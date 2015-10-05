Додано: Суб 05 лип, 2025 13:15

у каждого поколения свои кумиры, когда то гордились космонавтами, футболистами, актёрами игрового кино, бандитами, музыкантами.



сейчас в цене стримеры и блогеры, но не все, а те кто может просто идти по улице или ехать в метро и общаться, легко знакомиться с незнакомыми случайными людьми. Малые ориентируются и хотят быть похожими на них .



Можно сказать IRL стриминг это новый стандарт общения и открытости. Когда ты свободно и никого не боясь заводишь новые знакомства. Обмениваешься тг и инстой, общаешься с любым количеством подписчиков. Проводишь с ними время на стримах.



Один знакомый мне стример в понедельник едет в Сочи ради подписчиков. Будет выполнять их задания. Обладая крупными деньгами он не может их тратить без согласия чата. Например вчера он познакомился с бомжом и чат решил задонатить этому бомжу 150$. Чтобы всё было честно стрим длится 24/7 и подписчики видят даже как стример спит. Вся жизнь этого человека как на ладони. И каждый кто хочет может принять в ней участие. Во время стрима с ним можно встретиться в реале, попасть на стрим, угостить его едой или напитком, пообщаться с чатом.



Тут любят говорить что история развивается по спирали. Когда ещё в истории такое было? Одних технических средств для такого реалити маловато, у каждого подростка есть смартфон, но нужно что то ещё внутри, преодолеть какие то немыслимые барьеры. Не бояться людей, показывать свою жизнь. И в голове что то иметь чтобы удерживать аудиторию. Попробуйте неделю с утра до вечера (кроме время на сон) общаться с чатом и при этом постоянно что то делать. Дома он по условиям стрима 14 дней не живёт.



Поэтому пацанам 15-16л зашла тема с выпрашиванием 50р. Все участники понимали что это пранк и что идёт съемка розыгрыша для соцсетей. По сути выпрашивание было игрой. Но не просто игрой, а с вовлечением в неё других людей, условный футбол когда размер команды постоянно становится больше. В итоге при удачном течении за неделю можно получить 1000+ новых подписчиков, и в идеале расширить круг общения.



На видео ниже малой 9-10л увидел стримера и сам попросился в кадр. По такой мелочи уже можно сказать что он не социофоб и (скорее всего) через пару лет (когда родители дадут больше свободы) у него появится много прикольных друзей и детство засияет новыми красками.







(по Украине всё то же самое, только я видео с Украины не размещаю, вдруг это дети форумчан или сами участники начнут возражать. А русские тиктокеры на этот ресурс никогда не попадут).