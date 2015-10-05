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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 627628629630
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 22:43

Wirująświatła
найди интересный контент и там сиди.


Я тобою цікавлюсь . Тому тут. Терпи. Банлерлог, як там правильно «Бог терпів і нам велів»? 😅

flyman

Успіх, підкажи!


Капають його. В сусідній палаті з Барабашовим.
Медсестри в формі кацапських тюремщиків, з батогами, реалізовують всі його сьогоднішні мрії.


невже ти думаєш що ти форумний ВВ

А ти наша форумна «сердючка»? 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 23:20

  Hotab написав:Wirująświatła
найди интересный контент и там сиди.


Я тобою цікавлюсь . Тому тут. Терпи. Банлерлог, як там правильно «Бог терпів і нам велів»? 😅

flyman

Успіх, підкажи!


Капають його. В сусідній палаті з Барабашовим.
Медсестри в формі кацапських тюремщиків, з батогами, реалізовують всі його сьогоднішні мрії.


невже ти думаєш що ти форумний ВВ

А ти наша форумна «сердючка»? 😅

flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 06:08

  Hotab написав:Я тобою цікавлюсь . Тому тут. Терпи.
ничего не имею против ЛГБТ но у них есть свои сайты, где они активно интересуются друг другом. Попробуй поискать себя там. Здесь ветка не об этом. Сибарит тебе вежливо намекнул, что твоё внимание ко мне слишком навязчивое, но ты как-то плохо понимаешь намёки. Мне то без разницы, могу добавить тебя в чс и читать 1 сообщение из 10, но зачем другим это читать ты подумал?

кстати к кейсу о купе, представьте себе пан Фейслес что вы едете с Ужгорода до Киева 46 поездом, и понравились вот такому хотабу. Включились с ним в беседу, которая со временем перешла в домогание. Допустим оппонент физически сильнее вас и навалять не вариант. Уже были бы рады закончить, но вам заявляют (цитата) "Я тобою цікавлюсь . Терпи" (с 10:35 до 02:59 на секунду).

Как назло в купе вас двое и спать вам тоже не дают, сразу начинают трогать руками за интимные места. А переселиться некуда - в остальных купе все места заняты. Проводница женщина и вмешиваться (по вашей просьбе) в конфликт 2х мужчин не желает. Ваши действия?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 06:51

Re: Психологія та саморозвиток

психолог Віталік:
- ти нє інтєрєсуєшься другими людьми, ти асоціальний
- Віталія, я цікавлюсь тобою!
Психолог віталік (перелякано ховаючи свій тухєс, вставляючи туди пробку з хвостом): «ах ти 3.14-дар!» 😅

Чи то психологія наука така молода, чи то наш псіхо-стрімер трохи далекий від неї 😅
Чи може то він так грається . :oops:
Мне то без разницы


Та да.. :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 07:46

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Я тобою цікавлюсь . Тому тут. Терпи.
ничего не имею против ЛГБТ представьте себе пан Фейслес что вы едете с Ужгорода до Киева 46 поездом, и понравились вот такому хотабу. Включились с ним в беседу, которая со временем перешла в домогание. Допустим оппонент физически сильнее вас и навалять не вариант. Уже были бы рады закончить, но вам заявляют (цитата) "Я тобою цікавлюсь . Терпи" (с 10:35 до 02:59 на секунду).

Как назло в купе вас двое и спать вам тоже не дают, сразу начинают трогать руками за интимные места. А переселиться некуда - в остальных купе все места заняты. Проводница женщина и вмешиваться (по вашей просьбе) в конфликт 2х мужчин не желает. Ваши действия?
та які тут дєйствія як шо прощє отдадись ніж обяснити чому ні :lol: .
Так ж пан псіхолог? Люди з розвинутим eq ще в дитинстві перестали бути гомофобами? :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 07:52

вчера после обеда было 111тыс сегодня уже 118тыс. непрочитанных сообщений. общительные люди да?

Зображення
....

30 человек пишут там с утра до вечера. кому не хватает общения вам туда :D

📊 Статистика по общительным пользователям за сутки

1. русс (https://t.me/dzhulta) — 1 014
2. одесская () — 616
3. SOSITEHUY666 () — 521
4. 💎 Анальный-Дебошир (https://t.me/xnd_ua) — 454
5. 💎 🏠 卐 (https://t.me/stuotd) — 439
6. Billy разбудили (https://t.me/tnakeee) — 437
7. мсмк по куни (https://t.me/worfolomey) — 428
8. Kukish_Kakish (https://t.me/mex_tentakla) — 409
9. история шпагина (https://t.me/pizdatupauy) — 381
10. 💎 лапки вместо рук 🥵 (https://t.me/compulsi0n) — 334
11. 🏠 Архангел 2.0 (https://t.me/nzzlil) — 334
12. сигма 8Б класса (https://t.me/maksonzlou) — 326
13. танк (https://t.me/kotiks_muo) — 314
14. 🏠 Ursa (https://t.me/ursachka) — 308
15. Хазлиз добрии (https://t.me/bulba_dypa) — 295
16. човхуйкинBCяeTAKроBьмнE (https://t.me/bxyikin_78) — 269
17. 💎 🏠 Неудержимый квакальник (https://t.me/samirleonov) — 232
18. Печенька (https://t.me/ghost_537) — 168
19. i_ammoon (https://t.me/i_ammoon1n) — 155
20. 💎 🏠 🎵 Saimon (https://t.me/zai_xen) — 139
21. алхимик (https://t.me/heardosint) — 122
22. LegendGod (https://t.me/yafinskysniper) — 121
23. вульвэлла ll 🎀 (https://t.me/w4y1f) — 115
24. банклаебина (https://t.me/lolposha) — 114
25. 5929998363 () — 109
26. killer22_04 (https://t.me/killer22_04) — 99
27. Brian Moser (https://t.me/characterlike) — 95
28. Муршалл (https://t.me/fill288) — 95
29. 💎 🏠 Zold7k () — 90
30. late (https://t.me/plengh3) — 85

Всего сообщений: 10 095
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 08:17

бахвалиться своими фобиями примерно как бахвалиться инвалидностью или умственной отсталостью. И тут бандерлог снова отличился. Это какая твоя фобия по счёту? по итогу окажется что ты вообще людей боишься, всех, даже собственную тёщу. мальчик маугли. кстати хотаб периодически и к тебе клеится, судя по отсутствию возражений ты не возражаешь) за медальку его отблагодарил? хотаба не боишься?
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 08:25

Можна в 2 словах - що це за незрозумілі відосіки і що за анальні канали? Для чого і навіщо це тут?
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 08:36

  Striker написав:Можна в 2 словах - що це за незрозумілі відосіки і що за анальні канали? Для чого і навіщо це тут?

ты тоже ошибся веткой? иди туда где пишут что то интересное. пипец народ пошёл, скоро писять в унитаз буду вас учить.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 08:44

Що за неадекватна реакція? Я питаю - що це таке і для чого? Я інколи заходжу сюди почитати і постійно бачу цей "контент".
  Wirująświatła написав:скоро писять в унитаз буду вас учить.

Це взагалі що?
Striker
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