RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 675676677678
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 04:10

  Сибарит написав:Разместились
наверное размечтались? Для развлекательного портала местная аудитория слишком скучная.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30550
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 3502 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 04:21

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:Разместились
наверное размечтались?

Естественно.
Умер создатель Т9.
Земля ему пуховик. Помойся с пивом.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8772
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6475 раз.
Подякували: 21634 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 04:37

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:Разместились
наверное размечтались?

Естественно.
Умер создатель Т9.
Земля ему пуховик. Помойся с пивом.

О чем бы мы с вами ещё общались, если бы не т9?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30550
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2522 раз.
Подякували: 3502 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 04:56

  Wirująświatła написав:О чем бы мы с вами ещё общались, если бы не т9?

Мало в мире всяких глупостей, которые можно обсудить?
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8772
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6475 раз.
Подякували: 21634 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 05:20

  Сибарит написав:Мало в мире всяких глупостей, которые можно обсудить?

Обговорити можна все, що завгодно. Але питання навіщо воно треба. А якщо треба, то кому? Я якщо комусь не треба, то навіщо тоді комусь треба? :roll:
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3268
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3676 раз.
Подякували: 5917 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 07:29

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:Разместились
наверное размечтались? Для развлекательного портала местная аудитория слишком скучная.

Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 16087
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2480 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 07:50

  fox767676 написав:Помянем звезд Киевнаучфильма, делавшего самые лучшие мультики в мире - Давида Черкасского, Армена Джигарханяна и недавно почившего Радна Сахалтуева
Пожелаем здоровья и долгих лет Евгению Паперному и Владимиру Быстрякову

Юмор на недосягаемом уровне просто.
Что-то фантастическое, опережающее всё мыслимое время
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5467
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 09:34

Re: Психологія та саморозвиток

fox767676 написав:Помянем звезд Киевнаучфильма, делавшего самые лучшие мультики в мире - Давида Черкасского, Армена Джигарханяна и недавно почившего Радна Сахалтуева
Пожелаем здоровья и долгих лет Евгению Паперному и Владимиру Быстрякову
І Віктору Андрієнко
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36556
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8239 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 14:29

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Интересно было бы почитать объяснение этого феномена от Виталия как психолога
у вас странное ко мне отношение. Когда пишу по теме - плохо (простыни им длинные). Когда разместил ОДНУ шуточную гифку, без каких либо комментариев... тоже плохо. Что тут без меня тонны флуда и оффтопа вас устраивает. Феномены именно во мне)))


В свое время я просил фейслеса переименовать ветку из цікавинок в саморозвиток, чтобы уменьшить количество флуда, в котором на тот момент утонула ветка. Не помогло.

В идеале чтобы на ветке остались только те, кому интересна тема психологии.

Нет никаких проблем создать ветки на интересные вам темы.

На данный момент мое присутствие здесь символическое, больше для того, чтобы читатели почувствовали разницу между наукой и беллетристикой на тему психологии в частности в виде статей из СМИ.

Поэтому и простыни, чтобы не упрощать до уровня "А и Б сидели на трубе"

Вы никак не хотите понять, что "интерес к теме психологии" не то же самое, что желание разбираться в ней на профессиональном (или близком к нему) уровне.
Культурному человеку интересно многое. Например, современная физика. Или генетика. Или достижения медицины. Или...
Но здесь собрались не 20-летние ребята, выбирающие профессию, а уже состоявшиеся 40-50-летние люди. У них нет лишнего времени разбираться во всём этом в подробностях, времени много не бывает, обычно его не хватает. Им вполне достаточно сведений на популярном (но при этом научном) уровне. И разбираться серьёзно не хватит знаний и квалификации.
А если захочется в какой-то области разобраться серьёзно, то у них хватит понимания, что на каком то форуме по кусочкам информации, которые выкладывает неизвестный человек, это не возможно. Для этого надо серьёзно учиться.
Что касается конкретно психологии, то людям интересны либо какие-то фундаментальные открытия, либо практические выводы.
А когда вы выкладываете обширные простыни без всяких комментариев и не понятно, к чему это выложили, или какую-то "классификацию"... Для чего это?
Ещё раз.
Изучить психологию по вашим простыням невозможно. Поэтому ветка чисто о психологии, на мой взгляд, на непрофессиональном форуме не нужна. Это нужно именно на уровне "цікавинок".
Вы жотите выкладывать простыни? Да, пожалуйста!. Я когда-то обещал, что не буду протестовать, не отказываюсь от обещания.
Но хотя бы какие-то ваши комментарии - что вы хотели сказать, для чего выложили. Иначе это выглядит просто флудом.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35832
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5348 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 675676677678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 6976
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.