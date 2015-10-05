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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 635636637638
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 11:25

  Faceless написав:А якого року провели?
хз. прочитал сегодня)
  flyman написав:а єслі він "Галя"?
галя с парковки? нет спасибо, в интернете пока ещё есть варианты получше.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 11:30

  Успіх написав:Хоча, в сусідньому будинку у вікні вечером/вночі моя дружина вже щось тричі бачила пару, яка "рухалась"😅😁
Напевно, такі люди, спеціально не зашторюють штори на вікнах... або просто - в пориві страсті - забувають))

Може ще не звикли що в новобудовах де 1к відчувається як 3к забудова трошки щільніша за середньовічноєвропейську але без стічних канав під балконами з вертикальною каналізацією самопадом. Але ж це Львів, там в "австрійках" вхід через сусідський балкон транзитом через спільний сральник.
Не пробували поради давати для покращення соціалізації та комунікативних навиків?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 12:43

Re: Психологія та саморозвиток

  Успіх написав:Тож, тут можна уточнити/сформулювати питання трохи по-іншому: якщо ви "мельком" побачили голого сусіда у вікні, чи не захочете ви ще раз глянути у вікно і краще роздивитись сусіда?😁

Если бы вы увидели своего соседа голым у окна, захотели бы Вы воспользоваться биноклем?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 13:13

Wirująświatła
Чем ещё похвастаешься


Якщо психолог розцінює таке повідомлення, як «хвастає», то це значить він заздрить? 😅
Що каже вулична психологія про це?
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 08 лип, 2025 13:19, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 13:16

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Тож, тут можна уточнити/сформулювати питання трохи по-іншому: якщо ви "мельком" побачили голого сусіда у вікні, чи не захочете ви ще раз глянути у вікно і краще роздивитись сусіда?😁

Если бы вы увидели своего соседа голым у окна, захотели бы Вы воспользоваться биноклем?

скоріше всього -ні). :lol: в масі своїй люди не в дуже хорошій формі. А я не особо бодіпозітівний)
Жінки в нас бистро вянуть, кавалєргарда вєк нє долог.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 14:54

Re: Психологія

  ЛАД написав:Эта задачка легко разобьёт и вашу крутость.
Если вам так хочется услышать ответ, то мой: " Не знаю".
И так ответит любой честный человек. Никто не знает заранее, сможет ли выдержать пытки. Ещё и зависит от их жёсткости/жестокости.
Так что перестаньте задавать этот не особо умный вопрос.
На цю задачку МУЖНЬО відповів один форумчанин на іншій гілці!
І я з ним погоджуюсь/поставив +1 за чесність і мужність відповісти!
Бо тут, на форумі, багато хто проявляє свою вдавану крутість/блатоту... - а я своєю задачкою хотів показати, що це лише їхні фантазії! Бо, потрапивши в полон до відморозків, яким "вседозволено", то КОЖЕН буде шовковим!(або - мертвим)
Хоча, умовний Хотаб міг посперечатись і сказати, що він би НЕ підкорився! Але!!!
Але в мене тоді є парочка уточнюючих нюансіс ;) після яких я знову запитаю - "ну що? А тепер що скажеш?" :mrgreen:
  Hotab написав:нагібатєль/обламувач крутих складними питаннями
Ну ти ж злився :lol:
Хоча можеш відповісти і зараз на це питання, чи злиєшся вдруге?
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 16:26

  Успіх написав:Ну ти ж злився
он постоянно злится
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 16:28

Успіх
Хоча можеш відповісти і зараз на це питання, чи злиєшся вдруге?


Щоб шо? :lol:
Мені цікавіше, коли тебе виставляють дурачком , ігнорячі твої придуркуваті питання. :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 18:09

  Успіх написав:
  ЛАД написав:Эта задачка легко разобьёт и вашу крутость.
Если вам так хочется услышать ответ, то мой: " Не знаю".
И так ответит любой честный человек. Никто не знает заранее, сможет ли выдержать пытки. Ещё и зависит от их жёсткости/жестокости.
Так что перестаньте задавать этот не особо умный вопрос.
На цю задачку МУЖНЬО відповів один форумчанин на іншій гілці!
І я з ним погоджуюсь/поставив +1 за чесність і мужність відповісти!
........

И что вам "чесно і мужньо" ответили?
Мой ответ вас не устраивает?
И я там рассказал анекдот. Тоже как бы намекает.
Кстати, жду ваш ответ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 18:22

  Banderlog написав:........ кавалєргарда вєк нє долог.
Вы написали строчку, а у меня теперь полдня в голове песня крутится. :)
Так что получите.
ЛАД
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  #<1 ... 635636637638
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