|
|
|
Психологія та саморозвиток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:14
Не вважаю що функціонал Ф16 використовується не за призначенням.
Так, якби були наземні засоби, то дешевше і безпечніше. Але виходим з того що є.
В бій з су35 йому не можна. Тоді для чого він ? ППО. Будуть ще інші типи, носії гарних ракет. Якби були ракети
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15603
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2420 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:27
Wirująświatła написав:
тут бандерлог спрашивал в чём социализация, да в том чем интереснее у тебя контент на канале, тем выше твоя популярность. Динозавры вы пещерные.
та напевно печерні. Тільки і шо? З якого я маю приймати світ тіктокерів? Мені ж до них в стрім не треба.
і пустої популярності теж.
Ви якось рроігнорували моє питання про ісландію. Вони ж якось повернули врємя вспять? Не треба всю молодь валити докупи он в мене 18р пацани воюють безпілотниками. Найкращі вбивці в бригаді. Тож вродь стрімери, но ділом зайняті. А не порожні тіктоки знімають
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3100
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:33
тут бандерлог спрашивал в чём социализация, да в том чем интереснее у тебя контент на канале, тем выше твоя популярность.
ПорнХаб найсоціальніший.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15603
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2420 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:33
Hotab написав:
Не вважаю що функціонал Ф16 використовується не за призначенням.
Так, якби були наземні засоби, то дешевше і безпечніше. Але виходим з того що є.
В бій з су35 йому не можна. Тоді для чого він ? ППО. Будуть ще інші типи, носії гарних ракет. Якби були ракети
В самом начале писали, что для фронтового применения. Сейчас не знаю.
Хотя в качестве ПВО против ракет, наверное, использовать можно и нужно.
Против шахедов... Не уверен.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 04 лип, 2025 19:47, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35069
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5341 раз.
- Подякували: 4854 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:55
Banderlog написав: Wirująświatła написав:
..........
тут бандерлог спрашивал в чём социализация, да в том чем интереснее у тебя контент на канале, тем выше твоя популярность. Динозавры вы пещерные.
та напевно печерні. Тільки і шо? З якого я маю приймати світ тіктокерів? Мені ж до них в стрім не треба.
і пустої популярності теж.
Ви якось рроігнорували моє питання про ісландію. Вони ж якось повернули врємя вспять? Не треба всю молодь валити докупи он в мене 18р пацани воюють безпілотниками. Найкращі вбивці в бригаді. Тож вродь стрімери, но ділом зайняті. А не порожні тіктоки знімають
+ поставил, но вообще предлагаю не кормить тролля.
Вы не обратили внимание - уже началось: "немного провоцирую чтобы расшевелить муравейник."
Потом окажется - "коллекционирую посты" (как стримы).
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35069
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5341 раз.
- Подякували: 4854 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 04 лип, 2025 20:27
Але потроллить, щоб розворушити дискусію- це вже соціопатія
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36412
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1491 раз.
- Подякували: 8229 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Суб 05 лип, 2025 00:09
Faceless написав:
Але потроллить, щоб розворушити дискусію- це вже соціопатія
Та хіба ж тільки це.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35069
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5341 раз.
- Подякували: 4854 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 05 лип, 2025 06:10
ЛАД написав: Hotab написав:
Не вважаю що функціонал Ф16 використовується не за призначенням.
Так, якби були наземні засоби, то дешевше і безпечніше. Але виходим з того що є.
В бій з су35 йому не можна. Тоді для чого він ? ППО. Будуть ще інші типи, носії гарних ракет. Якби були ракети
В самом начале писали, что для фронтового применения. Сейчас не знаю.
Хотя в качестве ПВО против ракет, наверное, использовать можно и нужно.
Против шахедов... Не уверен.
Вот и меня смущает не использование для ПВО в принципе, а именно работа по очень массовым низкоскоростным целям, для которых ракет заведомо не хватит.
С шахедам прекрасно справятся вертушки и кукурузники, даже гражданские, если поставить пулемет и стрелять из открытой двери. Главное - уравнять скорость.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8549
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6452 раз.
- Подякували: 21588 раз.
-
-
Профіль
-
-
132
82
38
2
Додано: Суб 05 лип, 2025 06:14
Сибарит наче основний спосіб з Ф16 по шахедам - це авіаційна гармата. Звідки і необхідність підходити ближче.Ну і ризики, як наслідок. Плюс (насправді мінус) пілот один, і він легко втягується , втрачаючи по перше контроль за відстанню, по друге - за висотою.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15603
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2420 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|4687
|
|