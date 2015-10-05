Додано: Пон 07 лип, 2025 21:15

Успіх написав: Faceless написав: Якщо мова про Хотаба, то він якраз проявляє інтерес, він ж сам писав Якщо мова про Хотаба, то він якраз проявляє інтерес, він ж сам писав Я інтерес Хотаба розбиваю легко задачкою "якщо раптом ви потрапили в полон"!

При цій "задачі" - форумна "крутість" БУДЬ-КОГО розбивається, як яйце об стіну!😁

....... Я інтерес Хотаба розбиваю легко задачкою "якщо раптом ви потрапили в полон"!При цій "задачі" - форумна "крутість" БУДЬ-КОГО розбивається, як яйце об стіну!😁.......

Эта задачка легко разобьёт и вашу крутость.Если вам так хочется услышать ответ, то мой: " Не знаю".И так ответит любой честный человек. Никто не знает заранее, сможет ли выдержать пытки. Ещё и зависит от их жёсткости/жестокости.Так что перестаньте задавать этот не особо умный вопрос.Ничего интересного в нём нет.О-о-очень старый анекдот по поводу.Раскопали советские археологи какую-то гробницу. Нашли там мумию. Пытались установить дату захоронения. И так, и этак, не получается. Тут мимо проходили работники НКВД. Видят, археологи расстроены.- В чём проблема, ребята?- Да вот, не можем определить дату захоронения.- Давайте, мы попробуем.Археологам терять нечего.- Попробуйте.Проходит час, два, три... Через 5 часов выходят нквдисты, вытирают пот со лба:- 734 год до нашей эры.Поражённые археологи:- Как вам удалось!? Как вы узнали!?- Сам признался.Надеюсь, объяснять, что такое НКВД, никому не надо.P.s. Фото вечері в студію можете выставить для возбуждения аппетита у остальных. У меня даже от описания слюнки потекли.А граммы и сальце будут?