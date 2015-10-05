Додано: Нед 14 вер, 2025 13:56

Сибарит написав: Wirująświatła написав: Я вчера одного человека мотивировал читать Есенина... Я вчера одного человека мотивировал читать Есенина...

Неправильно мотивировали.

Для того, чтобы этого человека впечатлил Есенин, нужно было читать ему вслух.

Это само собой.Но могло не помочь и чтение вслух.У меня был товарищ в универе. Вполне умный и интеллигентный. Но поэзию не понимал и не любил. Полюбил гораздо позже, уже в возрасте.У меня было наоборот - в молодости очень любил и много знал на память, а с возрастом постепенно проходило.Но вообще вы правы, потребности надо развивать. Без этого они могут ограничиться простейшими - еда, одежда, трах. Легко развивается потребность выпить. Высшие потребности развиваются сложнее.Между прочим, интересно. У нас как-то в универе ввели такое понятие - ленинский урок. Надо было подготовить доклад/лекцию (не знаю, как точно назвать) на любую тему и где-то её прочитать - в школе, на заводе, ещё где-то. Тема могла быть любой, не обязательно политика. Это могла быть и литература, и музыка и что угодно ещё. Моя подруга (она закончила музшколу и музыку любила) подготовила доклад о музыке. Классической, не помню уже, о каком композиторе (или нескольких). Прочитала его, в частности. простым рабочим на ХТЗ. Так вот она говорила, что там это восприняли лучше, чем в более "интеллигентных", но молодых аудиториях. Она объясняла это бОльшим жизненным опытом, точнее, бОльшим душевным опытом. Термин неточный, но не знаю, как сказать точнее. У этого пацана душевного опыта 0. Поэтому до Есенина ему как до неба.