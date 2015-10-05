RSS
Психологія та саморозвиток
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 19:40

Концерт Laibach в Україні відмінили з ідеологічних міркувань.
https://www.slobodenpecat.mk/ru/otkazha ... -se-loshi/
Подивимось на їх виступ в більш вільному світі.
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 21:02

Ти тойво, уважніше там…

Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 00:49

  UA написав:Концерт Laibach в Україні відмінили з ідеологічних міркувань.
https://www.slobodenpecat.mk/ru/otkazha ... -se-loshi/
Подивимось на їх виступ в більш вільному світі.

Стало интересно, почитал https://n1info.si/novice/kultura/laibach-kot-kaze-evrovizije-ne-bo-vrnil-v-ukrajino/ - нашим показалось мало?
А, ну да, они же, нехорошие люди: "Не сомневайтесь – мы любим русскую литературу, музыку и искусство". Да как посмели!
А то, что: "Мы немедленно отменили все запланированные выступления в России и во всех интервью осудили российскую агрессию в этой войне... в этой бессмысленной войне между Россией и Украиной мы всецело встаём на сторону Украины и её народа, который – как в старой библейской истории о Давиде и Голиафе – достойно сражается с более сильным врагом", - их никак не оправдывает.
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 01:00

Разрешите отвлечься от музыкальной тематики.
Эксклюзив: Nvidia и Foxconn ведут переговоры о развертывании гуманоидных роботов на заводе по производству серверов искусственного интеллекта в Хьюстоне - https://www.reuters.com/world/china/nvidia-foxconn-talks-deploy-humanoid-robots-houston-ai-server-making-plant-2025-06-20/.
ТАЙБЭЙ, 20 июня (Рейтер) – Тайваньская Foxconn (2317.TW), открывает новую вкладкуи американский производитель чипов искусственного интеллекта Nvidia (NVDA.O), открывает новую вкладкуведут переговоры о размещении человекоподобных роботов на новом заводе Foxconn в Хьюстоне, где будут производиться серверы Nvidia с искусственным интеллектом, сообщили два источника, знакомые с ситуацией.
По словам источников, это будет первый случай, когда продукт Nvidia будет производиться с помощью человекоподобных роботов, и это будет первый завод Foxconn по производству серверов на базе ИИ, который будет использовать их на производственной линии.
.......обе компании планируют запустить гуманоидных роботов в эксплуатацию к первому кварталу следующего года, когда на новом заводе Foxconn в Хьюстоне начнется производство серверов Nvidia GB300 с функциями искусственного интеллекта.
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 01:41

Исследования меняют подходы к защите здоровья, применяемые правительствами и компаниями, поскольку человеческие и экономические потери от потепления в мире продолжают расти.
Зара Хирджи и Аарон Кларк
29 августа 2025 г. в 7:00 по Гринвичу

Ранее этим летом Глен Кенни провел три дня в специальной камере в своей лаборатории в Оттавском университете, где дневная температура поддерживалась на уровне 40°C (104°F).

Целью исследования было выяснить, как организм 61-летнего исследователя выдерживает экстремальные температуры в помещении, наблюдавшиеся во время аномальной жары 2021 года, унесшей жизни сотен канадцев. Хотя в первый день он чувствовал себя хорошо, на второй день его внутренняя температура ненадолго поднялась почти до 40 °C, приближаясь к опасному уровню, а к третьему он потерял около 4,5 кг.
........ По данным исследования, проведенного перестраховочной компанией Swiss Re AG , ежегодно в результате экстремальной жары погибает почти полмиллиона человек — это больше, чем от ураганов, землетрясений и наводнений вместе взятых, а перебои в сельскохозяйственном производстве, поставках энергии и производительности труда напрямую угрожают стоимости активов и доходам компаний.

К началу следующего десятилетия, по прогнозам, ежегодная стоимость потерянных рабочих часов достигнет 2,4 триллиона долларов по сравнению с 280 миллиардами долларов в 1995 году, поскольку участившиеся случаи высокой температуры замедляют работу сотрудников или нарушают их графики, говорится в докладе Международной организации труда за 2019 год, который считается одним из самых авторитетных по этому вопросу. Центральные банки Европы и Индии также предупредили о том, что жара может привести к резкому росту цен на продукты питания и, возможно, к усилению общей инфляции.
https://www.bloomberg.com/news/features/2025-08-29/scientists-are-challenging-everything-we-know-about-deadly-heat-waves?srnd=homepage-europe
Там есть интересные подробности, хотя, в общем, ничего революционного.
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 10:21

  Hotab написав:fox767676
Ти тойво, уважніше там…

Зображення

Можливо, але не самки лиса, а саме лисиці.
У урбанізованих джунглях двоногих тварин самкою лиса може бути дівчина з сімейство котячих. є ще дівчини-зайчики, мишки, змійки , але то нецікаве.
от лисиці це дійсно хижі істоти побудовані суцільно на маніпуляціях, ревнощах та прагненні кинути партнера превентивно.
лисиці. Хоча і більш справно вміють гратися в кохання

ось тут навіть втілився описаний сценарій

Навіть самим хижим з кішок - багірам дадеко до лисиць. вони більше прямолінійні менш підступні, якщо захочуть атакувати то скоріше навіть фізично чим душевно.
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 10:32

Re: Психологія та саморозвиток

десь біль 18-20 серпня в районі зустрічі у білому домі інстаграм стрічка замойорила сторями в зелених кружочках з ногами в барселонських та гданських ваннах. та ща ще й лайки з кьольна та вроцлава на давні пости.
Ось Лондон здається зіскочив всерйоз...
в останнє такий всплеск був зустріччю 28 лютого, а ще під час мятежу пригожина.
тоді навіть зателефонували і вже почали будувати плани на щасливе життя.
І це при заделорованій незламності та закордонності 91.
'баба вона серцем чує"(с)
зря тоді вона зателефонувала, я тоді намайже на пірічному воздєржанії був. така духовна деміургова міць була, що у пригодина могло все вийти

Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 10:38

  ЛАД написав:
  UA написав:Концерт Laibach в Україні відмінили з ідеологічних міркувань.
https://www.slobodenpecat.mk/ru/otkazha ... -se-loshi/
Подивимось на їх виступ в більш вільному світі.

Стало интересно, почитал https://n1info.si/novice/kultura/laibach-kot-kaze-evrovizije-ne-bo-vrnil-v-ukrajino/ - нашим показалось мало?
А, ну да, они же, нехорошие люди: "Не сомневайтесь – мы любим русскую литературу, музыку и искусство". Да как посмели!
А то, что: "Мы немедленно отменили все запланированные выступления в России и во всех интервью осудили российскую агрессию в этой войне... в этой бессмысленной войне между Россией и Украиной мы всецело встаём на сторону Украины и её народа, который – как в старой библейской истории о Давиде и Голиафе – достойно сражается с более сильным врагом", - их никак не оправдывает.

Ментальні совки.
Введу новий термін - Рагулецентризм
