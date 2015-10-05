Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что все больше людей слишком сильно полагаются на чат-бот ChatGPT при принятии решений, даже самых важных, пишет Business Insider.



Отмечается, что во время выступления на банковской конференции, организованной Федеральной резервной системой на этой неделе, Альтман высказался о тревожной тенденции, которую он описывает как "чрезмерная эмоциональная зависимость" людей от ChatGPT. По его словам, чаще всего это явление наблюдается у молодых людей.



"Люди слишком полагаются на ChatGPT. Есть молодые люди, которые говорят: "Я не могу принять ни одного решения в своей жизни, не рассказав ChatGPT обо всем, что происходит. Он знает меня, он знает моих друзей. Я буду делать все, что он скажет". Мне это очень не нравится", - сказал Альтман.



Кроме того, гендиректор OpenAI отметил, что даже если ChatGPT дает отличные советы, не нужно жить так, как советует искусственный интеллект. Он считает, что такая тенденция может быть опасной.



Согласно отчету Common Sense Media, около 72% подростков в США хотя бы раз пользовались чат-ботами с искусственным интеллектом. Половина опрошенных рассказали, что доверяют советам своих цифровых компаньонов.