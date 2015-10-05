|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Чет 04 вер, 2025 15:20
ЛАД написав: Успіх написав: Wirująświatła написав:
О том что мозг не может нормально функционировать изолировано без взаимодействия со средой было установлено ранее и не оспаривается
Тобто, наприклад, камери "одиночки" мали б ламати мозок в'язня?
Ломать, может, и не ломают, но приводят к сильным изменениям.
Не знаю, насколько стойким и необратимым.
В цитатах Виталия об этом тоже не говорится.
Інтернет, якщо він є, дуже міняє ситуацію з одиночними камерами.
По суті людина припиняє бути одна і без проблем може так прожити і роки без деструктивних змін.
Не знаю , правда, яка ситуація з гаджетами і доступом до інтернет в «одиночках». Припускаю на платній основі можна все. Так само як і в звичайних зонах.
Hotab
Додано: Чет 04 вер, 2025 16:38
Hotab написав:
----------------------------Wirująświatła
О том что мозг не может нормально функционировать изолировано без взаимодействия со средой было установлено ранее и не оспаривается
----------------------------
Тобто, наприклад, камери "одиночки" мали б ламати мозок в'язня?
Ломать, может, и не ломают, но приводят к сильным изменениям.
Не знаю, насколько стойким и необратимым.
В цитатах Виталия об этом тоже не говорится.
Інтернет, якщо він є, дуже міняє ситуацію з одиночними камерами.
По суті людина припиняє бути одна і без проблем може так прожити і роки без деструктивних змін.
Не знаю , правда, яка ситуація з гаджетами і доступом до інтернет в «одиночках». Припускаю на платній основі можна все. Так само як і в звичайних зонах.
Тоже не знаю.
Интернет, если есть, конечно, сильно облегчает одиночное заключение, но не уверен, что полностью.
ЛАД
