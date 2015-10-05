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Психологія та саморозвиток
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Додано: Суб 19 лип, 2025 02:12
flyman написав: Water написав: ЛАД написав:
Вы же понимаете, что вряд ли женщина, родившая 5-10 детей, сумеет стать премьер-министром или даже сенатором.
Наталія Водянова- 5 дітей, Вікторія Бекхем- 4 дитини, Хайді Клум- 4, Анжеліна Джолі- 6 дітей(народила 3), Меріл Стріп- 4.
Ну і усілякі іншого полу: Едді Мерфі- 10 дітей, Стінг- 6.
Урсула фон дер Ляєн 7 дітей,
шах і мат скрєпним гендеро стереотипникам совкового гарту
Рожала с 29 лет до 41 года. Рожала, работая врачом, позже преподавателем. С 1992 по 1996 год (с 34 до 38 лет) вместе с семьёй находилась в Стэнфорде, штат Калифорния, где её муж работал преподавателем Стэнфордского университета. Похоже, в это время вообще не работала.
Политикой занялась фактически уже после 40 лет. Как ей удалось так быстро вырасти как политику, не знаю.
P.s. И да. я понимаю, что сидя в подвале и мечтая о филиппинке, трудно представить себе сколько сил и времени занимают у обычной женщины роды и последующая возня с детьми. Можно рассказывать о "скрєпних гендеро стереотипниках совкового гарту".
Вам ещё не надоело?
Цеплялись ко мне на военной ветке. Я проигнорировал. Так пришли сюда.
Это как, социализация по Виталию? Наращиваете EQ?
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Додано: Суб 19 лип, 2025 02:27
flyman написав:
флер осуждає
А при чём тут флер?
И что она здесь может осуждать?
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Додано: Суб 19 лип, 2025 03:10
Сибарит написав: Hotab написав:
В общім почитав я сьогодні ще і гілку про еміграцію, і у мене склалась картинка, чому проповіді нашого аматора-психолога не тільки не зайшли , а і викликають відчуження з огидою.
Люди важко працюють, щоб в новій країні жити саме в тих локаціях, де підлітки не ховаються по підвалам, не просять їжу чи гроші , не крадуть айфони, де без «дядя трогав нижче пупця». Для людей це принципово важливо, вони переплачують за це.
І тут приходить непоймихто і каже «ви самі виросли нудними вдобними заУчками - олімпійцями, і дітей ви ростите неправильно. Он дивіться як я дітей соціалізую!»
Ну кому таке треба?
А ведь ваши позиции не так далеки друг от друга. Термин "удобные дети" оказался достаточно точным. И да, всем комфортно видеть рядом удобных детей.
Вот только успеха достигают не те, кто удобен окружающим, а те, кто умеет плыть против течения (в какой-то мере и против социума).
Остаётся только договориться, кого считать социализированным, а кого асоциальным.
Это не совсем верное утверждение.
Врачи в США плывут вполне по течению, хорошо учатся в школе, скорей всего либо занимаются спортом и/или музыкой/артом каким нибудь. Это полезно для поступления в вуз, ибо только иметь высокую успеваемость может быть недостаточно.
Заканчивают вуз, идут работать в госпиталь, после наработки определенного количества лет опыта в госпитале они могут начать свою частную практику.
По течению? Да.
"Удобный ребенок" - несомненно, ибо шастать по подворотням просто не будет времени.
А теперь примеры "борцунов", которые так любят романтики - Че Гевара, Фидель Кастро, ленин.
Мне понятно когда система такова, что против нее надо идти - российская, советская и тп.
Капитализм и конкуренция - это про систему, которая создана для людей и ходуны против нее - это ассоциальные люди.
Есть некоторое мнение, что именно социализм - это для людей, но как-то социалистические модели не очень жизнеспособны.
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Додано: Суб 19 лип, 2025 05:50
Сибарит написав: ЛАД написав:
Даже собственный бизнес, если он не выделяется среди многих других, тоже вполне доступен удобным. А вот чтобы сделать совершенно несуразную вещь, продвинуть ее до состояния культовой и получить богатство и всемирную известность, нужно быть упоротым наркоманом. И да, много таких не нужно, но такие должны быть. Именно они двигают прогресс, хоть иногда и заводят не туда
Много такого было, скажем, за последние 50 лет?
Честно говоря, даже не соображу, не припомню ни одной.
Например, повозка Тесла.
То, что я воспользовался термином Виталия и нашел точку сближения позиций не означает, что я согласен со всей теорией. Мы обсуждаем достаточно сложные вещи, чтобы подходить к ним с черно-белыми шаблонами. И да, для меня приемлемо то, что удобно. Тут я ставлю знак приблизительного равенства.
Один чувак, который смог раскрутить то, что аккумулятор, поставленный на колеса и подключенный к планщету может считатьься автомобилем и миллионы "социализированных" бродяг.
Вот соотношение.
В общем-то правильно было подмечено, что из такого рода людей вырастают либо "прорыватели" в очень небольшом проценте либо криминал, в гораздо бОльшем.
Это крайности, конечно, есть еще масса граддаций между ними.
Есть много людей, которые каждый в своей области может привнести какие-то инновации. И тут есть нюансы - кто-то на этом заработает и даже "достигнет успеха", кого-то заклюют окружающие.
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Додано: Суб 19 лип, 2025 08:01
rjkz написав:
Капитализм и конкуренция - это про систему, которая создана для людей и ходуны против нее - это ассоциальные люди.
Любая система, сколь бы хороша они ни была, а идеальных не существует, склонна консервироваться и застаиваться. Препятствуют этому, обеспечивая прогресс именно люди, не принимающие это свойство общества, т.е. обладающие некоторой степенью асоциальности.
Необходимость искусственными методами воспитывать эту асоциальности, называя ее социализацией, для меня сомнительна. Но, возможно, стоит попытаться направить в максимально мирное русло тех, кто это качество уже проявляет, не пытаясь их ломать.
Это ещё одна тщетная попытка. Я давно понял, что донести эту мысль словами Я не способен.
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Додано: Суб 19 лип, 2025 09:01
flyman написав:
флер осуждає
Прочитав эту фразу, я, грешным делом, подумал, что экзамены она сдавала в роддоме 😁
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Додано: Суб 19 лип, 2025 09:02
Сибарит написав:
Это ещё одна тщетная попытка. Я давно понял, что донести эту мысль словами Я не способен.
продовжуйте намагатись)
Будем вважати це ізометричними тренування для мозгів
ви доречі знаєте що ізометричні вправи менш травмоопасні?
А біг на місці взагалі общєпріміряющий?
Спробую і я сформулювати.
Справа ж не в тім, що підлітковий бунт повністю деструктивний і в обовязковості стадного інстинкту. Справа в тім що масова культура цей бунт намагається капіталізувати і вихолостити. Придумано купа напрямків як підліток має доказувати свою інакшість. Допустим там течії емо, готів, чи панків. Там вже все готово по шаблонах як виглядати не так як всі, що говорити не так як всі яку "інакшу" музику слухати. А що за цим всім крім пустоти?
Чи є запропонована соціалізація в "бандах" вирощуванням "неудобних"? Чи здатні вони на зрілий бунт проти системи? Мені здається, ні. Така соціалізація це шлях до нижнього рівня суспільної піраміди. Через років 10 ці молодіжні бунтарі опиняються на некваліфікованій роботі , забиті батогами і налогами ще гірше якщо пристрастяться до алкоголю і курива і львіна доля їх і так не високих зарібків піде на алкоголь та підтримку штанів.
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Додано: Суб 19 лип, 2025 09:09
Banderlog написав:
Там вже все готово по шаблонах
Да, проблема шаблонности нешаблонности тоже существует.
А в остальном Вы опять спорите не со мной 😁
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Додано: Суб 19 лип, 2025 09:28
Сибарит написав: Banderlog написав:
Там вже все готово по шаблонах
Да, проблема шаблонности нешаблонности тоже существует.
А в остальном Вы опять спорите не со мной 😁
надо воно мені з Вами спорить? )
Якось самому для себе хочеться сформулювати. Бо розумуміти то я ніби й розумію а внятно описати не можу
надо читати класиків, практиків і теоретиків революції.
Бунт ж зріє не серед неформальних банд а серед студентів? Які мали б бути "удобними"?
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Додано: Суб 19 лип, 2025 09:32
Banderlog написав:
надо читати класиків,
А кто Вам сказал, что мы правильно понимаем, что хотели донести до нас классики? 😁
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