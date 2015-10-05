Додано: П'ят 18 лип, 2025 01:03

12-летняя отличница Кортни Райт в прошлую пятницу надела платье в стиле Spice Girls и написала статью об истории и традициях в рамках празднования. Однако ей сказали, что платье «неприемлемо», а затем вытащили с уроков и заставили сидеть в приёмной, пока её не забрал отец.



Её отец, 47-летний Стюарт Филд, был ошеломлён, узнав, что его дочь изолировали от друзей из-за её выбора одежды в школе Билтон в Рагби, графство Уорикшир. В письме-разрешении, разосланном родителям, говорится, что этот день «призван содействовать инклюзивности, пониманию и уважению к разным слоям населения, традициям и наследию».

.......

Папа Стюарт сказал, что действия школы противоречат её посланию, и других учеников с флагами Святого Георгия и валлийскими флагами также не пустили к школьным воротам. Он сказал: «Кортни была так смущена и не могла понять, что она сделала неправильно. Это школа превратила это в политику, ....».

.......В этот день мы чествовали культуру всех народов, и Кортни выбрала это платье с флагом Великобритании, чтобы отпраздновать свой собственный. Она также написала к нему речь и очень гордилась своим поступком. В следующий момент мне позвонили на работу около девяти утра и сказали, что ей нельзя приходить в школу в таком виде, это неприемлемо.



«Я не мог уйти с работы до полудня. Её заставили всё утро сидеть на ресепшене перед администраторами и держали в изоляции. Её не нужно смущать из-за того, что она британка. И её не нужно наказывать за то, что она празднует своё британское происхождение — никто из тех, с кем я разговаривала, не может этого понять.

Один 44-летний папа, чья 12-летняя дочь учится в том же возрасте, что и Кортни, рассказал изданию MailOnline: «Я не мог поверить, когда увидел это в социальных сетях. Это отвратительно, если вы думаете, что это должно было быть прославлением многообразия. Моя дочь надела галстук из семейного тартана, потому что мы шотландцы, и об этом ничего не было сказано».



«Это средняя многонациональная школа, и среди учеников были те, кто носил традиционную азиатскую одежду и головные уборы, что было приемлемо, так почему бы не разрешить носить одежду с флагом Соединенного Королевства?»

«В школе мы пересматриваем нашу политику и усиливаем обучение персонала, чтобы гарантировать, что наша практика отражает наши ценности инклюзивности, уважения и взаимопонимания ко всем».

Сегодня я хочу поговорить о своей культуре — британской культуре — и о том, почему она важна для меня. В Британии много традиций, включая чаепитие, любовь к разговорам о погоде и королевскую семью .



У нас удивительная история: короли и королевы, замки и такие писатели, как Шекспир. Она также современна, разнообразна и постоянно меняется: музыка, мода и еда со всего мира проникают в повседневную жизнь. И не забудем про рыбу с картофелем фри!



«Это также наша манера говорить, наш юмор, наши ценности справедливости и вежливости, а также сочетание старых традиций и новых идей. Но иногда в школе мы слышим только о других культурах — и это здорово, потому что узнавать о разных странах интересно и важно.



«Но может показаться, что принадлежность к британской культуре не считается культурой, просто потому что это большинство. Я считаю, что культура должна быть доступна всем, а не только людям из других стран или с другим происхождением.



«Быть британцем — это всё ещё культура, и это тоже важно. Это часть меня. Так что давайте будем чтить все культуры — будь они издалека или здесь, дома».

Интересно, это из серии: "Маразм крепчает"?К чести британцев, насколько я понял, это у многих вызвало возмущение.Из ответа школы:Я бы не счёл это извинением.Стармер, вроде, тоже высказался в поддержку девочки. Но как-то не очень убедительно.P.s. Добавлю ещё речь Кортни на Дне культуры, которую она подготовила, но не смогла прочитать: