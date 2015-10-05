Додано: Чет 11 вер, 2025 01:10

Теоретический минимум (только калории, всё из зерна) для Украины: ≈0,065 га (~650 м²) на человека в год.



Более реалистичный «базовый» смешанный рацион (немного картофеля и небольшая доля животной пищи): ≈0,09 га (~900 m²).



Практический диапазон, учитывающий разнообразие, потери и животноводство: ≈0,1–0,6 га/чел (в зависимости от доли мяса в рационе и технологий производства).

Мои расчёты — минимальные и ориентированы на обеспечение только калорий (и упрощённо — часть белка). На практике потребность в земле увеличивается

Оценка для «украинского среднего» рациона: примерно 0,10 гектара на человека (≈ 1 050 м²).



Диапазон неопределённости (из-за вариаций урожаев, FCR, структуры рациона, потерь, экспорта/импорта): ≈0,08–0,15 га/чел (800–1 500 м²).

Эта оценка учитывает типичный украинский уровень потребления мяса (~55 кг/год), молока (~200 л/год) и характерную для Украины структуру масличных (подсолнечник).

К вопросу о счастливой жизни в селе.Вот ответ chatgpt на вопрос сколько земли надо человеку:Всё это для рациона ≈2500 ккал/день - не так, чтобы много. Для сельского жителя, занимающегося физическим трудом, прямо скажем, маловато.При этомУвеличение по разным причинам, в т.ч. потери при хранении, отходы, неравномерная урожайность по годам — нужно иметь «подушку безопасности» и др.И увеличивается "до 1–2 га для очень мясных рационов".Напомню, всё это посчитано, исходя из сегодняшней урожайности. 50-70 лет назад она была заметно ниже.По закону 1968 годаприусадебного участкаколхозника 0,5 га. Данных за более ранние годы не нашёл, но, думаю, было точно не больше, а, возможно, и меньше.Напомню ещё, что это чисто на питание. А надо ещё иметь что-то на продажу, чтобы иметь возможность купить промтовары (хотя бы одежду и обувь).Ещё замечу, что для всего этого надо было вкалывать будь здоров.P.s. Не могу доказать, но мне кажется, что все эти расчёты ИИ заметно занижены. Возможно, ошибаюсь.