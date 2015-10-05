Додано: Сер 09 лип, 2025 19:40

Wirująświatła написав: rjkz написав: й?" И тут отовсюду вывалилось дохрена черных высокосоциализированных подростков, которые очень доброжелательно отхайдокали мужа и жену. й?" И тут отовсюду вывалилось дохрена черных высокосоциализированных подростков, которые очень доброжелательно отхайдокали мужа и жену. мне надоело с вами спорить и что то доказывать. "социализированный" не означает "умный" или "культурный" это три разные планеты. А вы всё в одну кучу валите. Непонятно зачем. Как будто бы я говорил что "социализированный" означает "культурный". Если вы разбираетесь лучше чем я - ноу проблем, пишите как надо и как правильно.



rjkz написав: Это наверное гораздо лучше развлечение, чем сидеть дома читать книжки или проводить время в спортзале? Это наверное гораздо лучше развлечение, чем сидеть дома читать книжки или проводить время в спортзале? лучше то что ребенок решит сам, без настоятельных советов, от которых обычно невозможно отказаться. Книжка значит книжка, это его опыт и его жизнь. Ему потом расхлёбывать свою асоциальность/конфликтность (если они появятся), а не психологу с какого-то форума.



Когда родитель кормит ребенка собственными фобиями, этим он его калечит. Обычная проблема у семей без отцов, мама и бабушка трясутся от страха, что их ребенку наваляют по голове, поэтому не одобряют ничего, кроме ютуба и книжек. Взрослый мужик наоборот должен учить сына дружить со всеми и разруливать такие ситуации без кулаков, а не убегать от них (моё личное мнение).



Тем кто боится социума надо ехать в маленькие городки, где годами ничего не происходит, никого не бьют и не буллят, потому что все друг друга знают и у агрессора ноль шансов "потеряться в толпе". В больших городах и закрытых коллективах действуют свои законы, и если их не принимаешь (не всегда они справедливые), потенциально это конфликт. Сидение дома ситуацию не решает, мегаполис от этого не станет добрее. В спортзале тоже может быть агрессор или в любом другом месте, например в 50м от дома. мне надоело с вами спорить и что то доказывать. "социализированный" не означает "умный" или "культурный" это три разные планеты. А вы всё в одну кучу валите. Непонятно зачем. Как будто бы я говорил что "социализированный" означает "культурный". Если вы разбираетесь лучше чем я - ноу проблем, пишите как надо и как правильно.лучше то что ребенок решит сам, без настоятельных советов, от которых обычно невозможно отказаться. Книжка значит книжка, это его опыт и его жизнь. Ему потом расхлёбывать свою асоциальность/конфликтность (если они появятся), а не психологу с какого-то форума.Когда родитель кормит ребенка собственными фобиями, этим он его калечит. Обычная проблема у семей без отцов, мама и бабушка трясутся от страха, что их ребенку наваляют по голове, поэтому не одобряют ничего, кроме ютуба и книжек. Взрослый мужик наоборот должен учить сына дружить со всеми и разруливать такие ситуации без кулаков, а не убегать от них (моё личное мнение).Тем кто боится социума надо ехать в маленькие городки, где годами ничего не происходит, никого не бьют и не буллят, потому что все друг друга знают и у агрессора ноль шансов "потеряться в толпе". В больших городах и закрытых коллективах действуют свои законы, и если их не принимаешь (не всегда они справедливые), потенциально это конфликт. Сидение дома ситуацию не решает, мегаполис от этого не станет добрее. В спортзале тоже может быть агрессор или в любом другом месте, например в 50м от дома.

Наконец вы признали, что родители, а не "психолог с какого-то там форума" имеют право решать что для ребенка лучше - учиться и получить образование, которое откроет путь к высокооплачиваемой профессии или чтобы ребенок "социализировался" в бандах, избивая прохожих, имея все шансы либо нароваться на пулю или пристраститься к наркоте или стать действительно а"социальным" членом общества.Вы пытаетесь тут доказать что-то людям, имеющим свой, отличный от вашего, жизненный опыт. Каждый сам волен считать его удачным или нет.Со своей стороны я вам много раз описывал и свой, отличный от продвигаемого вами, опыт и опыт тех, кто пошел по "вашей" модели. И вижу к чему это привело."Приятие" человека и "неприятие" - это ни о чем. Не надо всех подряд принимать или не принимать.Если человек мЦдак, то нафига его принимать?В то-же время, всем нам приходится сосуществовать с такими мЦдаками - это может быть коллега, сосед или случайно встретившийся человек.И тут 2 пути - либо его полностью не принимать, но не в наших силах избывиться от присутствия таких персонажей в нашей жизни либо игнорировать в тех пределах, в которых это возможно - невозможно пройти сквозь соседа, если он стоит на пути, или избавитсья от мЦдаков на работе, если ты не работодатель, который может таких уволить (в противном случае, надо уволиться самому, но на новом месте может быть такой-же мЦдак). "Приятие" такого человека приведет к гораздо болеее плачевным последствиям.Насчет психологов.Наверное, вы знаете, чтто в США принято чуть что бежать к психологу.Ну вот знакомая мне пара тоже решила пойти к психологу. Веренее, это решение жены, которой промыли мозги "тренеры личностного роста" и "психологи" на ютубе.Ну тот с ними поговорил, потом отдельно сделал прием жене, потом мужу.Муж приходит домой."Ну, твой психолог, сказал что мне надо с тобой развестись. Ты точно этого хотела?"2-е детей, совместное имущество, он обеспечивает семью. Обоим около 50. В браке около 20 лет.Да, у него непростой характер, но кто из нас идеален?Вот теперь вопрос - что им делать?Разводиться или искать другого психолога?