Wirująświatła написав: ЛАД написав: Интересно было бы почитать объяснение этого феномена от Виталия как психолога Интересно было бы почитать объяснение этого феномена от Виталия как психолога у вас странное ко мне отношение. Когда пишу по теме - плохо (простыни им длинные). Когда разместил ОДНУ шуточную гифку, без каких либо комментариев... тоже плохо. Что тут без меня тонны флуда и оффтопа вас устраивает. Феномены именно во мне)))





В свое время я просил фейслеса переименовать ветку из цікавинок в саморозвиток, чтобы уменьшить количество флуда, в котором на тот момент утонула ветка. Не помогло.



В идеале чтобы на ветке остались только те, кому интересна тема психологии.



Нет никаких проблем создать ветки на интересные вам темы.



На данный момент мое присутствие здесь символическое, больше для того, чтобы читатели почувствовали разницу между наукой и беллетристикой на тему психологии в частности в виде статей из СМИ.



Вы никак не хотите понять, что "интерес к теме психологии" не то же самое, что желание разбираться в ней на профессиональном (или близком к нему) уровне.Культурному человеку интересно многое. Например, современная физика. Или генетика. Или достижения медицины. Или...Но здесь собрались не 20-летние ребята, выбирающие профессию, а уже состоявшиеся 40-50-летние люди. У них нет лишнего времени разбираться во всём этом в подробностях, времени много не бывает, обычно его не хватает. Им вполне достаточно сведений на популярном (но при этом научном) уровне. И разбираться серьёзно не хватит знаний и квалификации.А если захочется в какой-то области разобраться серьёзно, то у них хватит понимания, что на каком то форуме по кусочкам информации, которые выкладывает неизвестный человек, это не возможно. Для этого надо серьёзно учиться.Что касается конкретно психологии, то людям интересны либо какие-то фундаментальные открытия, либо практические выводы.А когда вы выкладываете обширные простыни без всяких комментариев и не понятно, к чему это выложили, или какую-то "классификацию"... Для чего это?Ещё раз.психологию по вашим простыням невозможно. Поэтому ветка чисто о психологии, на мой взгляд, на непрофессиональном форуме не нужна. Это нужно именно на уровне "цікавинок".Вы жотите выкладывать простыни? Да, пожалуйста!. Я когда-то обещал, что не буду протестовать, не отказываюсь от обещания.Но хотя бы какие-то ваши комментарии - что вы хотели сказать, для чего выложили. Иначе это выглядит просто флудом.