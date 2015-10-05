RSS
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 09:35

Re: Психологія та саморозвиток

О, привет. Где ты пропадал?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5466
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 09:36

Re: Психологія та саморозвиток

Кличте Бандерлога 😅
Hotab
 
Повідомлень: 16077
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2479 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 09:38

Если ты разговариваешь с Богом - это молитва.
Если Бог разговаривает с тобой - это шизофрения (с)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8764
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6475 раз.
Подякували: 21631 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 09:58

  Сибарит написав:Если ты разговариваешь с Богом - это молитва.
Если Бог разговаривает с тобой - это шизофрения (с)

А якщо Богиня?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40637
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 10:25

  flyman написав:
  Сибарит написав:Если ты разговариваешь с Богом - это молитва.
Если Бог разговаривает с тобой - это шизофрения (с)

А якщо Богиня?

То закрий порнхаб і йди працювати
Hotab
 
Повідомлень: 16077
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2479 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 10:30

Re: Психологія та саморозвиток

Бетон написав:Они бежали мне на встречу, расставляя в сторону ручки, обнимая воздух. Не хотелось, чтобы этот цветной сон кончался.
Не так паскудно, что мы так и не обнялись, а то, что мне некому это рассказать
А це був сон не про мужиків в пікселі?
Вибачте :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36552
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8239 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 10:52

  Сибарит написав:Если Бог разговаривает с тобой - это шизофрения (с)

Ну почему-же? Это всего лишь означает, что ты мессия. только и всего. обычное дело
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5466
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 10:54

  Faceless написав:
Бетон написав:Они бежали мне на встречу, расставляя в сторону ручки, обнимая воздух. Не хотелось, чтобы этот цветной сон кончался.
Не так паскудно, что мы так и не обнялись, а то, что мне некому это рассказать
А це був сон не про мужиків в пікселі?
Вибачте :mrgreen:

расставляя ручки, они плакали.
Faceless, это ж красиво, ну правда)
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5466
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 11:04

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Случайно наткнулся на интересный взгляд на христианство как паулианство:
В статье Л. Н. Толстого «Почему христианские народы вообще и в особенности русский находятся теперь в бедственном положении», написанной им в 1907 году (опубликована в 1917 году), автор отмечал[значимость факта?]: «Евангелия говорят, что люди — равны, Павел же делит людей на рабов и господ; Иисус отменяет подати, Павел их узаконивает; там, где у Христа — прощение, у Павла — проклятие. Религия Павла основана на страхе наказания,

а вот что по этому поводу думает сам И.Христос
Иудаизм отказался от традиции пророков. Поэтому религиозные власти больше не имели доступа к живому Слову Бога, и им оставалось только интерпретировать Божье Слово, высвобожденное в прошлом. Именно поэтому фарисеи и саддукеи проводили бесчисленные часы в бессмысленных спорах о том или ином пункте закона вместо того, чтобы получать Живое Слово и нести его людям.
................
https://www.universalpath.org/article/924
Поздравляю с возвращением!
Но по поводу цитаты - автор статьи не прав, когда выдаёт свои мысли за мысли Бога.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35801
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5348 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 02 вер, 2025 11:16

  ЛАД написав:Но по поводу цитаты - автор статьи не прав, когда выдаёт свои мысли за мысли Бога.

Вор забрался в дом ночью. Он посветил фонариком, выискивая ценности, когда в темноте раздался голос: «Иисус знает, что ты здесь».

Он чуть не выпрыгнул из кожи, щелкнул фонариком, выключив его, и замер. Когда он ничего больше не услышал, через некоторое время он покачал головой и продолжил. Как только он вытащил стереосистему, чтобы отсоединить провода, он ясно услышал голос… сказавший: «Иисус наблюдает за тобой».

Перепугавшись, он судорожно посветил фонариком вокруг, ища источник голоса. Наконец, в углу комнаты луч его фонарика остановился на попугае. «Это ты сказал?» — прошипел он попугаю.

«Ага», — признался попугай, а затем прокричал: «Я просто пытаюсь предупредить тебя, что он за тобой наблюдает». Вор расслабился. «Предупредить, а? Кто ты вообще такой?»

«Я Моисей», — ответил попугай.

«Моисей?» — рассмеялся вор. «Какие люди назвали бы птицу Моисеем?»

«Те же, что назвали своего ротвейлера Иисусом
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8764
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6475 раз.
Подякували: 21631 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
