описанное не работает надо говорить? Вы же тоже в свои 13 не играли в игры своих дедушек и отцов. Но в ваши игры должны играть, потому что они правильные, а уличные знакомства на камеру - туфта. Потому что вы этого не делали.



Я тоже приставанием к прохожим и уличными знакомствами не занимался если шо. И сейчас бы не занимался, а малым зашло. В воздухе витает мода на блогерство и стримминг. Каждый участник хочет такой контент со своим участием выложить в инсту- тиктоки и чтобы друзья-одноклассники посмотрели. Поставили лайки. Неизвестно были бы у вас камера и тик ток чтобы вы снимали.



тут бандерлог спрашивал в чём социализация, да в том чем интереснее у тебя контент на канале, тем выше твоя популярность. правильнее сказать заболтать. но ок, принимается. Перекоса что у вас "всё было правильно", а у этих пацанов "всё неправильно" не видите? с этого и начинается деспотизм. С желания навязать своё понимание и стандарты. То что сейчас всё вами описанное не работает надо говорить? Вы же тоже в свои 13 не играли в игры своих дедушек и отцов. Но в ваши игры должны играть, потому что они правильные, а уличные знакомства на камеру - туфта. Потому что вы этого не делали.Я тоже приставанием к прохожим и уличными знакомствами не занимался если шо. И сейчас бы не занимался, а малым зашло. В воздухе витает мода на блогерство и стримминг. Каждый участник хочет такой контент со своим участием выложить в инсту- тиктоки и чтобы друзья-одноклассники посмотрели. Поставили лайки. Неизвестно были бы у вас камера и тик ток чтобы вы снимали.тут бандерлог спрашивал в чём социализация, да в том чем интереснее у тебя контент на канале, тем выше твоя популярность. Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 04 лип, 2025 19:18, всього редагувалось 6 разів. Wirująświatła

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4683

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34