Додано: Пон 21 лип, 2025 16:49

ЛАД написав: rjkz написав: ...........

Объективности ради, говорить о каких-то "исключениях, подтверждающих правило" не корректно.

В западной модели семьи с большим количеством детей - это уже исключение.

Поэтому как влияет количество детей на карьеру - можно только философствовать. ...........Объективности ради, говорить о каких-то "исключениях, подтверждающих правило" не корректно.В западной модели семьи с большим количеством детей - это уже исключение.Поэтому как влияет количество детей на карьеру - можно только философствовать. Нет никакой необходимости философствовать.

Вы фактически подтвердили, что случаи многодетных матерей это исключения, подтверждающие правило.

И я не совсем понимаю упертость в карьеру или научную деятельность при определении "успешного успеха".

Как по мне, гармоничная семья с желаемым количеством желаемых детей - это офигенный успещный успех. Деньги важный элемент нашей жизни, но далеко не конечная цель. Есть масса вариантов (которые трудно реализуемые в небогатых странах) - муж достаточно зарабатывает, чтобы у жены была возможность уделять достаточно времени дому и семье, семья имеет активы, которые приносят достаточноый доход для того, чтобы родители уделяли время детям и друг другу.

Я-бы сказал, что это и есть успешнейший успех без каких-либо кавычек и допушений. Ну и остальные атрибуты - жилье, безопасная страна. Так я и писал, что понятие "успех" тоже надо уточнять - оно у разных людей разное. В том числе и называл и ваш вариант ( Нет никакой необходимости философствовать.Вы фактически подтвердили, что случаи многодетных матерей это исключения, подтверждающие правило.Так я и писал, что понятие "успех" тоже надо уточнять - оно у разных людей разное. В том числе и называл и ваш вариант ( viewtopic.php?p=5873807#p5873807 ). Деньги не конечная цель, но, к сожалению, в обществе потребления даже в богатых странах очень часто есть необходимость работать и мужу, и жене (и хорошо работать!), чтобы обеспечить то, о чём вы пишете. И практика показывает, что это даже не очень зависит от богатства общества. С ростом богатства общества растут и требования /потребности. Причём, похоже, они растут быстрее, чем богатства общества.

Вы фактически подтвердили, что случаи многодетных матерей это исключения, подтверждающие правило.

Я-бы сказал,если про США, до определенного момента надо работать.Финансовая дисциплина и финансовая грамотность поможет сохранить и приуножить результаты труда.Хотя ментальность общества мотивирует людей работать даже в этом у них нет необходимости.Я знаю одного доктора, он в США приехал из Запорожья около 40 лет назад.И имеет свой медицинский офис уже как минимум 20+ лет.Он очень старенький. Выглядит на лет 80+.Говорить, что у него есть финансовая необходимость работать? Нет, не думаю.Уверен, что он давно обеспечил и своих детей и внуков.Но работает, хотя и тяжело ему. Офис открыт только 3 дня в неделю.Есть знакомая фармацевт, в последнее время ее постоянно увольняют или она сама уходит с работы. Очень переживает что к пенсии у нее не будет достаточно денег."Достаточно" в ее понимании - 4+ млн. Это при том, что ее муж намного лучше зарабатывает. Детей нет и не будет - это сознательный выбор. Ей сейчас 52 года.Недавно купили за кэш (то есть без мортгиджа) большую 2 бедрум кондо (переделанная из 3 бдрм) практически на первой линии от океана. 900 куе.Сейчас ездит на работу ОТ (машину не водит) 2 часа в одну сторону и 2 обратно.Зачем? Не понимаю. Расходов у них особо нет. Передавать наследство тоже некому.Какое "исключение, подтверждающее правило"?Вы о чем?Вы тут много писали, что большое количество детей есть причиной невозможности женщине реализовать себя в профессиональном поле.Вы именно в этом контексте писали. И ставили в пример, что приведенные вам примеры - это когда сначала делали карьеру, а потом рожали кучу детей.Я-же говорю о том, что в принципе в западном обществе не принято рожать сильно много детей. Один-два ребенка - это "подавляющее" количество семей с детьми.А порой и без детей.Причина не в невозможности самореализации, а в устоях общества и эгоцентричности. Люди не понимают для чего рожать чтобы создавать себе проблемы. Предпочитают жить ради себя.