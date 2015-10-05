RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 670671672673
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 14:44

причина розлучення: щастя

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40634
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 14:45

музика буде вічна, якщо заміню батарейки

  ЛАД написав:Хлопці, про "Психологію та інші цікавинки" вже зовсім забули?
Залишився тільки "саморозвиток"?
При чому виключно в напрямку музики?
"Будет вечная музыка"?

якщо заміню батарейки
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40634
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 15:03

  Wirująświatła написав:Визуализация дизайна интерьера при помощи ИИ (запись экрана)



Ссылка на программу https://play.google.com/store/apps/deta ... v.airbrush

в кінці відео ШІ згенерило філіпінку
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40634
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 16:01

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:Визуализация дизайна интерьера при помощи ИИ (запись экрана)



Ссылка на программу https://play.google.com/store/apps/deta ... v.airbrush

в кінці відео ШІ згенерило філіпінку

Но вообще-то это не визуализация дизайна интерьера, а рисование красивой картинки.
В процессе менялась конструкция помещения, куда-то пропала вторая комната на заднем плане, которая была заменена панорамным окном.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35799
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 03:01

В школах происходят тихие перемены: коммерческие технологии стремительно меняют способы обучения детей, зачастую без особых общественных обсуждений или исследований.
....... Так называемая цифровизация образования на самом деле гораздо менее революционна. Дети сидят у экранов, создавая слайды PowerPoint или запуская приложения, такие как Dr. Frost или Quizlet. Уроки часто прерываются всплывающей рекламой и баннерами с требованием согласия на использование cookie-файлов – прямая дорога к слежке и профилированию .
...... Родители часто испытывают тихое беспокойство, наблюдая, как их дети увлекаются экранами, и в то же время опасаются, что, если дать отпор, они могут отстать. Эта неуверенность в себе не случайна. Она отражает маркетинговую логику, которая десятилетиями заставляла людей курить: крупные табачные компании сеяли сомнения и превращали общественное беспокойство в чувство вины, финансируя искажённые исследования, настаивая на « недостаточности доказательств » вреда, перекладывая ответственность на отдельных лиц и вкладывая огромные средства в лоббирование , чтобы отсрочить регулирование.
...... Взять, к примеру, Photomath, у которого более 300 миллионов загрузок: сфотографируйте уравнение, и оно выдаст решение. Удобно — да; возможно, репетитор не нужен — но это сводит математику к простому копированию шагов и лишает диалога и обратной связи, которые способствуют углублению понимания.

На фоне этого цифрового ускорения беспокойство родителей вполне обосновано. Индустрия преподносит эти инструменты как прогресс – персонализированные, увлекательные, эффективные – но реальность гораздо тревожнее.
...... Пришло время задать более сложные вопросы. Почему приложения, основанные на геймификации и поведенческом дизайне — методах, разработанных для максимизации экранного времени, — теперь стали стандартом в классах? Почему будущее ребёнка теперь по умолчанию предполагается цифровым ? Это не второстепенные вопросы. Они затрагивают самую суть образования. Обучение — это не коммерческая сделка. Детство — это не рыночная возможность. Как напоминает нам теоретик образования Герт Биеста , образование служит не только для получения квалификации и социализации, но и для того, чтобы помочь детям стать самостоятельными, ответственными субъектами. Именно эта последняя цель — субъективация — теряется, когда обучение сводится к игровым кликам и алгоритмическим подталкиваниям.

Мы не можем помешать технологиям проникать в жизнь детей, но мы можем потребовать, чтобы они служили образованию, а не промышленности.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/sep/01/big-tech-classroom-parents-education
Прошу прощения за длинное цитирование, но статья так написана, что сложно выбрать цитаты. И так не уверен, что выбрал основное.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35799
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 03:05

Случайно наткнулся на интересный взгляд на христианство как паулианство:
В статье Л. Н. Толстого «Почему христианские народы вообще и в особенности русский находятся теперь в бедственном положении», написанной им в 1907 году (опубликована в 1917 году), автор отмечал[значимость факта?]: «Евангелия говорят, что люди — равны, Павел же делит людей на рабов и господ; Иисус отменяет подати, Павел их узаконивает; там, где у Христа — прощение, у Павла — проклятие. Религия Павла основана на страхе наказания, человек должен придерживаться добрых намерений только для того, чтобы избежать воздаяния и получить награду после смерти. Апостол оправдывает насилие, казни, рабство». Толстой приписывает Павлу авторство идей воскресения, спасения, посмертного возмездия, учения о повиновении власти. Павел возглавил новую религию, в основу которой положил «очень неопределённые и неясные понятия, которые он имел об учении Христа»[4].
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35799
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 07:50

Re: Психологія та саморозвиток

Они бежали мне на встречу, расставляя в сторону ручки, обнимая воздух. Не хотелось, чтобы этот цветной сон кончался.
Не так паскудно, что мы так и не обнялись, а то, что мне некому это рассказать
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5462
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 08:09

  Бетон написав:Они бежали мне на встречу, расставляя в сторону ручки, обнимая воздух. Не хотелось, чтобы этот цветной сон кончался.
Не так паскудно, что мы так и не обнялись, а то, что мне некому это рассказать

На сусідній гілці вже більше місяця сам з собою розмовляє троєщинський дід. Він міг би хоча б вислухати, якщо ще є слух.. Обніматись з ним не треба, є підозра , що він підо-зра.
Hotab
 
Повідомлень: 16074
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2478 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
  #<1 ... 670671672673
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 6974
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9604)
02.09.2025 07:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.