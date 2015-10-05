RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 677678679680
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 15:20

  ЛАД написав:
  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:О том что мозг не может нормально функционировать изолировано без взаимодействия со средой было установлено ранее и не оспаривается
Тобто, наприклад, камери "одиночки" мали б ламати мозок в'язня?

Ломать, может, и не ломают, но приводят к сильным изменениям.
Не знаю, насколько стойким и необратимым.
В цитатах Виталия об этом тоже не говорится.

Інтернет, якщо він є, дуже міняє ситуацію з одиночними камерами.
По суті людина припиняє бути одна і без проблем може так прожити і роки без деструктивних змін.
Не знаю , правда, яка ситуація з гаджетами і доступом до інтернет в «одиночках». Припускаю на платній основі можна все. Так само як і в звичайних зонах.
Hotab
 
Повідомлень: 16095
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2480 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 16:38

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  Успіх написав:----------------------------
Wirująświatła
О том что мозг не может нормально функционировать изолировано без взаимодействия со средой было установлено ранее и не оспаривается
----------------------------
Тобто, наприклад, камери "одиночки" мали б ламати мозок в'язня?

Ломать, может, и не ломают, но приводят к сильным изменениям.
Не знаю, насколько стойким и необратимым.
В цитатах Виталия об этом тоже не говорится.

Інтернет, якщо він є, дуже міняє ситуацію з одиночними камерами.
По суті людина припиняє бути одна і без проблем може так прожити і роки без деструктивних змін.
Не знаю , правда, яка ситуація з гаджетами і доступом до інтернет в «одиночках». Припускаю на платній основі можна все. Так само як і в звичайних зонах.

Тоже не знаю.
Интернет, если есть, конечно, сильно облегчает одиночное заключение, но не уверен, что полностью.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35853
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5348 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 677678679680
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 6983
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.