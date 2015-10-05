RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 633634635636
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 20:49

Re: Психологія та саморозвиток

  Успіх написав:Фото вечері в студію скидати?

Только если с майонезом :)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8558
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6453 раз.
Подякували: 21588 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 21:15

  Успіх написав:
  Faceless написав:Якщо мова про Хотаба, то він якраз проявляє інтерес, він ж сам писав
Я інтерес Хотаба розбиваю легко задачкою "якщо раптом ви потрапили в полон"! ;)
При цій "задачі" - форумна "крутість" БУДЬ-КОГО розбивається, як яйце об стіну!😁
.......

Эта задачка легко разобьёт и вашу крутость.
Если вам так хочется услышать ответ, то мой: " Не знаю".
И так ответит любой честный человек. Никто не знает заранее, сможет ли выдержать пытки. Ещё и зависит от их жёсткости/жестокости.
Так что перестаньте задавать этот не особо умный вопрос.
Ничего интересного в нём нет.
О-о-очень старый анекдот по поводу.
Раскопали советские археологи какую-то гробницу. Нашли там мумию. Пытались установить дату захоронения. И так, и этак, не получается. Тут мимо проходили работники НКВД. Видят, археологи расстроены.
- В чём проблема, ребята?
- Да вот, не можем определить дату захоронения.
- Давайте, мы попробуем.
Археологам терять нечего.
- Попробуйте.
Проходит час, два, три... Через 5 часов выходят нквдисты, вытирают пот со лба:
- 734 год до нашей эры.
Поражённые археологи:
- Как вам удалось!? Как вы узнали!?
- Сам признался.

Надеюсь, объяснять, что такое НКВД, никому не надо.

P.s. Фото вечері в студію можете выставить для возбуждения аппетита у остальных. У меня даже от описания слюнки потекли.
А граммы и сальце будут?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35121
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5341 раз.
Подякували: 4854 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 21:24

Re: Психологія та саморозвиток

  ЛАД написав:P.s. Фото вечері в студію можете выставить для возбуждения аппетита у остальных. У меня даже от описания слюнки потекли.
А граммы и сальце будут?

А я себе процесс представил: https://www.youtube.com/watch?v=gXFSmAp6opM

Не надо возбуждать аппетит на ночь глядя :)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8558
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6453 раз.
Подякували: 21588 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 21:29

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:P.s. Фото вечері в студію можете выставить для возбуждения аппетита у остальных. У меня даже от описания слюнки потекли.
А граммы и сальце будут?

А я себе процесс представил: https://www.youtube.com/watch?v=gXFSmAp6opM
Отличные кулинары!
Надеюсь, Успіх не такой, а то останемся без картинки. :)

Не надо возбуждать аппетит на ночь глядя :)
Я так понял, что вы ложитесь... не рано.
Так что можно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35121
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5341 раз.
Подякували: 4854 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 21:58

Успіх, где фото?
А то я сейчас буду готовить ужин себе, так что ещё немного и фото потеряет актуальность.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35121
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5341 раз.
Подякували: 4854 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 22:18

Re: Психологія смаку!))

  Сибарит написав:Только если с майонезом
Ні, салат заправив олією))
  ЛАД написав:где фото?
Ні, пошкодую вас усіх))
А то зараз збудиться апетит у вас і почнете до півночі поливати хліб майонезом 😁


п.с.
А який запах молодої картопельки з маслом, подрібненим часничком і кропчиком - ммммммммммм... мням-мням))

А салатик з капусточки + помідорчик + огірочок + редисочка + цибулька + кропчик + сіль і + олійка... мммммммми... мням-мням))
Ще і свинні відбивні(вчорашні) є в холодильнику 😁

А грами?
Та і грами є.
Ну не портити ж таку вечерю?😁
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8351
З нами з: 18.03.21
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
  #<1 ... 633634635636
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 4719
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (653)
07.07.2025 21:54
Ринок ОВДП (9097)
07.07.2025 20:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.