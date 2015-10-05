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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 636637638639
Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 01:53

хотаб тут одна девушка хочет с тобой познакомиться, я про тебя рассказал, всё норм, ты ей подходишь, зовут Полина, работает в кофейне, любит ночные прогулки. Так и напиши я хотаб, она в курсе.

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 01:56

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 07:24

  Успіх написав:Тож "блатота"/геройство умовного Хотаба може бути лише на форумі!
бандерлог типа и по жизни блатной, к докторам не ходит, будет умирать но не пойдёт, из принципа. У меня так сосед умер от воспаления легких, ещё и 40ка не было, думал он такой крутой мачо, что воспаление испугается и само пройдёт. Но естественный отбор решил, что крутым мачо место не на земле, а на 2м глубже. Кстати физически был крепким, перед малолетками любые фигуры на турнике исполнял. Еще один тоже мачистый одноклассник, такой крутой весь из себя был, по итогу поймал нож на 7м километре. До выпускного не дожил. Кто меньше выёбыется, тот дольше живёт.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 лип, 2025 11:04

За крок до перевороту думок©

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:конфликтность на форуме зашкаливает, люди массово валят, но да EQ не важен.
Якщо оцінити ситуацію загалом, як спостерігача, то:
1. Валять, бо СКУЧНО!
2. Валять, бо - задаєш конкретне питання, а тобі або НЕ відповідають, або "круть-верть"!
3. Валять, бо НЕ обговорюють твоє питання, чи саму суть допису - а зразу твій допис приміряють на тебе і булять, що ти от це робиш/ти отак сам хочеш і т.п. - хоч ти просто написав про проблему, яка до самого тебе - зовсім ніяким боком НЕ стосується!

Навіть не дивно, що ніхто це☝️ не прокоментував :lol:
Рівень скучного форума - треба тримати на рівні! :mrgreen:


От ще приклад по вищезазначеній темі:
Тут же, наче, фінансовий форум(!) наче, мали б цікавитись фінансами - куди вкласти/як примножити/зберегти... Мали б цікавитись/"жувати" різні фінансові ідеї/бізнеси/стартапи...
І що?
От кидаєш, на тематичній гілці про нерухомість, наприклад, це >>>

А нікому, навіть, не цікаво глянути що це? Чи хоч покритикувати, якщо не погоджуєтесь з цим?
Та де там, глухарь! :mrgreen:

Дивно, бо гроші входять в топ-3 тем, які людям цікаві!
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  #<1 ... 636637638639
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