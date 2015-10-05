Додано: Нед 14 вер, 2025 11:47

Сибарит написав: Скрытое навязывание создаёт у человека иллюзию самостоятельно принятых решений. Скрытое навязывание создаёт у человека иллюзию самостоятельно принятых решений.

навяжите Географию, и вообще всю школьную программу скрыто, в чём проблема? причина в другом. Контент должен отвечать потребностям.Мода всегда отвечает социальным потребностям. Одни хотят быть красивыми и ни на кого не похожими, так появляется что то новое, Другие хотят быть похожими на первых, для облегчения взаимодействия со своей группой, так нечто становится модным.В мои 13 в моде были видики, я знал всех одноклассников, соседей и друзей друзей у которых он был. В то же время видеокамера модной не была, нам один раз дали поиграться, мы 20 минут поснимали и вернули - не интересно. Видеокамера мало у кого была и предметом моды не стала. Оба артефакта не были навязанными.Никто нас не заставлял смотреть фильмы с деbильHoй озвучкой. Это было элементом быстрой социализации. Достал кассету с новым фильмом автоматически получил желающих с тобой его посмотреть, а значит пиво, сигареты, общение, статус не последнего человека.Как только школа или воспитательное воздействие бандерлога станет отвечать текущему ощущению потребностей ребенка, оно за секунды будет принято на ура. Желание, интерес, мотивация это виды ощущений какой то из потребности.