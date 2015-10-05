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Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
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  #<1 ... 655656657658>
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 21:03

  Water написав:Дівчата їздили за кордон за чоловічою увагою, якою їм дома не вистачає.

І шо? Вони вам шось винні? Чому це вас збентежило?))
fler
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 22:19

Re: Психологія та саморозвиток

fler написав:
  Water написав:Дівчата їздили за кордон за чоловічою увагою, якою їм дома не вистачає.

І шо? Вони вам шось винні? Чому це вас збентежило?))
Не тільки їм уваги не вистачає :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 23:37

  fler написав:
  Water написав:Дівчата їздили за кордон за чоловічою увагою, якою їм дома не вистачає.

І шо? Вони вам шось винні? Чому це вас збентежило?))

а вас що збентежило, що німкеня в 60+ народила? вона вам щось винна?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 03:02

  Water написав:
  Faceless написав:.......
Я так зрозумів просто поверталися додому, але їздили за кордон саме через "нестачу вніманія" вдома.
Проте сам допис і висновки - концентрація сексизму, стереотипів і узагальнення. Звісно, такі особини є і завжди були. Ну то й що.

Якщо це завжди було, то особисто я не знав, їздили на "заробітки", але шоб за увагою...
Не обязательно на "заработки".
Но сегодня я о таком пока ни от кого не слышал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 14:05

Re: Психологія та саморозвиток

Ну Долярек пару днів після бана подувся і повернувся. А що ж наш гуру психології? Все читає і читає нас, але тренує в собі силу волі не відповідати?))
Ваші ставки, на скільки його вистачить?))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 16:27

  rjkz написав:...........
Объективности ради, говорить о каких-то "исключениях, подтверждающих правило" не корректно.
В западной модели семьи с большим количеством детей - это уже исключение.
Поэтому как влияет количество детей на карьеру - можно только философствовать.
Нет никакой необходимости философствовать.
Вы фактически подтвердили, что случаи многодетных матерей это исключения, подтверждающие правило.
И я не совсем понимаю упертость в карьеру или научную деятельность при определении "успешного успеха".
Как по мне, гармоничная семья с желаемым количеством желаемых детей - это офигенный успещный успех. Деньги важный элемент нашей жизни, но далеко не конечная цель. Есть масса вариантов (которые трудно реализуемые в небогатых странах) - муж достаточно зарабатывает, чтобы у жены была возможность уделять достаточно времени дому и семье, семья имеет активы, которые приносят достаточноый доход для того, чтобы родители уделяли время детям и друг другу.
Я-бы сказал, что это и есть успешнейший успех без каких-либо кавычек и допушений. Ну и остальные атрибуты - жилье, безопасная страна.
Так я и писал, что понятие "успех" тоже надо уточнять - оно у разных людей разное. В том числе и называл и ваш вариант (viewtopic.php?p=5873807#p5873807). Деньги не конечная цель, но, к сожалению, в обществе потребления даже в богатых странах очень часто есть необходимость работать и мужу, и жене (и хорошо работать!), чтобы обеспечить то, о чём вы пишете. И практика показывает, что это даже не очень зависит от богатства общества. С ростом богатства общества растут и требования /потребности. Причём, похоже, они растут быстрее, чем богатства общества. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 16:49

  ЛАД написав:
  rjkz написав:...........
Объективности ради, говорить о каких-то "исключениях, подтверждающих правило" не корректно.
В западной модели семьи с большим количеством детей - это уже исключение.
Поэтому как влияет количество детей на карьеру - можно только философствовать.
Нет никакой необходимости философствовать.
Вы фактически подтвердили, что случаи многодетных матерей это исключения, подтверждающие правило.
И я не совсем понимаю упертость в карьеру или научную деятельность при определении "успешного успеха".
Как по мне, гармоничная семья с желаемым количеством желаемых детей - это офигенный успещный успех. Деньги важный элемент нашей жизни, но далеко не конечная цель. Есть масса вариантов (которые трудно реализуемые в небогатых странах) - муж достаточно зарабатывает, чтобы у жены была возможность уделять достаточно времени дому и семье, семья имеет активы, которые приносят достаточноый доход для того, чтобы родители уделяли время детям и друг другу.
Я-бы сказал, что это и есть успешнейший успех без каких-либо кавычек и допушений. Ну и остальные атрибуты - жилье, безопасная страна.
Так я и писал, что понятие "успех" тоже надо уточнять - оно у разных людей разное. В том числе и называл и ваш вариант (viewtopic.php?p=5873807#p5873807). Деньги не конечная цель, но, к сожалению, в обществе потребления даже в богатых странах очень часто есть необходимость работать и мужу, и жене (и хорошо работать!), чтобы обеспечить то, о чём вы пишете. И практика показывает, что это даже не очень зависит от богатства общества. С ростом богатства общества растут и требования /потребности. Причём, похоже, они растут быстрее, чем богатства общества. :)


Я-бы сказал,если про США, до определенного момента надо работать.
Финансовая дисциплина и финансовая грамотность поможет сохранить и приуножить результаты труда.
Хотя ментальность общества мотивирует людей работать даже в этом у них нет необходимости.
Я знаю одного доктора, он в США приехал из Запорожья около 40 лет назад.
И имеет свой медицинский офис уже как минимум 20+ лет.
Он очень старенький. Выглядит на лет 80+.
Говорить, что у него есть финансовая необходимость работать? Нет, не думаю.
Уверен, что он давно обеспечил и своих детей и внуков.
Но работает, хотя и тяжело ему. Офис открыт только 3 дня в неделю.
Есть знакомая фармацевт, в последнее время ее постоянно увольняют или она сама уходит с работы. Очень переживает что к пенсии у нее не будет достаточно денег.
"Достаточно" в ее понимании - 4+ млн. Это при том, что ее муж намного лучше зарабатывает. Детей нет и не будет - это сознательный выбор. Ей сейчас 52 года.
Недавно купили за кэш (то есть без мортгиджа) большую 2 бедрум кондо (переделанная из 3 бдрм) практически на первой линии от океана. 900 куе.
Сейчас ездит на работу ОТ (машину не водит) 2 часа в одну сторону и 2 обратно.
Зачем? Не понимаю. Расходов у них особо нет. Передавать наследство тоже некому.

Вы фактически подтвердили, что случаи многодетных матерей это исключения, подтверждающие правило.


Какое "исключение, подтверждающее правило"?
Вы о чем?
Вы тут много писали, что большое количество детей есть причиной невозможности женщине реализовать себя в профессиональном поле.
Вы именно в этом контексте писали. И ставили в пример, что приведенные вам примеры - это когда сначала делали карьеру, а потом рожали кучу детей.
Я-же говорю о том, что в принципе в западном обществе не принято рожать сильно много детей. Один-два ребенка - это "подавляющее" количество семей с детьми.
А порой и без детей.
Причина не в невозможности самореализации, а в устоях общества и эгоцентричности. Люди не понимают для чего рожать чтобы создавать себе проблемы. Предпочитают жить ради себя.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 17:36

"...етой странной любві - так Хотабу й нє прастілі"))

  Hotab написав:Ну Долярек пару днів після бана подувся і повернувся. А що ж наш гуру психології? Все читає і читає нас, але тренує в собі силу волі не відповідати?))
Ваші ставки, на скільки його вистачить?))

А ти, я бачу, слідкуєш за Віталієм?(бо як інакше знати - читає він нас, чи не читає?)
Ти цей, не соромся розказати про свої почуття :oops: :lol:

Ну і Віталій роздав всім свій тг для спілкування!
Ти що - в прольоті? :shock:
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 18:08

  Hotab написав:Ну Долярек пару днів після бана подувся і повернувся. А що ж наш гуру психології? Все читає і читає нас, але тренує в собі силу волі не відповідати?))
Ваші ставки, на скільки його вистачить?))

Вернеться, надо тільки сподіватись і ждати) Десь до моменту коли малолєтки почнуть його булити)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 18:10

Re: Психологія та саморозвиток

Не знаю в яку тему писати. Хтось знає чому москалі люблять лізти всіх вчити?
Моя начальниця поїхала на Тенеріфе відпочивати, де в сусідньому номері зустріла "хорошу руську", яка постійно хотіла спілкуватись і виклала всю історію свого життя:
коли почалась активна фаза війни, то вона з чоловіком і 2 синами вирішила поїхати і вже 3.5 роки живуть в Португалії. І наче вона починала, що вона проти війни, але потім її постійно переключало і починала 2 теми:
1. В Португалії ніхто так і не вивчив російську мову і їй нема з ким спілкуватися. Навіть продавці магазинів, куди вона постійно ходить, не вивчили. А їй навіть на думку не спадає вчити португальську.
2. Україна завжди жила дуже бідно. І навіть коли вона в лохматі 2000 відпочивала в Закарпатті, то всі навколо були жебраки і без її грошей вмерли б з голоду. Україні просто треба було попросити грошей у москви, як Білорусь, і всі б жили як в шоколаді...

Ну і моя начальниця вже мало матом її не крила, а та все рівно щодня приставала із розмовами і спеціально за нею ходила то в дельфінарій то на екскурсію на вулкан...
Дюрі-бачі
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