хотаб тут одна девушка хочет с тобой познакомиться, я про тебя рассказал, всё норм, ты ей подходишь, зовут Полина, работает в кофейне, любит ночные прогулки. Так и напиши я хотаб, она в курсе.
|
|
|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 09 лип, 2025 01:53
хотаб тут одна девушка хочет с тобой познакомиться, я про тебя рассказал, всё норм, ты ей подходишь, зовут Полина, работает в кофейне, любит ночные прогулки. Так и напиши я хотаб, она в курсе.
Додано: Сер 09 лип, 2025 07:24
бандерлог типа и по жизни блатной, к докторам не ходит, будет умирать но не пойдёт, из принципа. У меня так сосед умер от воспаления легких, ещё и 40ка не было, думал он такой крутой мачо, что воспаление испугается и само пройдёт. Но естественный отбор решил, что крутым мачо место не на земле, а на 2м глубже. Кстати физически был крепким, перед малолетками любые фигуры на турнике исполнял. Еще один тоже мачистый одноклассник, такой крутой весь из себя был, по итогу поймал нож на 7м километре. До выпускного не дожил. Кто меньше выёбыется, тот дольше живёт.
Додано: Сер 09 лип, 2025 11:04
За крок до перевороту думок©
Навіть не дивно, що ніхто це☝️ не прокоментував
Рівень скучного форума - треба тримати на рівні!
От ще приклад по вищезазначеній темі:
Тут же, наче, фінансовий форум(!) наче, мали б цікавитись фінансами - куди вкласти/як примножити/зберегти... Мали б цікавитись/"жувати" різні фінансові ідеї/бізнеси/стартапи...
І що?
От кидаєш, на тематичній гілці про нерухомість, наприклад, це >>>
А нікому, навіть, не цікаво глянути що це? Чи хоч покритикувати, якщо не погоджуєтесь з цим?
Та де там, глухарь!
Дивно, бо гроші входять в топ-3 тем, які людям цікаві!
|